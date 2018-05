Die „Long Live Fashion Formula“ von Ariel und Lenor vervierfacht die Lebensdauer von Kleidung

Laut einer heutigen Meldung von Ariel und Lenor, den führenden Marken von Procter & Gamble, lässt sich mit der „Long Live Fashion Formula“ die Lebensdauer von Kleidung um das Vierfache verlängern und sie länger neu aussehen. Durch den Wechsel von Pulver zu einem Flüssig- oder Einzeldosier-Kapsel-Format wie Ariel Pods, dem Hinzufügen eines Weispülers, wie Lenor und dem Waschen in einem Kalt- und Schnellwaschgang können Verbraucher die Lebensdauer ihrer Kleidung vervierfachen. Die Verlängerung der Lebensdauer von einem Fünftel der Kleidung in Europa um nur 10 % pro Jahr würde genug Kohlenstoff einsparen, um eine halbe Million Haushalte jährlich mit Strom zu versorgen.

Mit einer besseren Textilpflege kann Mode jedoch viel länger halten und unsere Lieblingsstücke vor der Mülldeponie bewahren. Untersuchungen von Ariel und Lenor zeigen, dass die Alterserscheinungen durch Waschen und Tragen mit einem einfachen Wechsel zur „Long Live Fashion Formula“ erheblich reduziert werden können.

Long Live Fashion Formula:

Schritt 1 - Verwenden eines qualitativ hochwertigen Flüssigwaschmittels wie Ariel Pods: Ariel wurde speziell für hervorragende Reinigungsergebnisse entwickelt, selbst bei kälteren Temperaturen und in schnellen Waschprogrammen. Flüssigwaschmittel, Gele und Pods sind hart gegen Flecken, aber schonend für Textilien und halten sie sauber und frisch, ohne sie zu beschädigen. Schritt 2 - Waschen im Kalt- und Schnellwaschgang: Beim Waschen bei 40° C wird mehr als doppelt so viel Energie verbraucht wie beim Waschen in einem Kalt- und Schnellwaschgang, was zu unseren individuellen CO2-Fußabdrücken beiträgt. Es beansprucht Ihre Kleidung auch fast doppelt so stark. Schnell- und Kaltwaschgänge haben gezeigt, dass sie die Lebensdauer von Kleidungsstücken deutlich verlängern. Schritt 3 - Lenor ins Waschmittelfach geben: So wie Haarspülungen die Haarstruktur glätten, halten Weichspüler die Fasern von Kleidungsstücken intakt, sodass sie im Laufe der Zeit nicht an Schönheit verlieren. Dies hilft, Kleidungsstücke davor zu schützen, ihre Form und Farbe zu verlieren, und verhindert, dass sie schlabberig werden.

Die Studie testete die Beanspruchung von Kleidungsstücken beim Waschen unter verschiedenen Bedingungen und zeigte bemerkenswerte Unterschiede in der Kleidungsstückqualität für diejenigen, bei denen die „Long Live Fashion“-Prinzipien angewendet wurden. Kleidung benötigt Pflege, um ihre Schönheit zu bewahren. Wie bei der Haar- und Hautpflege ist auch bei der Pflege von Stoffen darauf zu achten, dass Umwelteinflüsse wie Verschleiß möglichst gering gehalten werden.

In einen Ariel-/Lenor-Versuch wurden 18 typische Haushaltswäscheteile getestet, darunter ein Bodycon-Kleid, ein Polo-Shirt, ein bedrucktes T-Shirt und Jeans. Die „Long Live Fashion Formula“ hat die Lebensdauer der Kleidungsstücke über 50 Wäschen im Durchschnitt um das Vierfache erhöht.

Durch die Vervierfachung der Lebensdauer von nur einem 3-kg-Haushaltswäschekorb könnten 230 kg CO2 eingespart werden - das entspricht etwa dem Kohlenstoffverbrauch bei einer Autofahrt von fast 870 km. Die Lebensdauerverlängerung von nur einem Korb würde 7.000 Liter Wasser einsparen, das für die Herstellung neuer Kleidung benötigt wird - ein Großteil davon in wasserarmen Regionen.

Wenn wir die Lebensdauer von nur einem von fünf Artikeln in europäischen Schränken um nur 10 % verlängern würden, könnten wir laut WRAP 3 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr einsparen, die durch die Herstellung neuer Kleidung entstehen würden. Das ist genug Kohlenstoff, um eine halbe Million Haushalte für ein Jahr zu versorgen. Dadurch könnten zudem 150 Millionen Liter Wasser pro Jahr eingespart werden, genug, um Big Ben 32 Mal zu füllen und 6,4 Millionen Tonnen Kleidung von der Mülldeponie fernzuhalten.

Die Lebensdauer-Initiative von Lenor ist eine der ersten im Rahmen von P&Gs neu angekündigter „Ambition 2030“, den neuen Nachhaltigkeitszielen des Unternehmens, die verantwortungsbewussten Konsum unter Verbrauchern ermöglichen und inspirieren sollen - eine Rolle, die perfekt mit der „Long Live Fashion Formula“ einhergeht.

Bert Wouters, Global Vice President der Abteilung Wäschepflegemittel bei Procter & Gamble, sagte auf dem Copenhagen Fashion Summit: „Beschaffung, Produktion und Recycling stehen im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, aber die Auswirkungen der Lebensverlängerung von Kleidung während der so genannten ‚Nutzungsphase‘ wurde bisher weitgehend ignoriert. Wir freuen uns, dass die ‚Long Live Fashion Formula‘ dazu beitragen kann, die durch Mode verursachte Umweltbelastung zu reduzieren.“

Dr. Neil Lant, Forschungsmitarbeiter von Procter & Gamble, fügte hinzu: „Wir sorgen dafür, dass unsere Haare und unsere Haut in einem guten Zustand bleiben, das sollte bei der Pflege unserer ‚zweiten Haut' nicht anders sein. Kleidung wird Beanspruchungen ausgesetzt, die sie altern lassen, wenn wir sie tragen und waschen. Durch die Verwendung eines hochwertigen Flüssigwaschmittels, das strapazierfähig, aber materialschonend ist und in kühleren/schnelleren Waschprogrammen eingesetzt werden kann, und mit einem Weichspüler wie Lenor, können Sie Ihren Lieblingspulli viel länger neu aussehen lassen und die Umweltauswirkungen Ihrer Garderobe reduzieren.“

