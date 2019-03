DIC Asset AG, DE000A1X3XX4

Presseinformation

DIC Asset AG: Hauptversammlung beschließt gegenüber dem Vorjahr erhöhte Dividende von 0,48 Euro je Aktie - Gesellschaft ist weiter auf Wachstumskurs

Erhöhung der regulären Dividende um ca. 10 Prozent auf 0,48 Euro je Aktie für 2018 Überdurchschnittliche Dividendenrendite von 5,3% Angebot einer Aktiendividende Vorstand bekräftigt Prognose für 2019 (FFO: 70 - 72 Millionen Euro) Alle Tagesordnungspunkte mit großer Mehrheit bestätigt

Frankfurt am Main, 22. März 2019. Die DIC Asset AG (WKN A1X3XX / ISIN DE000A1X3XX4), eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen hat auf ihrer heutigen Hauptversammlung in Frankfurt am Main die Ausschüttung einer gegenüber dem Vorjahr um rund 10 Prozent angehobenen Dividende in Höhe von 0,48 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2018 beschlossen. Mit 5,3% Dividendenrendite bezogen auf den Jahresschlusskurs gehört die DIC Asset AG zu den renditestärksten Unternehmen im SDAX und im deutschen Immobiliensektor. Wie im Vorjahr können die Aktionäre zwischen einer Barauszahlung und einer Aktiendividende wählen. Sonja Wärntges, Vorstandsvorsitzende der DIC Asset AG: "Die DIC Asset hat 2018 erneut die Ertragskraft und Dynamik ihres hybriden Geschäftsmodells unter Beweis gestellt. Vor dem Hintergrund der erreichten Ziele und der nachhaltigen Geschäftsperspektive freuen wir uns, eine deutlich gegenüber dem Vorjahr erhöhte reguläre Dividende an unsere Aktionäre ausschütten zu können." In ihrer Rede präsentierte die Vorstandsvorsitzende die Zahlen und Fakten für 2018 und hob die operativen Erfolge im abgelaufenen Geschäftsjahr hervor. In ihrem Ausblick bekräftigte sie den eingeschlagenen Wachstumskurs. "Wir sehen noch erhebliches Potenzial in unseren Geschäftsbereichen unsere Erträge weiter zu steigern und planen für 2019 mit weiterem Wachstum in allen Segmenten. Für das laufende Jahr gehen wir daher von einem FFO von 70 bis 72 Millionen Euro und einem Akquisitionsvolumen von rund 500 Millionen Euro aus", so Wärntges. Bei einer Präsenz des Grundkapitals von 55,90 Prozent stimmte die Hauptversammlung bei sämtlichen Tagesordnungspunkten den Vorschlägen der Verwaltung mit großen Mehrheiten zu (die einzelnen Abstimmungsergebnisse finden sich in der Tabelle).

Tagesordnungspunkt Zustimmung in Prozent 1. Vorlage Jahresabschluss 2018 Keine Abstimmung 2. Verwendung des Bilanzgewinns 99,9369 3. Entlastung des Vorstands 99,0535 4. Entlastung des Aufsichtsrats 4.1 Entlastung AR-Vorsitzender 96,0797 4.2 Entlastung AR-Mitglieder 98,1155 5. Wahl des Abschlussprüfers für 2019 99,6102

Über die DIC Asset AG: Die DIC ist eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen und spezialisiert auf Gewerbeimmobilien. Mit rund 20 Jahren Erfahrung am deutschen Immobilienmarkt ist das Unternehmen mit sechs Standorten regional in allen wichtigen deutschen Märkten vertreten und betreut 178 Objekte mit einem Marktwert von rund 5,6 Mrd. Euro. Mit ihrem hybriden Geschäftsmodell fokussiert sich die DIC auf die Geschäftsbereiche Commercial Portfolio, Funds und Other Investments. Dabei nutzt die DIC eine eigene integrierte Immobilienmanagement-Plattform, um mit einem aktiven Asset-Management-Ansatz Wertsteigerungspotenziale in den Geschäftsbereichen zu heben und Erträge zu steigern.

Im Bereich Commercial Portfolio (1,7 Mrd. Euro Assets under Management) agiert die DIC als Eigentümer und Bestandshalter und erwirtschaftet Erträge aus dem Management und der Wertoptimierung des eigenen Immobilienportfolios. Der Bereich Funds (1,8 Mrd. Euro Assets under Management) erwirtschaftet Erträge aus der Tätigkeit als Emittent und Manager von Immobilien-Spezialfonds für institutionelle Investoren. Der Geschäftsbereich Other Investments (2,1 Mrd. Euro Assets under Management) führt strategische Beteiligungen, die Bewirtschaftung von Immobilien ohne eigene Beteiligung, Beteiligungen bei Projektentwicklungen und Joint-Venture-Investments zusammen. Die DIC Asset AG ist seit Juni 2006 im SDAX notiert und im internationalen EPRA-Index für die bedeutendsten Immobilienunternehmen in Europa vertreten. (Stand: 31.12.2018)

