Dynatrace erreicht Führungsposition im 2019 Gartner Magic Quadrant für APM in Bezug auf Umsetzungskompetenz und Vollständigkeit seiner Vision

Wie das Software-Intelligence-Unternehmen Dynatrace LLC heute bekannt gab, erzielte es die Führungsposition für seine „Umsetzungskompetenz“ und „Vollständigkeit seiner Vision“ im 2019 Gartner Magic Quadrant for Application Performance Monitoring (APM).*

„Schon vor einigen Jahren haben wir vorausgesehen, dass die Cloud für digitale Transformation unerlässlich ist und dass die daraus entstehende Unternehmens-Cloud eine tiefgreifende Umwälzung in der gesamten Anwendungs- und Infrastrukturlandschaft bewirken wird. Bei der Entwicklung einer völlig neuen Plattform sind wir einen radikalen Weg gegangen, damit sie die neuen Anforderungen eines dynamischen Cloud-Monitoring auf Internetniveau erfüllen konnte. Mit unserem einzigartigen KI-basierten Konzept und modernster Automatisierung erhalten unsere Kunden sofort Antworten und Erkenntnisse, statt sich durch große Datenmengen oder umfangreiche Protokolle klicken oder mit Vermutungen arbeiten zu müssen. Wir glauben an uns und sind dankbar, dass der Markterfolg des hoch differenzierten Konzepts von Dynatrace durch Vordenker wie Gartner anerkannt wird.“

Steve Tack, SVP of Product Management von Dynatrace, erläuterte das Geschäftsgeheimnis des Unternehmens so: „Die KI-Engine Davis ist das Herzstück unserer Lösung und unterscheidet uns von unseren Mitbewerbern. Davis kann schlussfolgern, geschäftliche Auswirkungen quantifizieren und die Ursachen für Probleme präzise ermitteln – im Gegensatz zu einfachen, auf Korrelation beruhenden Vermutungen. Außerdem haben wir die KI-Engine für die Aufnahme von Daten und Ereignissen aus externen Lösungen geöffnet, sodass ein höheres Maß an Automatisierung möglich und der Weg zum autonomen Cloud-Betrieb geebnet ist.“

Wir sind überzeugt, dass sich die stabilen Beziehungen zwischen Dynatrace und seinen Kunden in Gartner Peer Insights widerspiegeln. Hier werden Rezensionen von Kunden in einem Jahr gesammelt und durch die Analysten von Gartner verifiziert.

„Über das Application Performance Monitoring hinaus bietet Dynatrace eine vollumfängliche Plattform für Transparenz und Software-Intelligenz. Diese Plattform unterstützt zahlreiche Kunden bei der Identifizierung von Problemen und liefert genaue Daten zu dem, was [in einer] Kundenumgebung geschieht.“ – Senior IT Management Engineer in der Dienstleistungsbranche „Die Zusammenarbeit mit Dynatrace war die beste Lieferantenerfahrung, die wir seit langer Zeit hatten. Die Fähigkeit, Abhängigkeiten, Beziehungen, Prozesse, BS-Metriken und vieles mehr über eine einfache OneAgent-Installation darzustellen, ist sprichwörtliches Monitoring der 3. Generation. Dynatrace ist zu Recht marktführend und liegt voll im Trend.“ – Senior Middleware Administrator in der Fertigungsindustrie „Das Beste an diesem Produkt ist die einfache Konfiguration angesichts einer cloudbasierten Umgebung, in der zahlreiche Mikrodienste laufen. Es ist nur ein einziger Schritt erforderlich, der per Automatisierung wiederholt wird. Danach muss der Kunde den Agent nie wieder ausführen. Und dank der automatischen Upgrade-Funktion für den Agent sowie der fortlaufenden Lieferungen, die Dynatrace regelmäßig auf ihr aktives System überträgt, erhalten wir immer wieder neue Funktionen.“ – Head of Technology in der Finanzdienstleistungsbranche

Mit laufenden Innovationen und dem Bestreben, den Kunden einen höheren Mehrwert zu bieten, geht Dynatrace weit über APM hinaus, was eine Reihe kürzlich bekannt gegebener technologischer Neuerungen belegt:

*Gartner, Magic Quadrant for Application Performance Monitoring, Charley Rich, Federico De Silva, Sanjit Ganguli, 14. März 2019. Vor 2015 war Dynatrace als Compuware börsennotiert. Nach der Privatisierung von Compuware im Dezember 2014 wurde Dynatrace von Compuware ausgegliedert.

Gartner Haftungsausschluss

Gartner unterstützt keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Forschungspublikationen dargestellt sind, und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen. Gartner Research-Publikationen bestehen aus den Meinungen der Forschungsorganisation von Gartner und sind nicht als Tatsachenaussagen zu verstehen. Gartner lehnt alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien in Bezug auf diese Forschung ab, einschließlich aller Garantien der Marktgängigkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck.

Die Bewertungen der Gartner Peer Insights geben die subjektiven Meinungen einzelner Endanwender aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen wieder und stellen nicht die Ansichten von Gartner oder seinen Tochtergesellschaft dar.

Über Dynatrace

Dynatrace bietet Software-Intelligenz, um die Komplexität der Unternehmens-Cloud zu reduzieren und die digitale Transformation voranzutreiben. Dank KI und vollständiger Automatisierung liefert unsere Komplettplattform nicht nur Daten, sondern auch Antworten zur Leistung von Anwendungen, zur zugrunde liegenden Infrastruktur und zu der Erfahrung aller Anwender. Dies sind die Gründe, warum das weltweit größte Unternehmen Dynatrace mit der Modernisierung und Automatisierung des unternehmensweiten Cloud-Betriebs betraut hat, um bessere Software schneller bereitzustellen und unübertroffene digitale Erfahrungen zu liefern.

Sie sind neugierig, wie Sie Ihre Unternehmens-Cloud vereinfachen können? Wir zeigen es Ihnen. Besuchen Sie unsere Testseite und testen Sie Dynatrace 15 Tage lang kostenlos.

Um mehr über die Vorteile zu erfahren, die Dynatrace Ihrem Unternehmen bietet, besuchen Sie https://www.dynatrace.com, lesen Sie unseren Blog und folgen Sie uns auf Twitter @dynatrace.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190318005733/de/