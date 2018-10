DYH Global PLC erweitert sein Partnernetzwerk mit hem, der international renommierten Wohnaccessoire Marke aus Dänemark

DESIGN YOUR HOME Holding AB, SE0007045380

DYH Global PLC erweitert das Produktportfolio seiner E-Commerce-Plattform - DYH.com - mit Designprodukten der schwedischen Marke hem.

Stockholm, 12. Oktober 2018: Im Zuge seiner kontinuierlichen Erweiterung des Produktnetzwerkes wird DYH.com sein Portfolio mit Produkten von hem erweitern. hem ist eine schwedische Marke deren Produkte mit Fokus auf Qualität und Design konzipiert wurden. Die Partnerschaft wird als weiterer positiver Schritt für eine für beide Seiten vorteilhafte Marktexpansion und -verstärkung gesehen.

Mathias Mildahl, Brand Category Manager bei DYH Global PLC, erklärt:

"Wir freuen uns sehr, hem als Markenpartner bei DYH.com begrüßen zu dürfen. hem Produkte erfreuen sich einer immer größeren Beliebtheit bei Design-Enthusiasten und durch die Zusammenarbeit können wir sicherstellen, dass Kunden auf der ganzen Welt die hochwertigen und wegweisenden Produkte von hem über unseren Online-Shop DYH.com bestellen können."

Gepaart mit der neuesten E-Commerce-Technologie und dem innovativen online 3D-Raumplaner bietet DYH.com eine beispiellose Plattform für die Erweiterung von Markenbekanntheit, Produktauftritt und Handel, die Nomess bei ihrem Wachstum und ihrer Markenbekanntheit in Europa positiv unterstützen wird.

Über Design Your Home Holding AB

Die DESIGN YOUR HOME Holding AB ist ein schnell wachsendes Unternehmen in der europäischen Möbelbranche. Die Gesellschaften der DESIGN YOUR HOME Holding AB produzieren und vermarkten Designermöbel und Lifestyle-Produkte unter mehreren eigenen Marken in hoch- und mittelpreisigen Marktsegmenten. Einzigartig ist zudem die starke Präsenz der Produkte in über 20 europäischen Ländern und über acht Sprachen.

https://www.dyh.com

Über Hem

Hem - Schwedisch für "Zuhause" - wurde 2014 gegründet und hat seinen Sitz in Stockholm. Mit einer Auswahl von mehr als 300 Produkten in 34 Ländern, u.a. USA, Großbritannien, Deutschland und Frankreich, ist die Nationalität jedoch eher eine Randnotiz.

Hem wurde aus der Liebe zu wegweisendem Design geboren. Unser unkompliziertes Direct-to-Customer-Modell ermöglicht es uns, von Anfang an das umzusetzen, was wir uns vorgestellt haben: wegweisendes Design von höchster Qualität zu konzipieren und herzustellen und einem internationalen Publikum zugänglich zu machen.

In Zusammenarbeit mit den wichtigsten Designern von heute, darunter Max Lamb, Luca

Nichetto, Pauline Deltour, GamFratesi und Philippe Malouin, produziert und vertreibt HEM ein Portfolio von Tisch, Sofa und Teppich, Beleuchtung und Accessoires an einen wachsenden Kundenkreis aus Privathaushalten, Designern, Architekten und Unternehmen.

https://www.dyh.com/de/hem/

Kontakt: ir@dyh.com

Design Your Home Holding AB

Gamla Brogatan 32, 2 tr

111 20 Stockholm

Sweden

732981 12.10.2018