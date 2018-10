Die Filmindustrie heißt das neue POWSTER Labs-Team willkommen

POWSTER, das Kreativstudio, das mit über 100 Filmverleihern zusammenarbeitet, einschließlich der sechs großen Studios, kündigte heute eine brandneue Abteilung namens POWSTER Labs an. Das in Los Angeles ansässige Team hochqualifizierter Kreativexperten wird den Filmmarketing-Kampagnen der Studios neuen Schwung verleihen. POWSTER Labs hat sich bereits ehrgeizige Ziele gesetzt und ermöglicht Kinobesuchern über einen Mond auf ihrem mobilen Webbrowser für den Universal Pictures First Man mit Ryan Gosling eine Augmented Reality-Erfahrung zu aktivieren. Über dieses kreative Marketing-Asset können sich Anwender auf eine Reise zum Mond begeben und auf Backstagematerial sowie exklusive Clips vom Film zugreifen. Diese Sonderabteilung wird den Weg für Entwicklungen im Bereich interaktive VFX Breakdowns, interaktive WebGL und 3D-Galerien sowie für die Verbindung mit neuen APIs und Effekten ebnen, die von Publishern und sozialen Netzwerken veröffentlicht werden. POWSTER Labs besteht aus einem motivierten, vollzeitbeschäftigtem Innovationsteam, dessen Aufgabe die Erstellung preisgekrönter Kundenkampagnen ist, die neuen Wert für die Unterhaltungsindustrie schöpfen.

POWSTER Labs wird weiterhin mit Blick auf Ticket-Verkauf die innovativsten Marketing-Tools konzipieren, die verfügbar sind. Ste Thompson, CEO von POWSTER, kommentierte: „Wir bewegen uns kontinuierlich vorwärts und halten mit den Änderungen des digitalen Bereichs Schritt. Ich denke, das macht uns unverwechselbar. Wir sind nicht nur Geschäftsleute, die ein Produkt bewerben, sondern Erfinder, die ihren Blick auf die Zukunft gerichtet haben und kontinuierlich Neues schaffen.“

POWSTER erstellt außerdem monatlich über 150 offizielle Filmauftritte und betreibt die Ticketing-Websites von einigen der größten Blockbuster-Filme. Thompson verkaufte 2017 einen Teil des Unternehmens, das 2009 in London gegründet wurde, an die Vista Group und erweiterte seine Geschäftstätigkeiten durch ein zweites Studio in Los Angeles. Mit einem engagierten Team, das sich in der gleichen Stadt wie die wichtigsten Studios befindet, steht der weiteren Innovation, basierend auf den Bedürfnissen dieser Studios, nichts mehr im Wege. POWSTER Labs erfindet neue Methoden des interaktiven Storytelling. Besuchen Sie https://moon.firstman.com über Ihren mobilen Browser, um das erste Projekt von POWSTER Labs selbst zu erleben: AR-Verfolgung des Monds.

Über POWSTER

POWSTER gehört zur Vista-Unternehmensgruppe (NZX u. ASX: VGL) und ist ein Kreativ- und Innovationsstudio mit Niederlassungen in London und Los Angeles. Die Firma bietet Kreativdienstleistungen für die Film- und Musikindustrie und gestaltet Produkte, die Benutzer mit Unterhaltungsangeboten in Berührung bringen. Als Weltmarktführer im Bereich von Marketing-Websites für Filmverleiher erstellt POWSTER pro Monat mehr als 150 Auftritte für mehr als 100 Filmverleiher in über 40 Ländern. Über die Filmplattform von POWSTER erfahren wöchentlich über fünf Millionen Kinogänger die Vorstellungszeiten auf den offiziellen Filmwebsites. POWSTER modernisiert die Vermarktung von Filmen und bereichert digitale Unterhaltungsinhalte durch Innovationen. Die Zukunft von Filmmarketing und interaktivem Storytelling ist zum Greifen nah.

Über FIRST MAN

Nach dem mit sechs Academy Awards ausgezeichneten Film La La Land schließen sich der Oscar®-prämierte Regisseur Damien Chazelle und Filmstar Ryan Gosling erneut für First Man von Universal Pictures zusammen, um mit Fokus auf Neil Armstrong und das Jahrzehnt, das zum historischen Flug von Apollo 11 führte, die fesselnde Geschichte der ersten bemannten Mission zum Mond zu erzählen. Dieses einschneidende und intime Ereignis wird basierend auf dem Buch von James R. Hansen aus der Sicht von Armstrong erzählt. Der Film beschäftigt sich mit den Triumphen von Armstrong sowie dem Preis, den er, seine Familie, seine Kollegen und die Nation selbst für eine der gefährlichsten Missionen der Geschichte zahlen mussten. www.firstman.com

