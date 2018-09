Diok RealEstate AG: Diok RealEstate AG erwirbt weiteres Bürogebäude in Essen-City in einer Sale-and-Lease-back Transaktion

Diok RealEstate AG, DE000A2NBY22

Die DIOK RealEstate AG (DIOK) hat den Kaufvertrag für ein Objekt in Essen-City abgeschlossen. Im Rahmen einer Sale-and-Lease-back Transaktion konnte ein vollvermietetes Bürogebäude erworben werden, dass für sieben Jahre zuzüglich Verlängerungsoptionen an den im MDAX notierten Verkäufer vermietet wird. Das Objekt befindet sich in fußläufiger Entfernung zu Universität und zur Fußgängerzone.

Zusätzlich zu dem ca. 7.076,36 qm großen Gebäude konnte ein ca. 2.846 qm großes benachbartes Wohnungsbaugrundstück erworben werden, dass aktuell als Parkplatz mit rund 100 Stellplätzen genutzt wird.

Die Büroimmobilie ist zu 100% vermietet und erwirtschaftet eine Jahresnettokaltmiete in Höhe von rd. EUR 620.000,00. Somit erhöhen sich die annualisierte Nettokaltmiete aller Objekte im Portfolio der DIOK auf ca. EUR 3.935.000,00 p. a., der Gesamtverkehrswert auf EUR 63.250.000,00 und die Gesamtfläche auf rund 40.000 m². Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart, die Nettoanfangsrendite übersteigt aber die von DIOK geforderte Mindestgröße von 6,5% deutlich. Der Kaufvertrag steht noch unter wechselseitigen aufschiebenden Bedingungen. Beide Parteien gehen davon aus, dass die Transaktion noch im Oktober 2018 abgewickelt wird und die Bedingungen bis dahin erfüllt sind. Die Transaktion wurde von Raschke, von Knobelsdorff, Heiser aus Hamburg als juristischer Berater begleitet.

Daniel L. Grosch, Vorstand der DIOK "Wir konnten abermals zeigen, dass wir sehr professionell und mit hoher Geschwindigkeit Transaktionen abwickeln können. Das Objekt passt hervorragend in unser Portfolio und ergänzt unsere bonitätsstarken Mieter um einen weiteren MDAX-Konzern. Die Lage und die Qualität, aber auch der regionale Immobilienmarkt haben uns überzeugt. Wir werden unser Portfolio mit weiteren Akquisitionen in dieser Art und Weise erweitern und können somit eine attraktive laufende Rendite erwirtschaften."

Die Diok RealEstate AG (DIOK) ist ein auf deutsche Büroimmobilien spezialisiertes Immobilienunternehmen mit Sitz in Köln. Der Fokus der Gesellschaft liegt auf dem Aufbau eines attraktiven Büroimmobilienportfolios in guten bis sehr guten Mikrostandorten von Sekundärlagen. Alle personalintensiven Tätigkeiten wurden vollständig an Dritte vergeben und werden von der DIOK kontrolliert und gesteuert. Als aktiver Portfolio- und Asset-Manager erzielt die DIOK damit einen stetigen Wertzuwachs und positiven Cash-Flow vom ersten Tag an. Durch eine gut gefüllte Akquisitionspipeline strebt DIOK mittelfristig an, ein Immobilienportfolio von Euro 1 Milliarde aufzubauen.

