Düsseldorf ist Host City bei der UEFA EURO 2024 / Deutschland erhält Zuschlag für die Fußball-Europameisterschaft 2024

UEFA Präsident Aleksander Ceferin gab heute die Entscheidung des UEFA Exekutiv Komitees bekannt: Die Fußball-Europameisterschaft wird 2024 in Deutschland ausgetragen.

Für die Landeshauptstadt Düsseldorf geht damit ein Traum in Erfüllung: Die Sportstadt hatte sich im nationalen Bewerbungsverfahren mit der drittbesten Bewerbung bereits als Host City qualifiziert. Mit dem Zuschlag für die deutsche Bewerbung ist damit endgültig klar, dass sich Düsseldorferinnen und Düsseldorfer auf bis zu fünf Spiele der Fußball-Europameisterschaft 2024 in ihrer Heimatstadt freuen dürfen. Eine repräsentative Umfrage hatte ergeben, dass 88 Prozent der Menschen in der Region Düsseldorf die Austragung der UEFA EURO 2024 in der Landeshauptstadt begrüßen.

Das Turnier wird im Juni 2024 beginnen.

Oberbürgermeister Thomas Geisel: "Die Freude nach dem Zuschlag für Deutschland ist riesengroß. Wir hatten uns national mit einer breiten Mehrheit im Rat und in der Bevölkerung beworben, eine hervorragende Bewerbung eingereicht und sind mit der drittbesten Bewerbung national belohnt worden. Jetzt hat der DFB auch auf internationaler Ebene den Zuschlag bekommen. Das ist fantastisch. Ich danke allen nochmal herzlich, die zu der erfolgreichen Bewerbung von Düsseldorf als Host City beigetragen haben. Wir werden tolle Gastgeber sein und freuen uns auf die Fußballfans aus ganz Europa!"

Stadtdirektor Burkhard Hintzsche: "Wir haben der Entscheidung der UEFA wirklich entgegengefiebert, umso größer ist jetzt die Freude. Ich bin mir sicher, dass die Landeshauptstadt in vielen Bereichen von der UEFA EURO 2024 profitieren wird. Auch der Weiterentwicklung der MERKUR SPIEL-ARENA verleiht der Zuschlag für das Turnier einen weiteren Schub."

