DM Solutions mit Superspeed Webhosting speziell für Joomla-User

Frankfurt am Main/Hanau (pts008/27.09.2018/09:10) - Websites lassen sich heutzutage auch ohne Programmierkenntnisse bauen. Die User wollen dabei vor allem 3 Dinge: Einfach muss es gehen, Top-Performance soll die Homepage haben und günstig muss es sein. Eines der weltweit beliebtesten Tools ist Joomla. "Eine Website ist erst dann etwas wert, wenn ihre Besucher sie möglichst rasch abrufen können. Wir bieten speziell für Joomla ein Superspeed Webhosting", so DM-Solutions-Inhaber Danijel Mlinarevic. DM Solutions aus Hanau bei Frankfurt bietet darüber hinaus sogar eigene Joomla-Webhostingpakete mit automatisiertem Update Service. https://www.dmsolutions.de/joomla-webhosting.html

Joomla ist ein preisgekröntes Open Source CMS, für viele das Nonplusultra, wenn es darum geht, eine durchdachte Website aufzubauen. Das weiß man natürlich auch beim Web-Provider DM Solutions und orientiert sich an den Bedürfnissen der Kunden: "Unser Joomla-Webhosting gibt es in nicht weniger als fünf Varianten", erklärt DM-Solutions-Inhaber Danijel Mlinarevic. "Damit decken wir alle Größen ab: Von der Mini-Website bis hin zum Onlineshop findet hier jeder das Paket, das er braucht."

Fünf Pakete für Internet-Durchstarter ab 3,99 pro Monat

Mit Joomla Basic V3.0, der preisgünstigsten Variante, ist man schon mit EUR 3,99 pro Monat dabei, 60 GB Webspace, ein SSL Zertifikat von Let's Encrypt und Kaspersky Anti-Virus inkludiert. Der Joomla Update Service kann optional dazu gebucht werden. Darüber hinaus lassen sich mit den Versionen Joomla Onlineshop, Joomla Professional, Joomla Premium und Joomla Platin auch die umfangreichsten Web-Projekte realisieren. Mit Platin stehen beispielsweise 350 GB Webspace zur Verfügung, und die ersten sechs Monate Webhosting sind gratis.

Umfangreicher Service inkludiert

E-Mail-Adressen und Mailboxen erhält man in allen Versionen in unbegrenzter Zahl. Nicht zu vergessen die Profi-Features: Power Boost für maximale Performance, 99-prozentige garantierte Verfügbarkeit, Cronjobs für die automatische Ausführung von Skripten, tägliche Backups, Profi-Statistik mit den beiden Analyse-Tools Webalizer und AWStats. Ebenfalls in allen Versionen ist der Premium-Kundenservice inkludiert, und das bedeutet kompetente Hilfe per E-Mail oder am Telefon, wenn es einmal ein Problem zu viel gibt.

DM Solutions "No Problem"-Garantie

"Wer sich entschließt, seine Website bei uns zu hosten, muss sich übrigens um nichts sorgen", so Mlinarevic. "Wir übernehmen den Umzug aller Daten zu uns. Auf Wunsch kann auch der Umzug der E-Mail-Postfächer übernommen werden." Warum also nicht gleich jetzt mit Joomla und einem vernünftigen Webhosting arbeiten? DM Solutions bietet alle Vorteile und ist auch noch einer der günstigsten Anbieter!

Aussender: DM Solutions e.K. Ansprechpartner: Danijel Mlinarevic Tel.: +49 6181 502 30 10 E-Mail: presse@dmsolutions.de Website: www.dmsolutions.de

