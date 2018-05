Ditto Bank, eine auf Währungsmanagement spezialisierte französische Bank der nächsten Generation, erhält Smart PIN von IDEMIA

Die im Februar 2018 etablierte Ditto Bank ist eine elektronische digitale Lösung der nächsten Generation. Sie bietet Vielreisenden, Grenzpendlern, Expats und im Ausland studierenden Kunden mehrere Konten in verschiedenen Währungen.

Credits: IDEMIA

Mit dem Smart PIN-Service können Kunden der Ditto Bank über ihre Banking-App im Smartphone sofort auf ihre PIN-Codes zugreifen. Eine reibungslose Kundenerfahrung bedeutet, dass Kunden ihre Karte mit dem sofort verfügbaren PIN-Code nutzen können, statt mehrere Tage auf den Code zu warten. Diese Funktion der Smartphone-App kann auch für eine PIN-Erinnerung genutzt werden. Daher lässt sich die Karte bequemer nutzen, denn es besteht keine Gefahr, dass Kunden ihre PIN-Codes vergessen!

Die Ditto Bank arbeitet seit Beginn des Projekts im Jahr 2015 mit IDEMIA zusammen. IDEMIA lieferte der neuen digitalen Bank ein komplettes Produktpaket, einschließlich der Ditto Bankkarte und der entsprechenden Smart Services wie die elektronische PIN-Lösung Smart PIN.

Smart PIN stellt traditionelle Banking-Modelle auf den Kopf und erfüllt das Ziel der Ditto Bank: das Leben ihrer Kunden durch unverzögerten und grenzenlosen Service erleichtern.

„Die digitale Technologie hat viele Märkte revolutioniert und verändert jetzt auch die Bankbranche. Wir sind stolz darauf, die Ditto Bank bei diesem Wandel mit Marketinglösungen zu begleiten, die ein innovatives Kundenerlebnis bewirken können. Wir freuen uns darauf, die Ditto Bank bei ihrer internationalen Expansion und der Einführung neuer Services zu unterstützen“, erklärte Pierre Barrial, Executive Vice-President Financial Institutions bei IDEMIA.

„Wir wollten eine Bank der nächsten Generation mit globalen Zielen schaffen, deshalb ist die Zusammenarbeit mit IDEMIA eine logische Konsequenz. Die einzigartigen digitalen Lösungen, kombiniert mit der globalen Präsenz, machen IDEMIA zum wichtigen Partner in der Entwicklung der Ditto Bank“ ergänzte Sylvain Pignet, CEO der Ditto Bank.

Über IDEMIA

Aus OT-Morpho ist inzwischen IDEMIA geworden, der weltweit führende Anbieter im Bereich Augmented Identity für eine zunehmend digitalisierte Welt. Das Unternehmen verfolgt das erklärte Ziel, Bürger und Verbraucher gleichermaßen in die Lage zu versetzen, so zu interagieren, zu bezahlen, sich zu vernetzen, zu reisen und zu wählen, wie es in der vernetzten Welt von heute möglich ist.

Die Sicherung unserer Identität ist in der Welt, in der wir heute leben, von größter Bedeutung. Mit unserem entschiedenen Eintreten für "Augmented Identity" definieren wir die Art und Weise neu, wie wir denken, wie wir produzieren und wie wir dieses Gut für Personen oder Objekte nutzen und schützen. Wir sorgen für Privatsphäre und Vertrauen und garantieren sichere, authentifizierte und verifizierbare Transaktionen für internationale Kunden aus den Sektoren Finanzen, Telekommunikation, Identitätsdienste, öffentliche Sicherheit und IoT.

OT (Oberthur Technologies) und Safran Identity & Security (Morpho) haben sich zu IDEMIA zusammengeschlossen. Mit Erlösen von fast 3 Mrd. USD und 14.000 Mitarbeitern weltweit betreut IDEMIA Kunden in 180 Ländern.

Weitere Informationen finden Sie unter www.idemia.com / Folgen Sie @IdemiaGroup auf Twitter

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180516005578/de/