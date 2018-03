E.ON SE: Offshore-Windprojekt Arkona inspiriert Künstler Rollo zu Song über Windenergie

E.ON SE, DE000ENAG999

E.ON veröffentlicht Video auf YouTube und bietet freien Download an

Das kann sich hören lassen: Der Ostsee-Windpark Arkona steht Pate für ein Lied über Windenergie. E.ON veröffentlichte heute das Video zum Song "Mitten im Wind". Damit dürfte Arkona der erste Windpark sein, dem ein Musikstück gewidmet ist.

Der Song stammt aus der Feder des Berliner Künstlers Roland "Rollo" Maier. Er ist gleichzeitig an der pommerschen Küste verwurzelt. So geht auch das Stadion-Lied des FC Hansa Rostock auf das Konto des Küsten-Rockers. Aber wie kam es nun zum Wind-Hit? "Über Offshore Windparks und das Projekt Arkona wusste ich nicht viel. Dann habe ich die Jungs kennen gelernt, die den Windpark gerade in der Ostsee bauen. Coole Typen. Wahnsinns-Projekt. Ich dachte gleich, da geht was", plaudert Rollo aus dem Schaffensprozess.

Ergebnis ist ein deutscher Song mit dem Zeug zur Energiewende-Hymne. In der Presseinformation einer Plattenfirma würde es vielleicht heißen: "Mit seiner rauchig-rockigen Stimme bedient Rollo geschickt die Genres Pop, Rock und Schlager." E.ON sagt: Einfach mal gute Laune haben.

"Es steht ja nirgendwo geschrieben, dass wir nur technische Innovationen liefern dürfen", sagt Holger Matthiesen, Direktor des Arkona-Projekts. "Die Chemie hat vom ersten Moment an gestimmt. Also haben wir die Zusammenarbeit noch am gleichen Tag beim Hafenfest in Sassnitz besiegelt."

Das auf Rügen gedrehte Video und den Song bietet E.ON auf ihrem YouTube-Kanal sowie auf der Internetseite zum freien Download an.

YouTube: https://youtu.be/H1M3wJtjdG8 www.eon.com: Mitten im Wind

Über den Song: Text & Gesang: Roland "Rollo" Maier Musik & Produktion Marvin Funcke

Zum Video: Produktion: mindnapped GmbH Regie und Kamera: Alexander Lorenz Kameraassistenz: Gesine Mulsow Drohnenaufnahmen: Steffen Schuck Schnitt: Ismail Temizyürek Producer: Patrick Piffczyk Drehort: Insel Rügen

