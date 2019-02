Drone Delivery Canada als TSX Venture 50 Company für das Jahr 2019 ausgezeichnet Toronto, ON, 22. Februar 2019, Drone Delivery Canada (?DDC? oder das ?Unternehmen?) (TSX.V:FLT, OTC:TAKOF), freut sich, bekannt zu geben, dass das

Toronto, ON, 22. Februar 2019, Drone Delivery Canada (?DDC? oder das ?Unternehmen?) (TSX.V:FLT, OTC:TAKOF), freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen von der TMX Group als TSX Venture 50 Company für das Jahr 2019 ausgezeichnet wurde und im Technologiesektor auf dem dritten Platz landete.

Die TSX Venture 50? ist ein Ranking der zehn leistungsstärksten Unternehmen in fünf großen Industriesektoren: Clean Technology & Biowissenschaft, diversifizierte Industrien, Energie, Bergbau und Technologie. Die Gewinner der Venture 50? für das Jahr 2019 wurden auf Grundlage des Wachstums der Marktkapitalisierung, der Steigerung des Aktienkurses und des Handelsvolumens im Kalenderjahr 2018 ausgewählt. Mit einem Handelsvolumen von über 90 Millionen Aktien, einer Steigerung der Marktkapitalisierung von 73 % und einer Aufwertung des Aktienkurses um 56 % belegte DDC den dritten Platz im Technologiesektor.

?2018 war für uns ein sehr arbeitsreiches Jahr und es ist ein Privileg für uns alle, für unsere harte Arbeit als ein Top-Performer an der TSX Venture Exchange im Technologiesektor anerkannt zu werden?, meint Richard Buzbuzian, President von Drone Delivery Canada. ?Im Namen von DDC möchte ich unseren engagierten Mitarbeitern für ihren unermüdlichen Einsatz und ihre Entschlossenheit danken. Ohne sie wäre der von uns erzielte enorme Erfolg nicht möglich gewesen. 2019 wird ein weiteres ereignisreiches Jahr werden, da wir unsere Technologie ?aus dem Labor heraus in den Himmel? bringen werden. Der kommerzielle Betrieb ist bereits im Gange.?

Nähere Informationen erhalten Sie unter www.dronedeliverycanada.com .

Über Drone Delivery Canada

Drone Delivery Canada ist ein Drohnentechnologieunternehmen, das sich auf die Planung, Entwicklung und Umsetzung seiner auf dem Einsatz von Drohnen basierenden Logistik-Software-Plattform konzentriert. Die Plattform des Unternehmens wird Regierungsstellen und Unternehmensorganisationen als ?Software as a Service (SaaS)?-Lösung zur Verfügung stehen.

Drone Delivery Canada Corp. ist ein börsennotiertes Unternehmen, dessen Aktien an der kanadischen TSX V Exchange unter dem Börsensymbol FLT, im OTCQB-Markt in den Vereinigten Staaten unter dem Börsensymbol TAKOF und an der Frankfurter Börse in Deutschland unter dem Börsensymbol A2AMGZ gehandelt werden.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Richard Buzbuzian, President

Telefon: +1 (647) 501-3290

E-Mail: richard@dronedeliverycanada.com

Bill Mitoulas, Investor Relations

Telefon: +1 (416) 837-7147

E-Mail: billm@dronedeliverycanada.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!