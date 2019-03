Die grüne Kraft aus Asien: 1000 Geschmacksnuancen und 1000 Pflanzeninhaltsstoffe

Er ist der teuerste und exklusivste Tee der Welt - Grüntee. Speziell in Japan wird ein regelrechter Kult um diesen Tee betrieben, der in der traditionellen japanischen Teezeremonie gipfelt. Der Trend zum Grüntee wird auch in Deutschland immer stärker. Nicht nur die gelbe oder grüne Farbe des Aufgusses ist erfrischend. Der koffeinhaltige grüne Tee ermöglicht vielen einen aufgeweckten Start in den Tag. Die Sorten des grünen Tees sind so vielfältig wie seine jahrtausendealte Geschichte. Eine große Auswahl bietet der Online-Teeversandhändler AURESA: https://www.auresa.de/tee/gruener-tee - hier findet man neben klassischen und fair gehandelten Grüntees auch weniger bekannte Sorten sowie seltene biozertifizierte Grüntees.

Das grüne Wunder mit 1000 Geschmacksfacetten und 1000 Pflanzeninhaltsstoffen

Eine Besonderheit des grünen Tees ist, dass er geschmacklich so facettenreich ist. Weit über tausend unterschiedliche Variationen sorgen für Abwechslung und lassen auch über den asiatischen Kontinent hinaus Teeliebhaber ihr grünes Wunder erleben. In seinem Ursprungsland China sowie in Japan ist Tee weitaus mehr als ein anregendes Getränk am Frühstückstisch. Dort wird bei einer dampfenden Schale grüner Köstlichkeit entspannt und philosophiert. Viele der Wirkstoffe von grünem Tee wurden bereits in tausenden Studien wissenschaftlich erforscht. Rund 300 sekundäre Pflanzenstoffe und mehr als 300 ätherische Öle des Grüntees, die tausende wohltuende Wechselwirkungen im menschlichen Körper auslösen, wurden bereits analysiert. Grüntee gilt in den asiatischen Ländern seit Jahrhunderten als lebensverlängernd.

Grüntee-Mischungen werden immer beliebter

Doch neben den reinen Grüntees, wie zum Beispiel Sencha und Gunpowder, sind auch Grüntee-Mischungen bei Auresa.de zu finden. Verfeinert mit Früchten, Blüten und feinen Gewürzen, entstehen verführerische Grüntee-Kreationen wie etwa jene namens "Sonnentrank" und "Kaiserliche Gärten" https://www.auresa.de/tee/gruener-tee . Außerdem sorgt die große Auswahl an Bio-Grünteesorten für besonders natürlichen Genuss.

Der Tee-Versandhändler AURESA ist Fachhändler für eine große Auswahl an Qualitätstees - bevorzugt aus biologischem Anbau: https://www.auresa.de

Neben geschmacklichem Genuss stehen hier zudem Nachhaltigkeit und fairer Handel im Vordergrund. Viele Teesorten auf Auresa.de sind Bio-zertifiziert.

