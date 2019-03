Die Bunte Beauty Days expandieren nach Düsseldorf: Am 15. und 16. Juni öffnet das Areal Böhler seine Pforten für Beautyfans

München - Nachdem die Bunte Beauty Days in München im vergangenen Jahr bereits zum zweiten Mal erfolgreich stattgefunden haben, zuletzt mit 10.000 Besuchern im Oktober 2018, wird das Konzept - in neuem Design - nun auf Düsseldorf ausgeweitet. Am 15. und 16. ...

München - Nachdem die Bunte Beauty Days in München im vergangenen Jahr bereits zum zweiten Mal erfolgreich stattgefunden haben, zuletzt mit 10.000 Besuchern im Oktober 2018, wird das Konzept - in neuem Design - nun auf Düsseldorf ausgeweitet. Am 15. und 16. Juni öffnet das Areal Böhler seine Pforten für tausende Beautyfans. Die Bunte Beauty Days sind eine Mischung aus Lifestyle-Event, Trend-Konferenz und Verbrauchermesse. Bunte vernetzt dabei Prominente, Stylisten, Trendsetter, Ärzte, Fitness-Experten, Journalisten, Influencer und interessierte Konsumentinnen.

Große Reichweite und attraktive Zielgruppen für Beauty-Partner: Etablierte Unternehmen haben ebenso wie Start-ups die Möglichkeit, ihre Produktwelten und Dienstleistungen im Rahmen der Bunte Beauty Days aufmerksamkeitsstark zu präsentieren und so von der crossmedialen Kraft der Medienmarke Bunte zu profitieren. Mit der Inszenierung von Europas größtem People-Medium werden monatlich mehr als 15 Millionen Menschen erreicht, unter anderem über das Magazin (4,2 Millionen Leser wöchentlich), über Bunte.de (8,84 Millionen Unique User monatlich) und via Social Media (1,1 Millionen Facebook-Fans, 210.000 Instagram-Follower). Die Besucherinnen der Bunte Beauty Days sind jung, konsumfreudig und interessiert: Die Befragung bei den Bunte Beauty Days 2018 ergab ein Durchschnittsalter von 32,4 Jahren; die Beautyfans sind im Mittel zwischen vier und fünf Stunden geblieben; 75 Prozent von ihnen haben auf den Bunte Beauty Days eingekauft.

Highlight: Die Bunte-Stage

Rund 100 ausstellende Marken präsentieren bei den Bunte Beauty Days in Düsseldorf auf insgesamt 1800 m² Produktneuheiten und moderne Behandlungsmethoden der Beauty-Industrie und der ästhetischen Medizin. Auch Aussteller anderer Lifestyle-Branchen (z.B. Fashion und Schmuck) haben sich bereits angekündigt. Die exklusive Schönheitsmesse ermöglicht Konsumentinnen eine individuelle Beratung, Treatments, Stylings und die Möglichkeit zum direkten Einkauf vor Ort. Zum einzigartigen Konzept der Bunte Beauty Days gehört das Live-Entertainment auf der großen Bunte-Stage. Dort erwartet die Besucher ein ebenso inhaltsreiches wie unterhaltsames Programm, durch das sie von TV-Moderatorin Jennifer Knäble geführt werden: Diskussionsrunden, Interviews und Beiträge mit international renommierten Ärzten, Top-Dermatologen und Ernährungsexperten. Auch prominente Persönlichkeiten, Stylisten und Influencer teilen in Bühnentalks ihre Beauty-Geheimnisse aus den Bereichen Kosmetik, medizinische Kosmetik, Pflege und Wellbeing. Insgesamt erleben die Besucherinnen rund 14 Stunden Talks zu aktuellen Beauty-Themen und Show-Stylings.

Tickets:

Ab sofort sind Tickets für die Bunte Beauty Days in verschiedenen Kategorien zu Preisen von 15 Euro bis 89 Euro erhältlich: Basic-Ticket, Best-Friends-Ticket, Zwei-Tages-Ticket, Nachmittags-Ticket und VIP-Ticket. Im VIP-Ticket ist eine Goodie-Bag im Wert von rund 200 Euro sowie der Zutritt zur VIP-Lounge enthalten. Das Veranstaltungsmanagement der Bunte Beauty Days vom Ticketing über die Event-Promotion bis zum Einlass-Management vor Ort liegt bei der Xing SE. Die Tickets und alle weiteren Informationen zu den Bunte Beauty Days - auch für interessierte Aussteller - gibt es unter www.bunte-beauty-days.de und auf dem Instagram-Account @buntebeautydays.

Bunte Beauty Days München:

Der Termin für die nächsten Bunte Beauty Days in München steht ebenfalls schon fest: vom 26. bis 27.10.2019 treffen sich Beautyfans wieder in der Messe München.

