Drehstart für ZDF/ARTE-Kinokoproduktion: Film von Ina Weisse mit Nina Hoss in der Hauptrolle

Mainz - - Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder - Noch bis 28. November 2018 laufen in Berlin, Potsdam und Halle die Dreharbeiten für die ZDF/ARTE-Kinokoproduktion "Vorspielen". Unter der Regie von Ina Weisse verkörpert Nina Hoss eine ...

Mainz -

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -

Noch bis 28. November 2018 laufen in Berlin, Potsdam und Halle die Dreharbeiten für die ZDF/ARTE-Kinokoproduktion "Vorspielen". Unter der Regie von Ina Weisse verkörpert Nina Hoss eine ehrgeizige Geigenlehrerin, die in eine Krise gerät. Das Drehbuch der Familiengeschichte schrieben Ina Weisse und Daphne Charizani. In weiteren Rollen spielen Simon Abkarian, Serafin Mishiev, Ilja Monti, Jens Albinus, Sophie Rois, Thomas Thieme, Winnie Böwe und andere. Anna Bronsky (Nina Hoss) arbeitet als Geigenlehrerin an einem Berliner Musikgymnasium. Ihr Mann Philippe (Simon Abkarian), ein Franzose, ist Instrumentenbauer.

Bei der jährlichen Aufnahmeprüfung für das Musikgymnasium setzt sich Anna für Alexander (Ilja Monti) ein - gegen andere Lehrer. Sie sieht ein großes Talent in ihm. Mit viel Einsatz und Zuneigung bereitet sie ihn im folgenden Semester auf die Zwischenprüfung vor. Sie will ihren Kollegen beweisen, dass sie sich nicht in Alexander geirrt hat. Schon bald widmet sie ihrem neuen Schüler mehr Zeit und Aufmerksamkeit als ihrem zehnjährigen Sohn (Serafin Mishiev). Auch in ihrer Ehe wird es komplizierter. Anna entfernt sich zunehmend von ihrer Familie und beginnt eine Affäre mit ihrem Kollegen Christian (Jens Albinus), der sie ermuntert, in einem Quartett mitzuwirken. Doch beim gemeinsamen Konzert versagt sie. Was ihr selbst nicht gelingt, soll der begabte Schüler Alexander schaffen. Mit Besessenheit versucht sie, ihn zu Höchstleistungen anzutreiben. Am Tag der entscheidenden Zwischenprüfung kommt es zu einem tragischen Unglück.

"Vorspielen" ist eine Kinokoproduktion von ZDF und ARTE. Produzent ist Felix von Boehm, Lupa Film. Koproduzenten sind Pierre-Olivier Bardet, Idéale Audience und Jan Krüger, Port Au Prince, die den Film in Deutschland verleihen. Den Weltvertrieb übernehmen Les Films Du Losange, Margaret Ménégoz. Unterstützt wird das deutsch-französische Filmprojekt von Mini-Traité, Medienboard Berlin-Brandenburg, der Mitteldeutschen Medienförderung und dem Deutschen Filmförderfonds. Die Redaktion haben Daniel Blum (ZDF), Olaf Grunert (ZDF/ARTE) und Barbara Häbe (ARTE). Ein Sendetermin steht noch nicht fest.

http://twitter.com/ZDFpresse

http://facebook.com/ZDF

Ansprechpartnerin: Dr. Birgit-Nicole Krebs, Telefon: 030 - 2099-1096; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de

Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/vorspielen

OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2

Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121