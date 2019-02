Durabook R11 Fully-Rugged-Tablet: Dünn und leicht mit Enterprise-Class-Leistung

Durabook, die globale Marke der Twinhead International Corporation, hat sein „fully rugged“ R11-Tablett mit einem Upgrade versehen. Das preisgekrönte Gerät verfügt jetzt über eine Intel®-CPU der 8. Generation, einen Intel UHD 620 Grafikprozessor, DDR4-Speicher, Intel Dual Band Wireless AC 9260 und Bluetooth®V5.0. Für Transport- und Logistikunternehmen, Organisationen im Außendienst und Regierungsbehörden, die sich auf das Durabook R11 unter den anspruchsvollsten Bedingungen verlassen haben, schaffen die Verbesserungen ein leistungsfähigeres und zuverlässigeres Computertool für den Außeneinsatz.

The Durabook R11 Fully Rugged Tablet: Thin and Light with Enterprise-Class Performance (Photo: Business Wire)

„Das R11 wurde entwickelt, um die Effizienz professioneller Außendienstmitarbeiter zu maximieren. Wir haben das robuste Gerät von einem tragbaren in ein wirklich mobiles Gerät verwandelt, wobei es dennoch eine ganze Reihe von Funktionen und Möglichkeiten bietet“, sagte Twinhead CEO Fred Kao. „Dieses äußerst robuste 11,6-Zoll-Tablet bietet exzellente Rechenleistung und vollständige Funktionalität in einem extrem leichten und kompakten Gehäuse.“

Leistung auf Enterprise-Class-Niveau

Das aktualisierte Durabook R11 vereint eine Leistung auf Enterprise-Class-Niveau in einer schlanken und leichten Form und verfügt über die neuesten Intel® i5/i7-CPUs der 8. Generation mit bis zu 4,2 GHz (mit Turbo-Boost-Technologie) und Windows 10 Pro-Betriebssystem. Dieses Tablet bietet die Hochgeschwindigkeits-Datenübertragungsfähigkeit von Intel® Dual Band Wireless-AC 9260 mit einer maximalen Geschwindigkeit von 1,73 Gbit/s (200 % schneller als AC 8265) und Bluetooth®V5.0, das eine 8x höhere Bandbreite als Bluetooth 4.2 bietet, sowie ein optionales 4G LTE-Advanced mobiles Multi-Carrier-Breitbandmodul.

Dünn, leicht und schlank

Das Durabook R11 ist nur 20 mm dünn und 1,2 kg schwer und damit das kompakteste Tablet der Welt in der Kategorie Fully-Rugged. Das Durabook R11 wurde für anspruchsvolle Außeneinsätze entwickelt und übertrifft die Fähigkeiten von Standardtablets und abnehmbaren Computern, indem es die Anforderungen von MIL-STD-810G für Stürze, Vibrationen, Temperaturschwankungen und mehr erfüllt und außerdem die Schutzklasse IP65 und die ANSI 12.12.01 C1D2-Zertifizierung bietet. Das Durabook R11 bietet jetzt bis zu 16 Stunden Akkulaufzeit, sodass Außendienstmitarbeiter eine ganze Arbeitsschicht ununterbrochen produktiv sein können. Das R11 verfügt über ein 11,6-Zoll-FHD (1920 x 1080) sonnenlichttaugliches LCD mit Durabooks proprietärer DynaVue-Technologie, die unter schwierigen Lichtverhältnissen mehr Klarheit und Sichtbarkeit schafft, ohne die Akkulaufzeit zu beeinträchtigen.

Verfügbarkeit

Ab 1.524 € (1.349 £). Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.durabook.com/products.php?i=11&c=4

Über DURABOOK

Durabook ist die Kernmarke der Twinhead International Corporation, einem weltweit bekannten taiwanesischen Hersteller von robusten mobilen Lösungen. Alle Durabook-Geräte werden nach den höchsten Standards entwickelt, hergestellt und getestet, um maximale Qualität und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Die Produkte von Durabook werden seit mehr als einem Jahrzehnt von Behörden- und Unternehmenskunden aus den Bereichen Öl und Gas, Versorgung, Außendienst, Militär und öffentliche Sicherheit in großem Umfang eingesetzt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.durabook.com.

