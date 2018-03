Die Impulsgeber der Welt treffen sich zum International Government Communication Forum 2018 in Schardscha

Sean Spicer, früherer Pressesprecher des Weißen Hauses (2017), Friedensnobelpreisträger Lech Walesa, der frühere polnische Präsident, der eine führende Rolle beim Fall des Kommunismus im Ostblock spielte, Sir Timothy Berners-Lee, Erfinder des World Wide Web, und Jimmy Wales, der Gründer von Wikipedia, sind unter den vielen Personen, die die Geschichte der Neuzeit schreiben und beim International Government Communication Forum in Schardscha sprechen, das am Mittwoch (28. März) eröffnet wurde.

IGCF2018 general photo (Photo: AETOSWire)

Mit der Unterstützung seiner Hoheit, Scheich Dr. Sultan bin Mohamed Al Qasimi, Mitglied des Obersten Rats und Herrscher von Schardscha, wird das Event vom International Government Communication Centre (IGCC), einer Tochtergesellschaft des Sharjah Government Media Bureau, vom 28. bis 29. März im Expo Centre Schardscha ausgerichtet.

Zur 7. Ausgabe des IGCF unter dem Leitthema „Digital Millennium ... Where To?“ („Digitales Millennium ... Wohin geht die Reise?“) werden mehr als 3.000 Kommunikationsexperten, Entscheidungsträger, Regierungsvertreter, Fachkräfte für Regierungskommunikation, Medienpersonal zivilgesellschaftlicher Organisationen sowie Studenten der Fachbereiche Kommunikation und Journalismus erwartet.

Etwa 40 Sprecher aus 16 Ländern, darunter Branchenbeeinflusser aus aller Welt und internationale politische Berater nehmen an dem Forum teil. Sie präsentieren Vorträge zu so unterschiedlichen Themen wie „Digitale Diplomatie bei der Regierungskommunikation“, „Mediencharisma“ und „Neue Medien dienen humanitären Zielen.“

Das Event beinhaltet 18 Panel-Diskussionen und anregende Sitzungen, 6 interaktive Talks, 4 Brainstorming-Sitzungen für Kinder und junge Erwachsene und 7 Workshops für Journalisten, Experten für Regierungskommunikation und Besucher des Forums.

Auf Anweisung seiner Hoheit, Scheich Dr. Sultan bin Mohamed Al Qasimi, Mitglied des Obersten Rats und Herrscher von Schardscha, im Jahr 2012 ins Leben gerufen, zielt das Event darauf ab, Best Practices hervorzuheben, um zwischen der Regierung und der Öffentlichkeit eine effizientere und effektivere Kommunikation herbeizuführen – ein Bereich, in dem das Emirat Schardscha eine führende regionale Rolle in Bezug auf digitale Integration und Smart Government spielt.

*Quelle: AETOSWire

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180328006253/de/