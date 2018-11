Die sieben Geheimnisse der NVA in ZDFinfo

Mainz - - Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder - "Die sieben Geheimnisse der NVA" beleuchtet am Freitag, 30. November 2018, 20.15 Uhr, eine neue Dokumentation in ZDFinfo. Mit sieben weiteren Dokumentationen zu den Geheimnissen der Stasi und ...

"Die sieben Geheimnisse der NVA" beleuchtet am Freitag, 30. November 2018, 20.15 Uhr, eine neue Dokumentation in ZDFinfo. Mit sieben weiteren Dokumentationen zu den Geheimnissen der Stasi und dem Fall der Mauer bietet der Digitalsender von 18.45 Uhr bis 0.45 sechs informative Programmstunden zur Geschichte der DDR.

Die Nationale Volksarmee prägte das Alltagsbild der DDR - mit fast 170.000 Soldaten in ständiger Gefechtsbereitschaft, ausgerüstet mit moderner, meist sowjetischer Waffentechnik. Die Dokumentation "Die sieben Geheimnisse der NVA" von Matthias Hoferichter nimmt zum Beispiel die Angriffspläne der Armee in den Blick: In streng geheimen Operationsplänen für den Tag X war vorgesehen, in sieben Tagen die niederländische Grenze zu erreichen. Ein weiteres Thema: das Spitzel-Netz mit dem Spitznamen "Gummi-Ohren", das der Stasi unterstand und in jede NVA-Einheit integriert war.

Die NVA bildete die wichtigste Stütze der Roten Armee bei einem eventuellen Kriegsausbruch. Ein umfangreiches Netz an Militärübungsplätzen, Waffenbunkern und Panzer-Straßen überzog das kleine Land. Anfangs war die NVA eine Freiwilligenarmee - die Wehrpflicht wurde 1962 eingeführt.

Die Erstausstrahlung dieser Dokumentation erfolgt im Rahmen einer sechsstündigen Dokumentationsstrecke zur DDR-Geschichte. Los geht es um 18.45 Uhr mit der "ZDF-History"-Doku über "Die 50 Tage des Egon Krenz".

Die Doku-Strecke in ZDFinfo in der Übersicht: 18.45 Uhr: ZDF-History - Die 50 Tage des Egon Krenz 19.30 Uhr: ZDF-History - Die Honeckers 20.15 Uhr: Die sieben Geheimnisse der NVA 21.00 Uhr: Die letzte Truppe und der Fall der Mauer 21.45 Uhr: Feind ist, wer anders denkt - Geheimnisse der Stasi/Dreiteilige Doku 21.45 Uhr: Gegen die Faschisten (1/3) 22.30 Uhr: Gegen den Klassenfeind (2/3) 23.15 Uhr: Gegen die Genossen (3/3) 24.00 Uhr: Die Macht der Stasi - Jagd auf einen Staatsfeind

