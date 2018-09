Dole-Unternehmen Standard Fruit feiert 20-Jahre-Meilenstein als führendes Unternehmen im Umweltschutzbereich

Anfang September hat die Dole Food Company an einer Feier aus Anlass des erstmaligen Erhalts seines ISO 14001-Zertifikats teilgenommen.

Dole Fresh Fruit President Renato Acuña speaks at the anniversary celebration of Dole's landmark environmental sustainability certification. (Photo: Business Wire)

Am 2. Juli 1998 erhielt die Standard Fruit Company of Costa Rica S.A., eine Tochtergesellschaft der Dole Food Company, Inc., als weltweit erstes Agrar- und Bananenunternehmen für seine Umweltmanagement-Konzernrichtlinie und die Einrichtung seines IntegriertenManagement-Systems das weltweit anerkannte ISO 14001-Zertifikat.

Mit dem Zertifikat konnte das Unternehmen sein robustes Umweltmanagementsystem weiter stärken. Aufgrund der Ergebnisse nimmt es bei der nachhaltigen Produktion von Bananen und Ananas jetzt eine Spitzenposition ein.

Ein Höhepunkt der Feier, die am Samstag, de 1. September am Agricultural Technical College von Valle de La Estrella stattfand, war die Teilnahme des Präsidenten von Costa Rica, Carlos Alvarado. Er wurde begleitet vom Landwirtschaftsminister und weiteren Regierungsvertretern sowie Studierenden, kommunalen Führungspersonen, Vertretern gemeinnütziger Organisationen, Mitarbeitern von Standard Fruit und Landwirten aus der Nachbarschaft. Renato Acuña, Präsident von Dole Fresh Fruit, repräsentierte Dole bei der Veranstaltung.

„Bei Dole sind wir stolz darauf, dass wir unsere Praktiken und die Transparenz unserer Arbeit ständig verbessern“, erklärte Acuña. „Standard Fruit of Costa Rica war Pionier bei unserem Engagement für Umweltzertifikate , als das Unternehmen vor 20 Jahren noch vor allen anderen landwirtschaftlichen Unternehmen das ISO 14000-Zertifikat erhielt. Heute erfüllen unseren Tätigkeiten in Costa Rica und anderswo kontinuierlich höchste internationale Standards und entwickeln sich gleichzeitig ständig weiter.“

Das von Dole mit dem ISO 14001-Zertifikat bewiesene Engagement für die Umwelt hat Costa Rica und der Welt gezeigt, dass frisches Obst auf immer nachhaltigere Weise hochwertig und profitabel produziert werden kann: die Umwelt wird unter Beteiligung der Arbeiter und Einbeziehung der Gemeinden geschützt. Dieser Meilenstein hat andere Agrarunternehmen angeregt, auf ständige Verbesserungen und Verpflichtungen zur Nachhaltigkeit hinzuarbeiten.

