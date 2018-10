Die Patientendatenplattform Raremark stellt 3 Mio. GBP für präzise Medizin bei seltenen Erkrankungen bereit

Raremark, die führende Patientendatenplattform für seltene Krankheiten, stellt 3 Mio. GBP an Geldern von Investoren unter der Leitung von AlbionVC und Ananda Ventures und mit Teilnahme von Oltre Venture sowie vom Bestandsgroßinvestor, dem Cass Entrepreneurship Fund, bereit.

Die Plattform von Raremark bildet die Grundlage für Forschungsnetzwerke zu Patienten mit seltenen Erkrankungen und ihren Angehörigen. Raremark verschafft Biopharma-Unternehmen Zugang zu anonymisierten und aggregierten Patientendaten und ermöglicht so eine schnellere und günstigere klinische Entwicklung.

Durch neuartig angewandte maschinelle Lerntechnologien bindet und hält die Raremark-Plattform Patienten. Der Ansatz fördert das Wissen über Erkrankungen und ermöglicht eine gut informierte Teilnahme an der medizinischen Forschung zur Verbesserung bestehender Behandlungsformen und Entwickelung neuer Therapien.

Julie Walters, CEO und Gründerin von Raremark, sagte: „Das Gesundheitswesen wird zunehmend personalisiert; dank Präzisionsmedizin erhalten die Patienten genau die für sie richtige Behandlung. Der Zugang zu glaubwürdigen, strukturierten Patientendaten aus der Klinik ist jedoch weiterhin die größte Hürde bei der Entwicklung von Medikamenten gegen seltene Erkrankungen.“

Lennart Hergel, Partner bei Ananda Ventures, erklärt Raremarks Ansatz zur Überwindung von Hürden bei der Entwicklung neuer Medikamente: „Raremark hat mithilfe von Content-Algorithmen zur Förderung der Bindung und fortgeschrittenen Datenanalysen eine Technologieplattform geschaffen, mit der die Mechanismen, Symptome und die Heterogenität seltener Krankheiten besser verstanden werden kann. Die so gewonnenen hochwertigen Einblicke helfen Unternehmen dabei, wirksamere Behandlungsmethoden zu entwickeln, die genau zu den Patientenprofilen passen.“

Dr. Christoph Ruedig, Partner bei AlbionVC, sagte: „Die niedrige Prävalenz seltener Erkrankungen birgt einige besondere Herausforderungen. Wenig klinische Erfahrung und kaum Daten führen zu einem mangelhaften Studiendesign, das die Demonstration eines annehmbaren Wirksamkeits- und Sicherheitsprofils für ein Medikament erschwert und die Markteinführung verzögert oder gar ganz verhindert.“

Zum Wertversprechen an die Biopharmaziebranche äußerte sich Helen Reynolds, Investment Director beim Cass Entrepreneurship Fund, wie folgt: „Raremark packt das allen Pharmazieunternehmen bekannte Problem durch datengetriebene Intelligenz an der Wurzel an, was für eine höhere Studienqualität und eine bessere Medikamentenentwicklung sorgt. Wir freuen uns über das Potenzial des Unternehmens, die Therapie seltener Erkrankungen zu transformieren.“

Hinweise für Herausgeber

Über seltene Krankheiten

Seltene Krankheiten definieren sich als Erkrankungen mit einer Prävalenz von unter 5 pro 10.000 Menschen in Europa und unter 200.000 Menschen insgesamt in den USA. Sie sind nur schwer zu erkennen; die durchschnittliche Zeit bis zur Diagnose beträgt um die sieben Jahre. Es gibt über 7.000 bekannte seltene Erkrankungen, die insgesamt 350 Millionen Menschen weltweit betreffen: eine große, unerschlossene Datenquelle, die zur Transformation der Medikamentenentwicklung genutzt werden kann.

Über Raremark

Die Plattform von Raremark bildet die Grundlage für Forschungsnetzwerke zu Patienten mit seltenen Erkrankungen und ihren Angehörigen. Raremark verschafft Biopharmazieunternehmen Zugang zu anonymisierten und aggregierten Patientendaten und ermöglicht so eine schnellere und günstigere klinische Entwicklung. Gleichzeitig vereinfacht sie Entdeckungen, die potentiell zu neuen Behandlungsmöglichkeiten führen. Das Ziel von Raremark besteht darin, dass eines Tages seltene Erkrankungen so anerkannt sind wie die häufigeren.

Durch neuartig angewandte maschinelle Lerntechnologien bindet und erhält die Raremark-Plattform Patienten. Der Ansatz fördert das Wissen über Erkrankungen und ermöglicht eine gut informierte Teilnahme an der medizinischen Forschung zur Verbesserung bestehender Behandlungsarten und zum Aufspüren neuer Methoden. Der Hauptsitz von Raremark befindet sich im britischen London, außerdem gibt es eine Zweigstelle im US-amerikanischen Boston. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.raremark.com

Über AlbionVC

AlbionVC ist der Technologieinvestitionsteil von Albion Capital Group LLP. Das Technologieteam investiert von Beginn an bis zu Series B in hauptsächlich britische Unternehmen mit hohem Wachstumspotential mit besonderem Fokus auf B2B-Software und technologiegetriebene Dienstleistungen. Albion verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Investition in Technologie und über etwa 450 Mio. GBP FUM in Technologieunternehmen und über 40 Tech-Investments im Portfolio. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.albion.vc

Über Ananda Ventures

Ananda Ventures ist einer der führenden Venture-Capital-Investoren für Impact-Unternehmen in Europa. Impact-Unternehmen lösen soziale Herausforderung auf nachhaltige, marktgetriebene Weise und gehen Probleme wie Bildung, nachhaltiger Konsum, die alternde Bevölkerung und Gesundheitsthemen an. Ananda hat, ebenso wie die geförderten Unternehmer, ein großes Interesse am professionellen, dynamischen Aufbau guter Unternehmungen. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.ananda.vc

Über den Cass Entrepreneurship Fund

Der Cass Entrepreneurship Fund ist ein 10-Mio.-GBP-schwerer Venture-Capital-Fund der Cass Business School. Der Fund investiert Gelder in einnahmengenerierende Unternehmen mit hohem Potential. Der Cass Entrepreneurship Fund wurde durch die großzügige Unterstützung von Peter Cullum, CBE, einem Alumnus der Cass, im Rahmen einer größeren Vision zur Verbesserung der praktischen Unternehmensunterstützung und zum Aufbau unternehmenstechnischer Fertigkeiten in der Cass Business School und der Wachstumsunternehmensgemeinschaft im frühen Stadium errichtet. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.cassentrepreneurship.fund

Über Oltre Venture

Oltre Venture nutzt das Venture-Capital-Betriebsmodell zur Kanalisierung wirtschaftlicher Ressourcen in Richtung der innovativsten und effizientesten Projekte und bietet Management- und Buchhaltungswissen für Unternehmer. Oltre investiert in Unternehmen im Sozialbereich mit Fokus auf das Gesundheitswesen, Bildung, sozialen Wohnungsbau, kundenorientierte und soziale Dienstleistungen, Stellenvermittlung und wirtschaftliche Entwicklung in rückläufigen Gegenden. Der Zweck der Unternehmen, in die Oltre investiert, besteht in der Entwicklung neuer und besserer Lösungen für soziale und gemeinschaftliche Bedürfnisse mit dem Ziel, einen Mehrwert für Kunden und die gesamte Gemeinschaft, nicht nur für die Shareholder, zu schaffen. Weitere Informationen unter: www.oltreventure.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181022005888/de/