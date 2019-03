Dr. Jonathan Rich zum Geschäftsführer von Lumileds ernannt

Lumileds gab heute die Ernennung von Dr. Jonathan Rich zum Geschäftsführer bekannt. Dr. Rich war zuletzt von 2010 bis 2018 Vorsitzender und CEO von Berry Global, Inc., einem Fortune 500-Unternehmen für spezielle Materialien und Konsumverpackungen. Dr. Rich folgt Mark Adams, der als CEO zurücktritt und aus dem Vorstand ausscheidet, dem Unternehmen aber weiterhin beratend zur Seite steht.

„Ich freue mich sehr, bei Lumileds zu arbeiten und freue mich darauf, auf der Grundlage der differenzierten Lichttechnik des Unternehmens den Wert zu steigern, den wir unseren Kunden in einer Vielzahl von Branchen bieten können“, so Dr. Rich. „Die Chancen für Lichtinnovationen, einen positiven Einfluss auf Sicherheit und Nachhaltigkeit zu haben, sind enorm.“

Bevor Dr. Rich die Position des Vorsitzenden und CEO von Berry Global innehatte, war er Präsident und CEO von Momentive, einem Spezialchemieunternehmen mit Sitz in Albany, New York. Davor war er bei der Goodyear Tire & Rubber Company tätig, zunächst als Präsident des globalen Chemiegeschäfts und anschließend als Präsident der nordamerikanischen Reifensparte von Goodyear. Dr. Rich verbrachte seine prägenden Jahre bei General Electric, zunächst als Forschungswissenschaftler bei GE Global Research und dann in einer Reihe von Führungspositionen bei GE Plastics. Er erhielt einen Bachelor of Science-Abschluss in Chemie von der Iowa State University und einen Ph.D. in Chemie von der University of Wisconsin-Madison. Seit 2017 ist er Gastdozent an der Cornell University Johnson School of Business.

„Mark Adams hat während seiner Amtszeit bedeutende Beiträge zu Lumileds geleistet, indem er den Übergang zu einem unabhängigen Unternehmen vorangetrieben und eine Kultur der Innovation und Kundenorientierung gepflegt hat“, so Rob Seminara, Seniorpartner bei Apollo und Vorstandsvorsitzender von Lumileds. „Im Namen des Vorstands von Lumileds danken wir ihm für seine dem Unternehmen erbrachten Dienste und wünschen ihm für seine zukünftigen Bestrebungen alles Gute. Wir freuen uns sehr, dass Jon bei Lumileds die nächste Phase der Innovation und des Wachstums vorantreiben wird und wir freuen uns auf die erneute Zusammenarbeit mit ihm.“

Adams fügte hinzu: „Es war eine großartige Erfahrung, Lumileds Übergang zu einem unabhängigen Unternehmen zu leiten, das sich auf die Lieferung von Lichtlösungen konzentriert, die wirklich einen positiven Einfluss auf die Welt haben. Ich danke den Mitarbeitern von Lumileds und dem Apollo-Team für ihre Unterstützung und wünsche dem Unternehmen viel Erfolg für die Zukunft.“

Über Lumileds:

Für Automobil-, Mobil-, IoT- und Beleuchtungsunternehmen, die innovative Beleuchtungslösungen benötigen, ist Lumileds ein weltweit führendes Unternehmen mit mehr als 9.000 Mitarbeitern, die in über 30 Ländern tätig sind. Lumileds arbeitet gemeinsam mit seinen Kunden daran, die Grenzen des Lichts zu überwinden.

Über Apollo Global Management:

Apollo ist ein auf dem Weltmarkt führendes Managementunternehmen für alternative Anlagen mit Niederlassungen in New York, Los Angeles, San Diego, Houston, Bethesda, London, Frankfurt, Madrid, Luxemburg, Mumbai, Delhi, Singapur, Hongkong, Shanghai und Tokio. Apollo verwaltet zum 31. Dezember 2018 ein Vermögen von rund 280 Milliarden US-Dollar an Private Equity-, Kredit- und Realvermögensfonds, die in einer Kerngruppe von neun Branchen investiert sind, in denen Apollo über umfangreiche Kenntnisse und Ressourcen verfügt. Weitere Informationen über Apollo finden Sie unter www.apollo.com.

