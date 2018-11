Dispersive Networks ernennt Christopher Swan zum Chief Revenue Officer

Alpharetta, Georgia - Dispersive Networks, ein führender Anbieter von programmierbarem Networking für missionskritische Lösungen, gab heute die Ernennung von Christopher Swan zum Chief Revenue Officer bekannt. Diese Berufung markiert einen neue Phase des Wachstums für Dispersive Networks, denn das ...

Alpharetta, Georgia - Dispersive Networks, ein führender Anbieter von programmierbarem Networking für missionskritische Lösungen, gab heute die Ernennung von Christopher Swan zum Chief Revenue Officer bekannt.

Diese Berufung markiert einen neue Phase des Wachstums für Dispersive Networks, denn das Unternehmen reagiert auf die zunehmende Nachfrage nach seinen ultrasicheren, äußerst zuverlässigen und hochleistungsfähigen softwaredefinierten Produkten für missionskritische vertikale Branchen, darunter Energie, Finanzwesen, Regierung, Transport, Gesundheitswesen und weitere, für die traditionelle SD-WAN-Lösungen nicht ausreichend sind. In seiner Funktion wird Swan die Marktteams leiten, die die Lösung von Dispersive für eine weltweite Umsetzung positionieren werden.

Swan ist eine transformationale Führungspersönlichkeit mit einer Erfolgsbilanz beim Aufbau und der Führung von Unternehmen auf den Markt und hat Exit-Verkäufe in Höhe von über 2 Milliarden USD geleitet. In jüngster Zeit war Swan als Geschäftsführer bei der Geschäftssparte Ensemble von ADVA tätig und trieb die Marktakzeptanz von softwaredefinierten Services an der Cloud-Edge voran. Swan gründete das Harmony Ecosystem mit Spezialisierung auf virtuelle Unternehmens- und universelle Equipmentlösungen für Kundenstandorte, das eine der umfangreichsten NFV-Bibliotheken in der Branche umfasst.

"Das ultrasichere programmierbare Networking von Dispersive setzt sich derzeit mehr und mehr auf den Märkten für Serviceprovider, Unternehmen und in weiteren missionskritischen Sektoren durch", sagte Edward Wood, Präsident und CEO von Dispersive Networks. "Die ausgeprägte Energie und umfassende Erfahrung von Chris werden uns helfen, das Wachstum in diesen Märkten anzukurbeln und gleichzeitig unser Profil in den Bereichen IoT und 5G zu erweitern."

Vor seiner Tätigkeit bei ADVA hat Swan seine Fähigkeiten im Vertrieb, Marketing und Services in Unternehmen für Networking, Cybersicherheit, Leistungs- und Serviceerfüllung eingesetzt, zu denen Overture Networks, The Boeing Company, Narus, Spirent und Verizon zählten. Swan hat einen Bachelor-Abschluss in Rechnungs- und Finanzwesen an der Virginia Tech absolviert.

"Die einzigartigen Multipfad-Netzwerktechniken mit aufgeteilten Sessions von Dispersive bieten das sicherste Konzept für Wide Area Networks (WAN) und IoT-Kommunikation", sagte Swan. "Unsere Software wird bei großartigen Kunden an vorderster Front in staatlichen und kritischen Infrastrukturen eingesetzt. Jede Organisation, die ihre Kommunikation von den Rechenzentren bis hin zu den Filialen absichern und verbessern will, kann von den Vorteilen eines Dispersive(TM) Virtualized Network profitieren. Ich freue mich darauf, zum Wachstum unseres Unternehmens beizutragen und unsere Kunden zu unterstützen, einen enormen Nutzen zu gewinnen."

Informationen zu Dispersive Networks

Dispersive Networks bietet ultrasicheres programmierbares Networking für missionskritische Lösungen. Die bahnbrechende Herangehensweise des Unternehmens an das Networking erschafft ein völlig neues Niveau der Sicherheit, Zuverlässigkeit und Leistung. Das Unternehmen stellt 100 % softwarebasiertes, programmierbares Networking bereit, das die Grundlage für Innovation und Transformation in verschiedenen vertikalen Märkten und Sektoren bildet.

Inspiriert von auf dem Gefechtsfeld erprobten, drahtlosen Funktechniken wird im Dispersive(TM) Virtualized Network auf Session-Ebene der IP-Verkehr am peripheren Gerät in kleinere, unabhängige und individuell verschlüsselte Paketströme dynamisch aufgeteilt. Dies ermöglicht Partnern, digitale Geschäftsaktivitäten, Produkte und Technologien durchgehend und über jede Art von Netzwerkinfrastruktur sicher zu verbinden, einschließlich des öffentlichen Internets. Die bewährte Technologie von Dispersive Networks schützt und beschleunigt die vernetzte Welt.

Weitere Informationen findet man unter www.dispersivenetworks.com

