DORTMUNDER U Zentrum für Kunst und Kreativität / London, Rom, Dortmund - ...

London, Rom, Dortmund - Einzigartige Pink Floyd-Ausstellung macht Halt in Deutschland (AUDIO)

Dortmund - Anmoderationsvorschlag:

1981 - eine Rockband ist in aller Munde und tourt mit einer spektakulären und bildgewaltigen Show durch NUR vier Städte auf der ganzen Welt. Die Rede ist von Pink Floyd und der weltberühmten "The Wall-Tour". Halt machen die Musiker in Los Angeles, New York, London und Dortmund. Nun kehren die britischen Rocker zurück in das Ruhrgebiet und kommen mit einer einzigartigen Ausstellung ins Dortmunder U. "The Pink Floyd Exhibition: Their Mortal Remains". Nach großen Erfolgen in London und Rom, folgt jetzt Dortmund als bislang einzige Station im deutschsprachigen Raum. Dabei bekommt man einen ganz besonderen und persönlichen Eindruck der Bandgeschichte - natürlich mit ganz viel Musik. Oliver Heinze blickt auf die Kultband Pink Floyd zurück.

Sprecher: Es gibt Bands und Musiker, die kommen und verschwinden irgendwann einfach wieder von der Bildfläche. Manche landen nur einen Hit, andere halten sich über Jahre. Und dann gibt es noch diese ganz speziellen Bands, die Generationen prägen und Musikgeschichte schreiben.

O-Ton 1 (Umfrage: Was sind für Sie DIE Kultbands der letzten Jahrzehnte? 12 Sek.): (Frau): "Also gerade Pink Floyd höre ich echt mega gerne. Da kann man einfach so richtig schön abdriften und auch mal abrocken. Je nachdem." (Mann): "Das wären für mich nach wie vor die Rolling Stones gewesen. Aber Pink Floyd gehört natürlich auch dazu."

Sprecher: Pink Floyd ist einfach Kult! Diesen Status hat sich die britische Band vor allem durch ihre vielen Welthits erarbeitet und sich damit zu Recht einen Platz in der Rock and Roll Hall of Fame gesichert.

O-Ton 2 (Umfrage: Welche Songs/Alben von Pink Floyd kennen Sie? 13 Sek): (Mann): "A saucerful of secrets'. Das ist eine LP. Dann 'Astronomy domine', 'The piper at the gates.' (Frau): "Another brick in the wall." (Mann): "The Wall finde ich gut. 'Live at Pompeii'. Und 'Dark side of the moon.' (Frau): "The Wall kennt, glaube ich, jeder das Album, ja."

Sprecher: Viele Songs kennt man von "The Wall", dem meistverkauften Doppelalbum aller Zeiten. Innovativ und gesellschaftskritisch - dafür lieben Pink Floyd-Fans ihre Band.

O-Ton 3 (Edwin Jacobs 18 Sek): "Ihre Songs sind geniale Meisterwerke. Bis heute haben die einen starken Einfluss auf zahlreiche Popkünstler. Auch Pink Floyds wegweisender Einsatz moderner Soundtechnik ist legendär und die Live-Konzerte haben ganz neue Standards für Bühnenshows gesetzt."

Sprecher: So Edwin Jacobs, künstlerischer Leiter des Dortmunder U, wo noch bis zum 10. Februar die einzigartige und legendäre Ausstellung zu Pink Floyd, "Their Mortal Remains", halt macht. Eine Gelegenheit, in multimedialer Form hinter die Kulissen der Kultband zu schauen, die so schnell nicht wiederkommt, so Jacobs weiter.

O-Ton 4 (Edwin Jacobs 20 Sek): "So nah war man Pink Floyd noch nie. Musik und Interviews werden über innovative Audioguide-Kopfhörer automatisch eingespielt. Kein Album, keine Tour wird ausgelassen. Gezeigt werden bisher unveröffentlichte Konzertaufnahmen, Original-Instrumente, handschriftliche Notizen und viele höchst persönliche Erinnerungstücke."

Abmoderationsvorschlag:

Die Ausstellung bietet einen einmaligen Rückblick auf eine einzigartige Bandkarriere. Zu sehen und zu hören sind 50 Jahre Musikgeschichte auf 1.000 Quadratmetern. Erzählt anhand von mehr als 350, darunter vielen unbekannten, Exponaten perfekt abgestimmt mit einer innovativen Audiotechnologie, die den unverwechselbaren Sound von Pink Floyd erlebbar macht. Die Pink Floyd-Ausstellung "Their Mortal Remains" - noch bis zum 10. Februar im Dortmunder U. Tickets und mehr Infos gibt's im Internet bei eventim.de oder direkt im Dortmunder U.

