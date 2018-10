DOCOMO erweitert Prepaid-SIM-Service für Japanreisende durch „docomo Wi-Fi“

NTT DOCOMO, INC. (DOCOMO) kündigte heute an, dass es seinen Prepaid-SIM-Kartenservice Japan Welcome SIMTM durch Wi-Fi®-Funktionalität ergänzt habe, um Japanreisenden ohne Aufwand schnellen und leichten Zugriff auf die landesweiten „docomo Wi-Fi“-Hotspots zu bieten.

Der neue „Japan Welcome SIM & Wi-Fi“TM-Service ermöglicht den Zugriff auf die sicheren, öffentlichen WLAN-Hotspots von docomo Wi-Fi in ganz Japan, einschließlich Sehenswürdigkeiten, Bahnhöfen, Flughäfen und Cafés.

Trotz der im Hinblick auf 2020 durchgeführten Verbesserungen von Japans öffentlichem WLAN hängen laut einer Studie, die von der Japan Tourism Agency durchgeführt wurde, die größten Beschwerden von Japanreisenden mit dem umständlichen Authentifizierungsverfahren zusammen. DOCOMOs authentifizierte SIM überwindet dieses Problem durch einen nahtlosen Wechsel zwischen dem DOCOMO-Mobilnetzwerk und den docomo WiFi-Hotspots.

Im Zuge dieser Dienstverbesserung wird DOCOMO am 9. Oktober auch „Plan XL“ einführen – ein 2 GB Paket, das sich an Kunden richtet, die zusätzliche Daten sowie eine höhere Geschwindigkeit wünschen. Die ersten 999 Anwender können dieses Paket für nur 1.944 Yen anstelle von 3.024 Yen erwerben (gebunden an den Kauf im Aktionszeitraum mit Gutschein-Code; weitere Informationen unter https://wow-j.com/en/feature/jwsim/cp1).

Darüber hinaus wird DOCOMO seinen SIM-Kartenservice für einen begrenzten Zeitraum um fünf Tage auf insgesamt 20 Tage verlängern (Ende des Aktionszeitraums wird auf der Webseite 150 Tage vor dem letzten Tag bekanntgegeben).

In Vorbereitung auf 2020 wird DOCOMO den inländischen Tourismus weiterhin durch Kommunikationsdienste, AI-basierte nützliche Tourismusinformationen und praktische mobile Übersetzungsdienste unterstützen, um einen Besuch Japans bequemer und angenehmer zu gestalten.

Die Japan Welcome SIM & Wi-Fi im Überblick

1. Preise

Plan Plan 0 Plan S Plan M Plan L Plan XL Prepaid-SIM (Steuern inkl.) 0 ¥1 1.080 ¥ 1.836 ¥ 2.376 ¥ 3.024 ¥

High-Speed-Datenvolumen

100 MB+ 0 MB 600 MB 1,2 GB 2 GB Laufzeit

20 Tage ab Aktivierung im Aktionszeitraum.

Das Ende der Werbeaktion wird auf der „Japan Welcome SIM & Wi-Fi“-Website

150 Tag vor dem geplanten letzten Tag bekanntgegeben.

WLAN-Zugriff/128 Kbps

Datenkommunikation

Unbegrenztes

Aufladen des

Datenvolumens

Verdientes Datenvolumen Das Datenvolumen kann durch Ansehen von Werbevideos, Teilnahme an Umfragen usw. folgendermaßen aufgeladen werden:Werbevideos ansehen: plus 10 MB; An Umfrage teilnehmen: plus 10 MB; Anwendung installieren: plus 50 MB; Werbung ansehen: plus 10 MB Gekauftes Datenvolumen 100 MB für 216 ¥ ; 500 MB für 756 ¥ oder 1 GB für 1.296 ¥

2. Leistungsspezifikationen

Anwendung

Japan Welcome SIM & Wi-Fi-Webseite:

Japanisch: https://wow-j.com/jp/sim_wifi/ Englisch: https://wow-j.com/en/sim_wifi/ Chinesisch (traditionell): https://wow-j.com/tw/sim_wifi/ Chinesisch (vereinfacht): https://wow-j.com/cn/sim_wifi/ Koreanisch: https://wow-j.com/kr/sim_wifi/ Berechtigte Nutzer Ausländische Besucher Japans, die mindestens 20 Jahre alt sind Verfügbare Sprachen auf der Website Englisch, Chinesisch (traditionell u. vereinfacht), Koreanisch und Japanisch

Abholstellen für

SIM-Karte

Japanisch: https://wow-j.com/jp/sim_wifi/place/

Englisch: https://wow-j.com/en/sim_wifi/place/

SIM-Kartentyp 3-in-1-SIM (Standard, Micro und Nano) Mobiles Servicegebiet 4G/LTE- und 3G-Netzwerke von DOCOMO WLAN-Servicegebiet docomo Wi-Fi-Hotspots mit SSID „0001doocmo“ Netzwerkgeschwindigkeit High-Speed2: Download-Rate max. 988 Mbps, Upload-Rate max. 75 Mbps

128 kbps Datenkommunikation: Download-Rate max. 128 kbps, Upload-Rate max. 128 kbps

Einsetzbare Geräte

Geräte ohne SIM-Lock oder andere Geräte, die folgenden Kriterien entsprechen:

Geräte, die mit einer SIM-Karte mit Vertrag bei einem Roaming-Partner von DOCOMO im Heimatland des Nutzers verwendet werden oder nachweislich die technischen Standards Japans erfüllen Unterstützt eines der folgenden Spektren:4G/LTE: Band 1, 3, 19, 21 oder 28FOMATM (3G): Band I, VI oder XIX Unterstützt WLAN mittels EAP-AKA-Authentifizierung Zahlungsmethode Kreditkarte 1 Vor Erhalt der SIM-Karte müssen bestimmte Werbungen angesehen und eine Umfrage ausgefüllt werden. 2 Dieser Service ist nur in einigen Gebieten verfügbar. Die angegebenen Kommunikationsgeschwindigkeiten entsprechend den maximalen auf technischen Standards basierenden Werten und stellen nicht die tatsächliche Kommunikationsgeschwindigkeiten dar. Die tatsächlichen Kommunikationsgeschwindigkeiten können je nach Netzwerkumgebung und verwendetem Gerät variieren.

„Wi-Fi“ ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance.

„Japan Welcome SIM“, „Japan Welcome SIM & Wi-Fi“ und „FOMA“ sind Handelsmarken von NTT DOCOMO, INC.

Über NTT DOCOMO

NTT DOCOMO, Japans führender Mobilfunkanbieter mit mehr als 76 Millionen Abonnenten, ist einer der weltweit wichtigsten Mitgestalter von 3G-, 4G- und 5G-Mobilnetzwerktechnologien. Abseits von Kernkommunikationsdiensten erschließt DOCOMO neue Gebiete durch die Zusammenarbeit mit einer wachsenden Anzahl von Unternehmen („+d“-Partner) und erschafft aufregende und komfortable Mehrwertdienste, die die Art und Weise verändern, wie Menschen leben und arbeiten. Im Rahmen eines mittelfristigen Plans bis ins Jahr 2020 und darüber hinaus leistet DOCOMO Pionierarbeit in einem zukunftsweisenden 5G-Netzwerk zur Ermöglichung innovativer Dienstleistungen, die Kunden über alle Erwartungen hinaus begeistern und inspirieren werden. DOCOMO ist an der Aktienbörse in Tokio (9437) gelistet. www.nttdocomo.co.jp/english.

