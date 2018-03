Dubai beginnt Bau des größten CSP-Projekts der Welt

Scheich Mohammed bin Raschid Al Maktum, Vizepräsident und Premierminister der VAE und Herrscher von Dubai, hat den Baubeginn der vierten Phase des nach ihm benannten Solarparks eingeleitet. Es handelt sich um das weltweit größte CSP-Investitionsprojekt, also um ein auf dem IPP-Modell (Independent Power Producer) basierendes Solarwärmekraftwerk, das an einem einzigen Standort 700 MW erzeugen wird. Es wird den mit 260 Metern höchsten Solarturm und die größte thermische Energiespeicherkapazität der Welt haben. Es wird saubere Energie für 270.000 Wohnstätten bereitstellen, womit jährlich 1,4 Millionen Tonnen CO2-Emissionen eingespart werden. Das Projekt nutzt zwei Technologien: einen 600-MW-Parabolbecken-Komplex und einen 100-MW-Solarturm auf 43 Quadratkilometern. Dieses Projekt erreichte mit Investitionen in Höhe von 14,2 Milliarden AED die niedrigsten Stromgestehungskosten von 7,3 US-Cents pro kWh.

Dubai breaks ground on world’s biggest CSP project (Photo: AETOSWire)

Scheich Mohammed bin Raschid Al Maktum sagte, die Entwicklung der Infrastruktur der VAE habe oberste Priorität für die Regierung und sei entscheidend für die Steigerung der globalen Wettbewerbsfähigkeit des Landes.

Saeed Mohammed Al Tayer, Geschäftsführer und CEO der Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) sagte, das Projekt entspreche der Vorgabe von Scheich Mohammed bin Raschid Al Maktum, das Tempo von Projekten für saubere und erneuerbare Energien zu beschleunigen, um eine glückliche Zukunft zu ermöglichen und die Lebensqualität für künftige Generationen in einer erdölunabhängigen Wirtschaft zu verbessern. Damit wird auch das Ziel der Dubai Clean Energy Strategy 2050 erreicht, nämlich 75 % des gesamten Stroms in Dubai aus sauberen Quellen zu erzeugen.

Mohammad Abu Nayyan, Vorsitzender von ACWA Power, sagte: „Wir sind stolz auf unsere Rolle dabei, die weltweit niedrigsten Kosten für die zweite Phase des Solarparks erzielt zu haben. Heute arbeiten wir an der Kostensenkung bei CSP-Projekten weltweit und erreichen mehr als nur einen beispiellosen Weltrekord, indem wir den höchsten Solarturm der Welt bauen und die höchste Speicherkapazität bereitstellen.“

Cao Min, Präsident von Shanghai Electric, sagte: „Im Namen von Shanghai Electric gratuliere ich herzlich zum Baubeginn des mit Abstand größten und fortschrittlichsten CSP-Projekts, das von DEWA und ACWA Power gemeinsam entwickelt und von Shanghai Electric als EPC-Auftragnehmer umgesetzt wird.“

*Quelle: AETOSWire

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180320006663/de/