Die Faisal Kawusi Show: Zieht das Comedy-Schwergewicht bei den Chippendales blank? Freitag, 13. April, 22:35 Uhr in SAT.1

Unterföhring -

Er tanzt mit den Chippendales, macht ein Meerjungfrauentraining oder schwingt beim Tarzan-Musical an der Liane. Er ist lustig, selbstironisch, liebenswürdig und unverfroren. In seiner neuen, eigenen Comedy-Latenight geht Faisal Kawusi nicht nur immer wieder an seine Grenzen und darüber hinaus, sondern zeigt außerdem ein abwechslungsreiches Programm. Neben klassischem Stand-Up, prominenten Studiogästen, Umfragen und versteckten Kamera-Aktionen mischt er sich unter anderem auch unters Volk und überprüft, was Deutschland bewegt.

Zu Gast in der ersten Folge: Vanessa Mai. Zusammen mit dem Schlagerstar spielt Faisal "Tattoo raten". Welches kuriose Tattoo gehört zu welcher Person? Außerdem: Getarnt als afghanischer Reporter von "Kabul-TV" geht Faisal in Berlin-Spandau der spannenden Frage nach: "Wie schön ist Deutschland?". Schräge Dialoge garantiert. Ein Tanzkurs der ganz anderen Art: Faisal zu Gast bei den Chippendales. Dort bekommt der Comedian nicht nur die richtigen Tanzschritte gezeigt, sondern auch eine Lehrstunde in Sachen "sexy Bühnenoutfit". Ob er wohl bei seinem Auftritt mit den anderen nackten Herren aus der Reihe tanzt?

Produziert wird "Die Faisal Kawusi Show" von Brainpool TV.

Die Faisal Kawusi Show, sechs Folgen ab Freitag, 13. April 2018, 22.35 Uhr in SAT.1

