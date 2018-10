DQS erhält Akkreditierung für ISO 45001

Frankfurt am Main - - Querverweis: Video ist abrufbar unter: http://www.presseportal.de/nr/104526 - - Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder - Die Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen (DQS GmbH) hat von der Deutschen Akkreditierungsstelle (DAkkS) ...

Die neue ISO 45001: Webinartermine am 13.11.2018 und 18.12.2018. Zur Anmeldung: http://bit.ly/2PNRbIw - Von BS OHSAS 18001 zu ISO 45001. Der sichere Übergang: Was ist zu tun? http://bit.ly/2PBPRs4

DQS GmbH - Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen

Die Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen (DQS) wurde 1985 als Deutschlands erste und weltweit dritte Managementsystem-Zertifizierungs-stelle durch DGQ (Deutsche Gesellschaft für Qualität e.V.) und DIN (Deutsches Institut für Normung e.V.) gegründet. Neben den Gründungsgesellschaftern sind auch das US-amerikanische Unternehmen Underwriters Laboratories sowie die deutschen Industrieverbände HDB, Spectaris, VDMA und ZVEI an der DQS beteiligt.

Das Unternehmen mit Hauptsitz in Frankfurt am Main fokussiert als einziger großer Zertifizierer die Auditierung und Zertifizierung von Managementsystemen und Prozessen in Unternehmen und Organisationen. Mit über 3.200 Mitarbeitern - davon rund 2.500 Auditoren - erzielt die Gruppe 2016 einen Jahresumsatz von rund 125 Millionen Euro.

Weltweit zählt die DQS mit über 80 Geschäftsstellen in mehr als 60 Ländern und 58.000 zertifizierten Standorten zu den Führenden der Zertifizierungsbranche. Die rund 20.000 Kunden aus über 130 Ländern repräsentieren alle Branchen: Schwer-punkte bilden die Bereiche Automotive, Elektrotechnik, Maschinenbau, Metall-industrie, Chemische Industrie, Dienst-leistung, Lebensmittel, Gesundheits- und Sozialwesen, Luft- und Raumfahrt und Telekommunikation.

