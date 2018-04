Die Steiermark im Frühling: Genuss im blühenden Grünen

Picknicken zum Einläuten der warmen Jahreszeit Millionen Apfelblüten zieren Streuobstwiesen und Apfelgärten, die weißen Dichter-Narzissen erblühen im Ausseerland, der Löwenzahn legt einen gelben Teppich in die Weingärten, das erste zarte Grün bringt die Wälder zum Leuchten, die Gärten vor allem im Garten Österreichs, der Oststeiermark, sind neu bepflanzt und erblühen bis in den Bergen die Almrauschblüte den Sommer ankündigt. Rausgehen ist angesagt. Und das ist in der Steiermark natürlich auch immer mit kulinarischen Genüssen verbunden. Im Frühling mit dem Picknick. http://www.steiermark.com/picknick Mittlerweile bietet die Steiermark einen bunten Strauß an Picknick-Möglichkeiten, um das "Draußen-Essen" zu zelebrieren. Hier ein paar Beispiele:

Graz (pts011/27.04.2018/08:40) - Picknicken zum Einläuten der warmen Jahreszeit Millionen Apfelblüten zieren Streuobstwiesen und Apfelgärten, die weißen Dichter-Narzissen erblühen im Ausseerland, der Löwenzahn legt einen gelben Teppich in die Weingärten, das erste zarte Grün bringt die Wälder zum Leuchten, die Gärten vor allem im Garten Österreichs, der Oststeiermark, sind neu bepflanzt und erblühen bis in den Bergen die Almrauschblüte den Sommer ankündigt. Rausgehen ist angesagt. Und das ist in der Steiermark natürlich auch immer mit kulinarischen Genüssen verbunden. Im Frühling mit dem Picknick. http://www.steiermark.com/picknick Mittlerweile bietet die Steiermark einen bunten Strauß an Picknick-Möglichkeiten, um das "Draußen-Essen" zu zelebrieren. Hier ein paar Beispiele:

PICKNICKS FÜR AKTIVE & SPORTLICHE Picknick in der Kesselfallklamm in der Region Graz Wild und romantisch ist das Umland von Graz. Zu den hier versteckten Naturschönheiten zählen enge Klammen und Schluchten, durch die sich rauschende Bäche ihren Weg bahnen. Die Kesselfallklamm ist sozusagen die kleine Schwester der mächtigen Bärenschützklamm. Die romantische Schlucht lässt sich über gut gesicherte Steiganlagen auch mit Kindern bequem durchwandern. Der an ihrem nördlichen Ende gelegene Luftkurort Semriach ist ebenfalls ein wunderbares Stück Steiermark - ideal zu genießen mit Picknickjause für Groß und Klein. Produkte aus der Region werden für ein Picknick der besonderen Art liebevoll zusammengestellt und dem Gast mit auf den Weg gegeben.

Am Fuße des Dachsteins Die wunderschöne Aussicht und Ruhe der Natur mit einem köstlichen Ramsauer Jausenkörberl genießen. Egal ob in der Almregion auf ca. 1.600m, auf einer idyllischen Almwiese oder beim Gipfelkreuz des Rittisberges auf ca. 1.500m. Kraft tanken und die Seele baumeln lassen ist hier das Motto. Gültig: Juni bis September 2018. Bestellung des Ramsauer Jausenkörberls im Tourismusverband mind. 3 Tage im Vorhinein.

PICKNICKS MIT TIEREN Individuelles Picknick mit dem Schlosskutscher auf der Schlösserstraße Zum Picknick wie anno dazumal Erzherzog Johann mit seiner Anna. Der Schlosskutscher Rudi Allmer (übrigens der einzige Österreichs) kutschiert seine Gäste stilecht zu sehenswerten Schlössern in der Region. Gerne stellt der Schlosskutscher auch individuelle Touren mit individueller Personenzahl zusammen. Pausen und Einkehrmöglichkeiten können auf jeder Tour individuell festgelegt werden. Die Touren sind ganzjährig möglich, sofern es die Witterung für die Pferde zulässt.

Gute Idee (zu Muttertag): Schlosskutscher-Gutscheine besorgen und schenken ;-)

Lama-Tour mit Picknick Mit den Lamas unterwegs in der Lipizzanerheimat. Start der Wanderung mit Lamas ins jeweils am Samstag um 10:00 Uhr beim Lama-Gehege. Vorab lernt man den richtigen Umgang mit den Tieren, bevor es anschließend auf gemeinsame Wanderschaft geht. Nach circa 90 Minuten erreicht man den Rastplatz und genießt eine herrliche Aussicht auf die Hirschegger Alpe.

PICKNICKS FÜR KULTURFREUNDE Museums-Picknick im Stift Admont Im neuen Museums-Picknick lassen sich Kultur, Kulinarik und Natur hervorragend miteinander verbinden. Vor dem Picknick gibt es eine spannende Führung durch die Bibliothek (übrigens die weltgrößte Klosterbibliothek), das Naturhistorisches Museum und den Kräutergarten. Auf dieser Tour erfährt man Wissenswertes über die Sammlungen des Stiftes Admont und schließt die spannende Führung mit einem gemütlichen Picknick mit Korb nach Wahl im Grünen ab. Die Anmeldung sollte bis spätestens 3 Tage vor Veranstaltung erfolgen. Dauer der Führung 1 Stunde (ohne Picknick).

Schlosspark-Museums-Picknick in Schloss Eggenberg Grüne Auszeit: Beim Museums-Picknick in Grünen mitten im historischen Schlosspark seine Picknickdecke auszubreiten, wird diesen Sommer möglich. Seit seiner Entstehung vor fast 400 Jahren hat der Eggenberger Park viele Veränderungen erlebt. Vom barocken Formalgarten der Fürsten Eggenberg sind nur noch wenige Spuren erhalten. Das Schloss liegt heute in einem weitläufigen Landschaftspark aus der Zeit der Romantik, dessen Vergangenheit noch immer erlebbar ist. Beim neuen Museums-Picknick im Grünen gibt es zuerst einen Rundgang zum Thema "Ein Garten im Wandel" durch den Schlosspark. Anschließend kann man in dem geschichtsträchtigen Ambiente ein Picknick genießen.

Gute Idee (zu Muttertag): Dieses Picknick kann auch als Gutschein verschenkt werden.

