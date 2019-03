Die rbb-Kinokoproduktion Gundermann ist der heißeste Kandidat für den Deutschen Filmpreis 2019/Nominiert sind ebenfalls die Koproduktionen Of Fathers and Sons und Nur eine Frau

Berlin - Der rbb gratuliert der Autorin Laila Stieler, dem Regisseur Andreas Dresen und seinem Filmteam! Mit sensationellen zehn Nominierungen geht der Spielfilm "Gundermann" in das Rennen um den Deutschen Filmpreis 2019. Die im Rahmen der Filminitiative LEUCHTSTOFF entstandene Produktion ist ...

Berlin - Der rbb gratuliert der Autorin Laila Stieler, dem Regisseur Andreas Dresen und seinem Filmteam! Mit sensationellen zehn Nominierungen geht der Spielfilm "Gundermann" in das Rennen um den Deutschen Filmpreis 2019. Die im Rahmen der Filminitiative LEUCHTSTOFF entstandene Produktion ist damit der heißeste Anwärter des diesjährigen Wettbewerbs. Die Entscheidung der DEUTSCHEN FILMAKADEMIE wurde heute (20. März) in Berlin bekannt.

Die rbb-Kinokoproduktion über den legendären Baggerfahrer, Poeten und Liedermacher Gerhard "Gundi" Gundermann aus der Lausitz (Redaktion: Cooky Ziesche) hat Aussicht auf zehn "Lolas": in den Kategorien Bester Spielfilm (Produzenten: Claudia Steffen und Christoph Friedel), Beste Regie (Andreas Dresen), Bestes Drehbuch (Laila Stieler), Beste männliche Hauptrolle (Alexander Scheer), Beste weibliche Nebenrolle (Eva Weißenborn), Bester Schnitt (Jörg Hauschild), Beste Kamera (Andreas Höfer), Bestes Szenenbild (Susanne Hopf), Bestes Maskenbild (Grit Kosse, Uta Spikermann) und Bestes Kostümbild (Sabine Greunig).

Der Oscar-nominierte Dokumentarfilm "Of Fathers and Sons - Die Kinder des Kalifats" von Talal Derki wurde in den Kategorien Bester Dokumentarfilm (Produzenten: Ansgar Frerich, Eva Kemme, Tobias N. Siebert, Hans Robert Eisenhauer) und Bester Schnitt (Anne Fabini) für den Deutschen Filmpreis vorgeschlagen. Der von SWR, rbb und ARTE koproduzierte Film begleitet den Alltag eines salafistischen Rebellenführers und seiner Familie in Syrien über einen Zeitraum von zwei Jahren.

Im rbb-koproduzierten dokumentarischen Spielfilm "Nur eine Frau" erzählt Sherry Hormann das Schicksal der jungen Hatun Aynur Sürücü, die in Berlin Opfer eines "Ehrenmordes" wurde. Judith Kaufmann wurde in der Kategorie Beste Kamera/Bildgestaltung für den Deutschen Filmpreis vorgeschlagen.

Der Deutsche Filmpreis ist die renommierteste und höchstdotierte Auszeichnung des Deutschen Films.

