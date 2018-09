Die Ferien sind vorüber! Harry Potter: Hogwarts Mystery startet mit dem fünften Schuljahr, mit neuen Darstellern, Klassen und Abenteuern

Jam City:

Wer:

Jam City, ein in Los Angeles ansässiges Studio für mobile Spiele, in Zusammenarbeit mit Portkey Games von Warner Bros. Interactive Entertainment. Das Label widmet sich der Entwicklung von neuen mobilen und Videospielerlebnissen, die von J. K. Rowlings ursprünglichen Geschichten inspiriert wurden und die Spieler in den Mittelpunkt ihrer eigenen Abenteuer stellen.

Was:

Im mobilen Spiel-Hit Harry Potter: Die Fans von Hogwarts Mystery erhalten ein Bestätigungsschreiben, wählen eine Figur und besuchen die Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei. Sie nehmen an den Ritualen und Tagesabläufen des Schülerlebens teil, holen sich Schulbücher bei Flourish und Blotts, nehmen am Unterricht mit ehrwürdigen Professoren, wie McGonagall, Flitwick und Snape teil und werden so zum Leben erweckt. Heute fängt im Spiel das fünfte Schuljahr an, das bisher aufregendste Jahr in Hogwarts, mit vielen neuen Mysterien, die es zu lösen gilt. Die Schüler starten das fünfte Schuljahr in Hogwarts, ihr bisher härtestes und ein wichtiger Meilenstein in ihrem Lebenslauf. Spieler mit einer Präfekten-Auszeichnung im vierten Schuljahr übernehmen die Verantwortung für diese Rolle, während sie Zugang zu einem neuen Spielort haben, zum Badezimmer für Präfekten. Jedoch müssen alle Schüler der fünften Jahrgangsstufe eine viel schwerere Prüfung bestehen als diese Auszeichnung: Sie müssen die O.W.L.-Examen (Ordinary Wizarding Levels) schaffen. Mit Start des fünften Schuljahrs dringen die Spieler in neue (Unheil bringende) Territorien vor und entdecken eindeutig zwielichtige Bereiche, wie Knockturn Alley. Am Schulgelände lernen die Spieler von den neuen Professoren, wie dem anerkannten, aber legendär langatmigen Professor für History of Magic, Cuthbert Binns. Außerdem wird die Identität des neuen Professors für Defense Against the Dark Arts bekannt. In der schulfreien Zeit treffen die Spieler auf Mitglieder des Weasley-Clans und andere bekannte Darsteller der Zauberwelt.

Näheres zu Harry Potter: Hogwarts Mystery und Verbindungen mit anderen Fans sind unter www.facebook.com/HPHogwartsMystery/ und www.twitter.com/HogwartsMystery zu finden, weitere Informationen können unter www.HarryPotterHogwartsMystery.com/ aufgerufen werden.

Zitat: „Das fünfte Schuljahr ist für jeden Schüler ein wichtiges Jahr in Hogwarts. Die O.W.L-Examen stehen an, man muss mit neuen Professoren auskommen und einige tragen die Präfekten-Auszeichnung an der Robe“, sagte Amanda Heaton, Executive Producer bei Jam City. „Bei diesem mobilen Spiel wollten wir das harte Schuljahr darstellen (ausgewogen natürlich) sowie die wichtigen außerschulischen Aktivitäten in Hogwarts: das Lösen von Mysterien zusammen mit Mitschülern. Das fünfte Schuljahr ist das bisher schwerste Spiel und wir freuen uns, den Spielern dieses neue aufregende Kapitel präsentieren zu können.“

Hintergrund:

Harry Potter: Hogwarts Mystery ist das erste mobile Spiel, mit dem die Ausführenden ihre eigenen Charaktere schaffen und das Leben als Hogwarts Schüler erfahren können. Im erzählerischen Abenteuer mit RPG-Elementen schaffen Spieler einen personalisierten Schüler-Avatar, besuchen den Unterricht, lernen Zaubertricks und entwickeln Freundschaften oder Rivalitäten mit anderen Schülern. Im Spiel treffen die Ausführenden grundlegende Entscheidungen, die den Erzählbogen zu ihrem Charakter bei Hogwarts beeinflussen. Das Spiel bietet ein neues System von Begegnungen, in dem die Entscheidungen und Handlungen der Spieler ihre Wege beeinflussen. Damit können Harry Potter Fans ihr eigenes Vermächtnis als Hexe oder Zauberer schaffen.

Anmerkung des Verfassers:

Zum Herunterladen von unterstützenden Features für Harry Potter: Hogwarts Mystery, inklusive einem neuen Video, das das neue Schuljahr in Hogwarts einläutet. Bitte besuchen Sie: https://app.box.com/v/HPHogwartsMystery-Year5

