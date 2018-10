EASY SOFTWARE AG: EASY SOFTWARE AG stellt Weichen für den Umbau des Managementteams

EASY SOFTWARE AG, DE0005634000

EASY SOFTWARE AG stellt Weichen für den Umbau des Managementteams CFO Thorsten Eska verlässt das Unternehmen Die Auslandsgesellschaft der EASY SOFTWARE AG in UK stellt sich mit neuem Führungspersonal auf Deutliche Vereinfachung der Strukturen im Consulting-Geschäft der EASY SOFTWARE AG Mülheim an der Ruhr, 01.10.2018. CFO Thorsten Eska verlässt das Unternehmen im Rahmen der Neuausrichtung. Seit Juli 2016 gehört Thorsten Eska dem Vorstand der EASY SOFTWARE AG an und verantwortet die Ressorts Finanzen, Controlling, Einkauf, Personal und Legal. Diese Aufgabenbereiche werden bis zur Bekanntgabe eines Nachfolgers in den kommenden Monaten kommissarisch von CEO Dieter Weißhaar geleitet. Auch im Ausland besetzt die EASY SOFTWARE AG mit IT-Top-Managern zentrale Positionen neu. Seit 24.09.2018 leitet Andy Boulton am Standort UK die Geschäfte. Darüber hinaus stellt sich die Business Unit Service im Consulting neu auf und verschlankt ihre Strukturen. Die bisher acht Einheiten werden künftig zu einer international agierenden Consultingeinheit zusammengefasst. Die hier zu erwartende personelle Veränderung wird zeitnah kommuniziert. "Wir danken Thorsten Eska für sein Engagement in den vergangenen Jahren, insbesondere in Bezug auf die Akquisitionen und deren Integration in die EASY-Gruppe. Mit neuen, erfahrenen Top-Managern aus der IT-Branche an Bord stellt sich die EASY im Sinne der Wachstumsstrategie EASY 21 für die Zukunft auf", sagt Dieter Weißhaar, CEO der EASY SOFTWARE AG. Zur Erläuterung der Ad-Hoc Meldungen und Neuausrichtung bietet das Unternehmen einen Investoren-Call am 08.10.2018 um 15 Uhr (MEZ) an. Einwahl unter +49 20845016842, Conference ID: 5638127# oder als Web-Meeting: https://meet.easy.de/dieter.weisshaar/YZ6QE6B8 EASY SOFTWARE AG Der Vorstand

