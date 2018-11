21.11.2018 - 05:23 Uhr Die Nummer 2: Langläufer Jonas Baumann will nach einigen Rückschlägen in dieser Saison zurück in die Erfolgsspur

Dario Cologna postet gerne Fotos in sozialen Medien. Mit dem Velo auf dem Stilfserjoch, auf Rollski im Anstieg zum Flüelapass, zu Fuss hoch oben auf einem Berg. Auffällig oft mit auf dem Colognas Davoser Trainingskollege Jonas Baumann. Den vollständigen Artikel auf aargauerzeitung.ch lesen. Zum Nachrichtenüberblick