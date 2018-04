DocCheck AG: Änderungen im Vorstand der antwerpes ag Thilo Kölzer übernimmt Vorstandsvorsitz - Dr. Frank Antwerpes wechselt in den Aufsichtsrat

DocCheck AG, DE000A1A6WE6

Die DocCheck Gruppe wächst und passt die Führungsstruktur der antwerpes ag, ein Tochterunternehmen der DocCheck AG, an dieses Wachstum an. Dr. Frank Antwerpes wechselt dazu aus dem Vorstand der Kommunikationsagentur in den Aufsichtsrat. Als CEO der DocCheck AG konzentriert sich Dr. Antwerpes im operativen Geschäft noch stärker auf die Marke DocCheck und treibt die Integration des DocCheck Shops weiter voran. Die Funktion des Vorstandsvorsitzenden der antwerpes ag übernimmt zum 1. Juli 2018 Thilo Kölzer. Kölzer ist seit 1999 bei antwerpes und seit 2005 im Vorstand, bisher in der Position des Chief Digital Officer. Als neues Mitglied wird - ebenfalls zum 1. Juli 2018 - Michael Vorbrink in den Vorstand berufen. Er ist seit 2014 Teil der Führungsmannschaft der Kommunikationsagentur. Philip Stadtmann (CFO) und Jens Knoop (CTO) bleiben in ihren Funktionen. Nicole Tappée, seit 2013 im Vorstand der antwerpes ag, wird das Unternehmen auf eigenen Wunsch zum 30. Juni 2018 verlassen.

