Down Under Messe 2018 - Studium, Karriere und Forschung in Australien und Neuseeland

Am 23. November 2018 veranstaltet GOstralia!-GOzealand! in Kooperation mit Baden-Württemberg International und Education New Zealand bereits im dritten Jahr in Folge die Down Under Messe in Stuttgart. Sie ist die einzige Messe in Deutschland, die sich auf Studium, Forschung und Karriere in Australien und Neuseeland fokussiert und richtet sich an Studenten, Alumni, Absolventen, Young Professionals und Abiturienten.

Von 10:30 bis 17:00 Uhr werden in der Sparkassenakademie direkt neben dem Hauptbahnhof Stuttgart rund 30 Aussteller, darunter zahlreiche australische und neuseeländische Universitätsvertreter, erfahrene Karriereberater sowie weitere Unternehmen und Institutionen, über die vielfältigen Optionen in Down Under informieren. Auch die Mitarbeiter von GOstralia!-GOzealand! stehen mit ihrer langjährigen Erfahrung und Expertise für sämtliche Fragen zur Verfügung.

Neben Messeständen wird es ein umfangreiches Vortrags- und Workshop-Programm zu den Themen Auslandssemester, komplettes Studium und Karriere geben. Zudem werden kostenlose Karriereberatungen mit Bewerbungsmappen-Check von erfahrenen Karriereberatern angeboten. Ein weiteres Highlight für die Messebesucher ist ein exklusives Messegewinnspiel, bei dem vor Ort unter allen Messebesuchern zwei Freiflüge nach Australien oder Neuseeland verlost werden.

Eine Vertreterin der Australischen Botschaft in Berlin wird die Messe eröffnen. Der Eintritt ist frei.

Eine Liste mit allen Vorträgen und Ausstellern sowie die Möglichkeit zur Anmeldung steht auf www.gostralia.de/messe zur Verfügung.

Auch für Mitarbeiter der International Offices und Fachbereiche deutscher Hochschulen sowie Professoren und Forscher finden im Rahmen der Down Under Messe zwei Veranstaltungen statt.

Im Mittelpunkt des 3. Australian-German Networking Research Symposiums am Vormittag steht in diesem Jahr das Thema How to build effective and sustainable research collaborations. Das Symposium bietet auch eine Plattform, um miteinander ins Gespräch zu kommen und neue Kontakte zu knüpfen.

Das Down Under Expertenforum findet in diesem Jahr zum ersten Mal statt und gibt am Nachmittag einen Einblick in die australische und neuseeländische Bildungslandschaft, verschiedene Finanzierungsoptionen und beleuchtet Fragen zur Kursanerkennung von deutscher und australischer Seite.

Das ausführliche Programm im Überblick sowie die Möglichkeit zur Anmeldung sind auf www.gostralia.de/symposium und www.gostralia.de/expertenforum zu finden.

