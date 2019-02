EASY SOFTWARE AG: EASY SOFTWARE AG stellt Weichen auf Wachstum

EASY SOFTWARE AG, DE0005634000

EASY SOFTWARE AG stellt Weichen auf Wachstum Umsatzprognose 2019: Umsatzwachstum von 13 % Operatives EBITDA 2,8 bis 3,8 Mio. EUR Akquisition der Apinauten beschleunigt Wachstum Mülheim an der Ruhr, 21. Februar 2019 Der Vorstand der EASY SOFTWARE AG hat am heutigen Tage die Prognose für das Geschäftsjahr 2019 veröffentlicht. Der Vorstand plant mit Umsätzen von 51-53 Mio. EUR. Hierin enthalten sind auch wesentliche Umsätze der Apinauten GmbH, die in 2019 bereits 1,0 Mio. EUR Auftragseingang zu verzeichnen hat. Das bedeutet ein Wachstum von durchschnittlich 13% gegenüber dem Vorjahr. Um die Marktposition im Bereich der Digitalisierung von Geschäftsprozessen auszubauen, wird das Unternehmen zusätzlich jährlich über 1,5 Mio. EUR in neue Produkte und Lösungen in der Cloud investieren. Für 2019 hat die EASY SOFTWARE AG durch die Akquisition der Apinauten GmbH einen Technologiezukauf im Cloud-Geschäft getätigt, der das Wachstum beschleunigt und im Jahr 2020 profitabel sein wird. Der führende IT Analyst Gartner hat die Multiexperience Plattform ApiOmat 2018 in seinen Magic Quadrant* aufgenommen, damit verfügt die EASY SOFTWARE AG über eine der führenden Digitalisierungsplattformen mit der Fähigkeit Digitale Geschäftsmodell im Rapid Prototyping in wenigen Tagen Kunden zur Verfügung zu stellen. Zudem wurde ein Nearshore Center in Istanbul in der Türkei am Standort der Gesellschaft gegründet, welches exzellenten Zugang zu gut ausgebildeten und preiswerten Entwicklungsressourcen gibt. Die weiteren Entwicklungsteams und ein Supportteam für 24h/7d Services steigern die Innovationskraft des Unternehmens und den Kundenservice. Trotz der Produkt- und Serviceinvestitionen, die aus dem operativen Geschäft finanziert werden sollen und die zu einer angekündigten Aktivierung von ca. 1,5 Mio. EUR führen, prognostiziert die Gesellschaft ein operatives EBITDA von 2,8 - 3,8 Mio. EUR. Einmaleffekte aus der Akquisition der Apinauten GmbH sowie geplante Anlaufverluste des gemeinsamen Cloudgeschäftes von ca. 0,4 Mio. EUR im Geschäftsjahr 2019 und Finanzierungskosten der Kapitalerhöhung und Fremdkapitalfinanzierung von einmalig 0,5 Mio. EUR, belasten das Ergebnis einmalig, ohne das ein operatives EBITDA ohne Sondereffekte von 3,7 Mio. EUR bis 4,7 Mio. EUR prognostiziert würde. *Quelle: Magic Quadrant for Mobile App Development Platforms Published: 17 July 2018 EASY SOFTWARE AG Der Vorstand

Deutschland

Deutschland

