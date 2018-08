Dorae Inc. hat Finanzierungsrunde unter Dach und Fach

London - Dorae Inc. hat seiner erste externe Finanzierungsrunde abgeschlossen und dabei 24 Mio. USD mobilisiert. Der Vorgang war mehrfach überzeichnet. Dorae ist der führende Anbieter von Distributed-Ledger-Technologie für Rohstoffe. Ricardo Santos Silva, Mitgründer und geschäftsführender Vorstandsvorsitzender ...

London -

Dorae Inc. hat seiner erste externe Finanzierungsrunde abgeschlossen und dabei 24 Mio. USD mobilisiert. Der Vorgang war mehrfach überzeichnet.

Dorae ist der führende Anbieter von Distributed-Ledger-Technologie für Rohstoffe.

Ricardo Santos Silva, Mitgründer und geschäftsführender Vorstandsvorsitzender von Dorae, kommentierte: "Wir waren äußerst beeindruckt vom Fokus und Enthusiasmus der Investoren in dieser Runde. Es zeigt, dass großes Interesse an hochwertigen Technologieprojekten mit globaler Reichweite besteht. Unsere Erfolgsbilanz bei der erfolgreichen Projektrealisierung sowie unsere fundierte Kenntnis des Güter- und Finanzsektors waren von entscheidender Bedeutung. Die Blockchain revolutioniert unser Geschäftsgebaren, so wie E-Mail unsere Kommunikation grundlegend verändert hat."

Dorae ist global aufgestellt und betreut die Lieferkette im Gütersektor, von Primärerzeugern bis hin zu Endherstellern. Von seinen Nutzern unabhängig, unterstützt Dorae die Compliance für die Verarbeiter und Konsumenten herkunftssuszeptibler Materialien und ermöglicht die Automatisierung und Effizienz des Arbeitskapitals quer durch alle Produkte.

Aba Schubert, Mitgründer und CEO von Dorae, ergänzte: "Wir begrüßen das Vertrauen der privaten Geldgeber. Mit dem ersten Platz beim Volkswagen, Zalando und Adidas Hackathon haben wir unsere technische Position im Lieferkettensektor unter Beweis gestellt. Unsere Anleger sehen den kommerziellen Wert in unserem Handeln. Wir lösen ein bestehendes Problem, anstatt eine Lösung zu entwickeln und dann nach einem Problem zu suchen."

Dorae betreibt Niederlassungen in Palo Alto, London und auf den Cayman-Inseln.

