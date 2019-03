Die Sharjah Biennale 14 beginnt unter dem Titel: Verlassen des Echoraums

Unter der Schirmherrschaft Seiner Hoheit Scheich Dr. Sultan bin Muhammad Al Qasimi, Mitglied des Obersten Rates und Herrscher von Sharjah, begann am Donnerstag die 14. Ausgabe der Sharjah Biennale (SB14) in den Kunsträumen der Sharjah Art Foundation (SAF) in Al Mureijah.

Over 80 artists and over 60 new commissions at SB14 (Photo: AETOSWire)

Die SB14, die in diesem Jahr unter dem Titel ‚Verlassen des Echoraums‘ stattfindet, wird drei verschiedene Ausstellungen zeigen: Zoe Butts Ausstellung Journey Beyond The Arrow; Omar Kholeifs Making New Time and Claire Tancons Look for Me All Around You.

Die SB14 zeigt über 80 etablierte und aufstrebende Künstler aus aller Welt, darunter über 60 neue Aufträge, sowie viele noch nie gesehene Werke, die an verschiedenen Orten im gesamten Emirat Sharjah, auf dem Mureijah Square und dem Arts Square sowie in den SAF-Studios in Al Hamriyah, in der Ostküstenstadt Kalba und anderen Orten in Umm Al Quwain gezeigt werden.

Die Sharjah Art Foundation organisiert auch die 12. Ausgabe des März-Treffens 2019 vom 9. bis 11. März 2019 am Sharjah Institute of Theatrical Arts in Al Mureijah, das Podiumsdiskussionen, Performances, Filme und künstlerische Produktionen gemäß den Themen der drei Ausstellungen in der SB14 umfassen wird.

Die SB14 wird ebenfalls unabhängige Filmvorführungen für Filmliebhaber in den VAE sowie Bildungsprogramme anbieten, die auf das diesjährige Thema ‚Verlassen des Echoraums‘ ausgerichtet sind.

Das Programm richtet sich an Erwachsene und Kinder und umfasst Workshops zu Fotografie, Zeichnen, Schreiben und Theateraufführungen. Andere Workshops für ‚Menschen mit Entschlossenheit‘ bieten eine Vielzahl von Themen zu Fotografie, Marionettentheater, Zeichnen, Musikinstrumente und islamische Kunst; während das Programm der Schulen und Jugendzentren eine Reihe von Workshops und Exkursionen zu Themen wie abstrakte Kunst, Architektur und Geschichtenerzählen anbietet.

Die SB14 wird durch die großzügige Unterstützung von Van Cleef & Arples (Gold-Sponsor) und Crescent Petroleum (Silber-Sponsor) ermöglicht. Sachleistungen werden von der Gemeinde Sharjah, der Sharjah Roads and Transport Authority, der Sharjah Electricity and Water Authority, Bee'ah, dem Dubai Economic Department, dem Institut Français in den VAE und dem Institut Français in Frankreich angeboten.

Die Sharjah Biennale ist das bedeutendste kulturelle Ereignis in der arabischen Welt und hat seit ihrer Gründung 1993 maßgeblich dazu beigetragen, die Kunstlandschaft in den VAE und der Region zu unterstützen.

