Die innovativen Hardware-Sicherheitsmodule von Utimaco bieten ein höheres Maß an Cloud-Sicherheit und bereiten den Weg für die Post-Quanten-Kryptografie

Utimaco, der zweitgrößte Hersteller von Hardware-Sicherheitsmodulen (HSM) der Welt, präsentiert sein zukunftsweisendes CryptoServer Cloud „HSM als Service“-Angebot und neue Hardware und gibt verschiedene Technologiepartnerschaften bekannt, von denen einige mit wichtigen Fortschritten in der Post-Quanten-Kryptografie (Post-Quantum Cryptography, PQC) in Verbindung stehen. Diesbezügliche Präsentationen finden ab dem 16. April auf der jährlichen RSA-Konferenz in San Francisco statt.

Das Angebot von unübertroffen flexiblen HSM als Service, die Sicherheit für Organisationen in Multi-Cloud-Umgebungen und Cloud-Anbieter-Unabhängigkeit gewährleisten, erfolgt in Zusammenarbeit mit vXchnge. Die Partnerschaft mit ISARA zeigt, warum führende Experten für Post-Quanten-Forschung mit den HSM von Utimaco arbeiten.

Was jedoch noch wichtiger ist: Die Lösung bietet eine sichere Option für Kunden, die zu Multi-Cloud-Umgebungen migrieren, um ihr kryptografisches Material an einem getrennten Ort unabhängig vom Cloud-Anbieter zu speichern.

„Utimaco Hardware-Sicherheitsmodule als umfassende Plattform ermöglichen uns die Unterstützung einer großen Auswahl von Compliance-Mandaten für Datensicherheit und von kryptografischen Algorithmen für echte Krypto-Agilität in einer benutzerfreundlichen und unkomplizierten Lösung für Cloud-basierte Anwendungen“, erklärte Jo Lintzen, Vice President of Business Development bei Cryptomathic, ein Utimaco-Partner, der CryptoServer Cloud nutzt, um Schlüsselmanagementinitiativen in Multi-Cloud-Umgebungen umzusetzen.

Darüber hinaus stellt Utimaco seinen CryptoServer LAN V5 vor, ein neues Gerät mit einer Höheneinheit, das die Gesamtbetriebskosten für Cloud-Anwendungen senkt und den Platzbedarf für „HSM als Service“-Implementierungen in Private- und Public-Cloud-Anwendungen reduziert. Die Lösung ist für Cloud-Anbieter und für intensive HSM-Benutzer, die im Bankwesen, Finanzdienstleistungssektor oder im Bereich Software-Entwicklung und -Betrieb tätig sind, gleichermaßen attraktiv. Zudem ist sie für Anwendungsfälle wie Medien-Streaming und Public-Key-Infrastrukturen (PKI) geeignet.

Unterstützung von Krypto-Agilität für das Post-Quanten-Zeitalter

Die HSM von Utimaco werden von PQC-Experten in weltweit renommierten, innovativen Unternehmen wie Microsoft, LG Electronics und ISARA eingesetzt, um die Forschung auf diesem Gebiet voranzutreiben. CryptoServer SDK, das Software Development Kit (SDK) von Utimaco, ermöglicht es diesen Unternehmen, ihre PQC-Algorithmen auf effiziente Weise in die HSM-Firmware zu integrieren. Dies zeigt, dass das Utimaco SDK auch für die Implementierung extrem komplexer Algorithmen, die zur Verwendung auf Hochleistungsrechenplattformen entwickelt wurden, leistungsfähig und flexibel genug ist.

„Die Einführung von Quantengroßrechnern wird katastrophale Folgen für die Informationssicherheit haben und letztlich das Fundament des digitalen Vertrauens zerstören. Da die Kryptografie mit öffentlichen Schlüsseln so allgegenwärtig und unsichtbar ist, wird die Migration von Systemen zu quantensicherer Kryptografie angesichts der gewaltigen Zahl von Endpunkten und Systemen, die aufgerüstet werden müssen, Jahre dauern“, kommentierte Mike Brown, Chief Technical Officer von ISARA, der auf der RSA-Konferenz demonstrieren wird, wie die HSM von Utimaco die Post-Quanten-Forschung seines Unternehmens unterstützen.

„Indem Unternehmen und Behörden jetzt einen Migrationsplan erstellen, können sie sich auf die Gefahr des Quantenzeitalters vorbereiten, ohne dass sich dies auf ihre Gewinne oder auf das Benutzererlebnis auswirken wird. Die HSM von Utimaco sind ein wesentlicher Bestandteil der kompletten Implementierungsplattform“, ergänzte er.

Über HSM

HSM sind für den Schutz, die Verwaltung und die Sicherung sensibler kryptografischer Informationen wie digitale Verschlüsselungsschlüssel, benutzerdefinierte IP und den Zugriff auf Ressourcen unerlässlich. Utimaco leitet eine neue Ära ein, in der seine HSM die digitale Transformation in vielen wichtigen Bereichen ermöglichen, darunter Bankwesen, Zahlungsverkehr, Verschlüsselung und Blockchain. Das Ziel von Utimaco ist es, im Rahmen des Quanten-Computing sensible Datenbestände zu schützen.

Über Utimaco

Utimaco gehört zu den führenden Herstellern für Hardware-Sicherheitsmodule (HSM). Diese bilden den Vertrauensanker für die unterschiedlichsten Branchen, wie etwa den Finanzsektor, die Automobilindustrie, für Cloud-Dienstleister oder den öffentlichen Dienst. Wir sichern Ihre kryptografischen Schlüssel und digitalen Identitäten, damit kritische digitale Daten und Infrastrukturen geschützt werden. Unsere Produkte ermöglichen Innovationen und die Umsetzung neuer Geschäftsideen durch die Absicherung kritischer Daten und Transaktionen.

Seit der Gründung von Utimaco im Jahre 1983 sind HSM heutzutage bei mehr als 1 000 Anwendern in über 80 Ländern im Einsatz. Utimaco beschäftigt etwa 200 Mitarbeiter am Standort in Aachen sowie in den USA, Großbritannien und Singapur. Weitere Informationen unter https://hsm.utimaco.com/de/.

