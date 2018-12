05.12.2018 - 10:50 Uhr Die KPÖ will in Salzburg in den Gemeinderat einziehen

2,1 Prozent erreichten die Kommunisten vor fünf Jahren. Nun treten sie wieder zur Wahl an und sehen eine realistische Chance, dass der Einzug in den Gemeinderat der Stadt Salzburg am 10. März klappen könnte. Den vollständigen Artikel auf salzburg.com lesen. Zum Nachrichtenüberblick