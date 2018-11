10.11.2018 - 16:51 Uhr Die Dürre hält auch im Herbst an: So schlimm steht es um die Schweizer Seen

Die Wasserstände der Schweizer Seen haben sich nach dem Hitzesommer noch immer nicht erholt. Ganz im Gegenteil, die Pegel sind teilweise weiter gesunken. Entwarnung ist nicht in Sicht. Den vollständigen Artikel auf blick.ch lesen. Zum Nachrichtenüberblick