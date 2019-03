Die richtigen Menschen mit den richtigen Unternehmen zusammenbringen

Im Rahmen von pulp.rocks/RECRUITMENT-MARKETING tauschten sich Interessierte auf Einladung der Online-Marketing-Agentur Pulpmedia im März über aktuelle Entwicklungen und kommende Trends im Bereich Human Resources und Recruiting aus. Neben Inputs von kununu, Karriere.at, eRecruiter und LinkedIn, lieferten die Vortragenden von Runtastic und der US-Agentur Vaynermedia spannende und inspirierende Einblicke in ihren Arbeitsalltag. Claude Silver, Chief Heart Officer bei Vaynermedia, betonte in ihrem Vortrag, wie wichtig Empathie und Authentizität seien und am Ende des Abends war klar: Unternehmen müssen noch stärker in Beziehung mit ihren (künftigen) MitarbeiterInnen treten und die Menschen in den Mittelpunkt rücken.

pulp.rocks/RECRUITMENT-MARKETING - Know-how-Transfer auf Top-Niveau

Im Rahmen der Eventreihe pulp.rocks organisierte die Agentur Pulpmedia am 21.März 2019 bereits zum achten Mal für bestehende KundInnen, aber auch MitarbeiterInnen, PartnerInnen sowie Interessierte ein Online-Marketing-Event der Extraklasse in Linz. Dieses Mal drehte sich alles um die Themen Human Resources, Recruitment-Marketing und BewerberInnen-Management.

Dazu luden sich die beiden Pulpmedia-Geschäftsführer Paul Lanzerstorfer und Robert Bogner namhafte ExpertInnen in ihre Linzer Büro-Räumlichkeiten ein, darunter Thoman Gaiswinkler von LinkedIn, Stephanie Luftensteiner von kununu, Tobias Prietzel von Karriere.at, Bojan Bozic von eRecruiter, Anna Nussbaumer und Barbara Schöfl von Runtastic sowie Claude Silver, Chief Heart Officer bei der US-Agentur VaynerMedia.

Pulpmedia-Geschäftsführer Paul Lanzerstorfer: "Gerade im Bereich des Employer Branding und der Human Resources spielen der Austausch und die gegenseitige Vernetzung eine wesentliche Rolle - sowohl online als auch offline. Bei pulp.rocks geben wir unseren KundInnen und MitarbeiterInnen, aber auch anderen Interessierten die Möglichkeit, sich untereinander und mit unseren nationalen und internationalen Vortragenden auszutauschen und voneinander zu lernen."

Trotz Chatbots und KI steht der Mensch im Mittelpunkt

In unterschiedlichen Formaten erzählten die eingeladenen ExpertInnen über ihre persönlichen Erfahrungen und Einschätzungen im Bereich Recruitment-Management. Bereits beim ersten Vortrag von Thoman Gaiswinkler, Employer Branding & Recruiting bei LinkedIn, war eines schnell klar: im Zentrum aller Bemühungen stehen die Menschen, auch wenn technologische Entwicklungen auf dem Vormarsch sind. Gaiswinkler: "Künstliche Intelligenz hilft, um den Recruitingprozess zu verbessern. Für alles andere braucht es aber Menschen."

In eine ähnliche Kerbe schlugen auch die BranchenkennerInnen bei der anschließenden Diskussionsrunde unter dem Motto "The perfect match". Stephanie Luftensteiner von kununu, Tobias Prietzel von Karriere.at und Bojan Bozic von eRecruiter schilderten aus ihrer Sicht, welchen Herausforderungen sich Unternehmen bei der Suche nach passenden MitarbeiterInnen stellen müssen und wonach BewerberInnen heute suchen. Einig waren sich aber alle drei: Das Wichtigste sind Authentizität und Offenheit im Umgang mit BewerberInnen sowie gutes Storytelling.

Beim darauffolgenden Kamingespräch sprachen Anna Nussbaumer und Barbara Schöfl von Runtastic mit Paul Lanzerstorfer über die Schwierigkeiten, aber auch positiven Aspekte bei der internationalen MitarbeiterInnen-Suche. Letztlich eroberte Claude Silver, Chief Heart Manager bei Vaynermedia, mit ihrem Talk "Bringing the Humanity back into the workplace" die Herzen der rund 100 TeilnehmerInnen im Saal. Sie kümmert sich in der Marketing Agentur von Internetpersönlichkeit Gary Vaynerchuk um alle rund 800 MitarbeiterInnen. Ihre Kernaussage: "In the past, jobs were about muscle. Today, you need brains. But tomorrow they'll be about heart. And tomorrow is here."

Empathie und Authentizität als wichtigste Eigenschaften

Eines ist nach https://pulp.rocks/RECRUITMENT-MARKETING gewiss: Menschen wird es im HR-Bereich immer brauchen. Softwares haben zwar die Aufgabe, Recruitern den Rücken freizuhalten, für alles andere braucht es aber Menschen. Für Claude Silver von Vaynermedia spielt im Recruiting-Prozess die emotionale Intelligenz die wichtigste Rolle. Empathie gegenüber den (zukünftigen) MitarbeiterInnen und eine gesunde Umgebung sind ausschlaggebend für den Erfolg oder Misserfolg im HR-Bereich. Darüber waren sich alle einig: Authentizität ist im ganzen HR-Bereich die wichtigste Komponente. Wichtig ist es auch, am Ball zu bleiben. Denn Chatbots und AI sind nur einige wenige Trends im neuen Jahr.

Am Ende des offiziellen Teils wies Paul Lanzerstorfer auf das nächste pulp.rocks-Event hin, das am 27.Juni 2019 unter dem Titel https://pulp.rocks/live-marketing stattfinden und sich dem Thema Live-Marketing widmen wird. Mit Ryan A. Bell, dem Social Media Specialist bei der NASA JPL ist dafür bereits eine internationale Speaker-Zusage fixiert.

Über Pulpmedia Von unbändiger Kreativität und unzähligen Tassen Kaffee angetrieben, kreiert die Linzer Agentur Pulpmedia täglich digitale Kampagnen und Strategien für Unternehmen wie Hofer, Hofer Reisen, Hervis, Burgerista, Husqvarna, Hermann, FCA Fiat Chrysler Automobiles Austria GmbH und viele mehr. Die Schwerpunkte der im Jahr 2005 von Robert Bogner und Paul Lanzerstorfer gegründeten Agentur und ihren derzeit 35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern liegen dabei in den Bereichen Performance Marketing, Inbound Marketing, Content Marketing, Video Marketing und Digitale Kampagnen. Die Agentur holte sich bereits mehrmals die begehrten Trophäen beim Caesar Werbepreis und wurde unter anderen für ihre Arbeiten für Burger King und die OÖ. Landessonderausstellung sowie für Fiat ausgezeichnet. Zudem rangiert die Agentur auf Platz 1 im kununu Arbeitgeber-Ranking in der Kategorie "Marketing/Werbung/PR" in Österreich.

