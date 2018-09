DOCOMO Digital kooperiert mit Vodacom bei der Einführung der allerersten Integration von Google Play Carrier Billing in Tansania

Das globale Mobile Payment-Unternehmen DOCOMO Digital ist eine Partnerschaft mit Vodacom in Tansania eingegangen, um Kunden im Land des Kilimanjaro die Möglichkeit zu geben, Inhalte im Google Play Store über "Vodacom Airtime" Carrier Billing zu bezahlen.

Der Service steht mehr als 12 Millionen Vodacom-Kunden in Tansania mit einem Android-Smartphone oder Android-Tablett zur Verfügung. Ab heute können Kunden, die diese Voraussetzung erfüllen, Inhalte und Produkte aus dem Google Play Store kaufen und mit Vodacom Airtime "Carrier Billing" bezahlen.

Hiroyuki Sato, CEO von DOCOMO Digital, kommentierte: „Der afrikanische Markt ist für uns von zentraler strategischer Bedeutung, ebenso wie unsere Partnerschaft mit Vodacom in Afrika. Tansania ist nach wie vor weitgehend ohne Bankenabdeckung, nur 15% der Bevölkerung führen traditionelle Bankkonten. Das bedeutet, dass Menschen zwar auf Online-Inhalte zugreifen können, die meisten von ihnen jedoch aufgrund der geringen Kreditkartendurchdringung des Marktes nicht in der Lage sind, Zahlungen für zahlungspflichtige Funktionen auf Online-Plattformen zu leisten. Als solche ist die Abrechnung über den dem Netzbetreiber eine praktikable Zahlungsoption für eine Wirtschaft, die immer noch weitgehend auf Bargeld basiert.“

Hisham Hendi, Director of Consumer Business bei Vodacom, sagte: „Durch die Nutzung des superschnellen 4G-Netzwerks von VODACOM freuen wir uns, dass die heutige Partnerschaft unseren Kunden eine bequeme, einfache und zuverlässige Zahlungsmethode für Google Play Store Apps ermöglicht. Im Laufe der Jahre hat Vodacom große Fortschritte gemacht, indem es den Zugang zu sozialen digitalen Plattformen erleichtert und ein umfassendes digitales Ökosystem geschaffen hat. Diese Partnerschaft unterstreicht unsere Verpflichtung, unseren Kunden mehr Komfort und echten Mehrwert zu bieten.“

Mahir Sahin, Head of Africa, Android Partnerships, Google, sagte: „Wir freuen uns sehr, unsere Partnerschaften im Rahmen von Google Play Direct Carrier Billing mit der Vodacom Group auszubauen und mit Vodacom Tansania zu starten. Carrier Billing ist einer der wichtigsten Treiber für die finanzielle Eingliederung in die App-Wirtschaft in Märkten, in denen die meisten Menschen noch nicht über eine Bankverbindung verfügen.“

-ENDE-

Über DOCOMO Digital

DOCOMO Digital ist ein Anbieter einer globalen Bezahlplattform für führende OTTs, Händler und Inhalteanbieter. Das Unternehmen ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des japanischen Mobilfunkbetreibers NTT DOCOMO. DOCOMO Digital hat seinen Hauptsitz in London, ist aber ein global tätiges Unternehmen und unterhält 35 Niederlassungen auf sechs Kontinenten.

Über Vodacom

Vodacom Tanzania PLC ist der führende Mobilfunkanbieter mit dem schnellsten Datennetz in Tansania. Das Unternehmen bietet Kommunikationsdienste für über 12 Millionen Abonnenten an. Vodacom Tansania und seine Tochtergesellschaften sind Teil der in Südafrika registrierten Vodacom Group, die wiederum im Besitz der Vodacom Group Plc mit Sitz in Großbritannien ist. Vodacom Tanzania PLC ist an der Dar es Salaam Stock Exchange (DSE) unter der Registrierungsnummer ISIN:TZ1886102715 mit der Aktienbezeichung „VODA“ und registriert.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter: www.vodacom.co.tz

Google Play ist ein Warenzeichen von Google LLC.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180913005893/de/