Easy Visual bringt App für gezielte Werbebotschaften über Smartphones auf den Markt

Easy Visual bringt die App Banners auf den Markt - eine mobile Anwendung, die den Benutzern beim Entsperren ihres Smartphones gezielte Bannerwerbung anzeigt.

zeigen, dass Verbraucher 25 % ihrer gesamten Mediennutzungszeit (offline und online) mit dem Smartphone verbringen. Allerdings geben Werbetreibende nur 12 % ihres Budgets für mobile Werbung aus. Einige Markenartikelunternehmen wissen mobile Werbung nicht zu schätzen, was zu einem Verlust potenzieller Kunden führt. Easy Visual möchte diese Situation ändern.

69 % der Verbraucher im Alter von 18 bis 39 Jahren nutzen Smartphones, um sich vor dem Kauf von Produkten zu informieren. Die App Banners bietet Markenartikelunternehmen und Werbetreibenden Anzeigen, die nur ihren Zielgruppen gezeigt werden, realistische Ansichten, Statistiken über die Anzahl der Kontakte und die Konversionsrate. Unternehmen profitieren von potenziellen Neukunden, von einem höheren Bekanntheitsgrad ihrer Marken und einer höheren Investitionsrendite. Gleichzeitig werden Markenimageverluste vermieden, da sich die Nutzer die Werbebotschaften freiwillig ansehen.

Easy Visual ist ein innovatives Werbenetzwerk, das Werbetreibenden und Markenartikelunternehmen die Möglichkeit bietet, ihre Anzeigen an die Interessen und Bedürfnisse der Kunden anzupassen. Am 9. September 2018 kündigte das Unternehmen auf der FutureNet World Convention in Macau die Markteinführung der App Banners an. Seit dem Start konnte das Unternehmen bereits ein Publikum von 3,5 Millionen Nutzern aus 190 Ländern gewinnen.

«Die Werbung ist entsprechend den persönlichen Eigenschaften auf jeden einzelnen Nutzer ausgerichtet. So können Markenartikelunternehmen sicher sein, dass ihre Werbung bei ihrer Zielgruppe ankommt und die Nutzer nur relevante Werbung sehen, die ihren Interessen entspricht. Gleichzeitig können die Nutzer die Website einer Marke besuchen, indem sie auf das Banner klicken, oder aber die Anzeige einfach schließen. Die Darstellung der Anzeige erfolgt immer und ist nicht an Bedingungen geknüpft; anders als es bei Bannerwerbung sonst häufig der Fall ist, sodass den Nutzern das von den Werbetreibenden bezahlte Banner möglicherweise gar nicht angezeigt wird», so Rafal Szymanski, CEO von Easy Visual.

Funktionsweise der App

Die App Banners ist eine mobile Android-Anwendung, die jedes Mal aktiviert wird, wenn ein Benutzer sein Smartphone entsperrt. Die Benutzer geben in der App ihre personenbezogenen Daten ein. Das Targeting der Anzeigen erfolgt gemäß Standort, Geschlecht, Familienstand, Bildung, Sprachen, Interessen, beruflichen Leistungen und Wohlbefinden. Die Nutzer der App können auch einstellen, wie oft Anzeigen eingeblendet werden sollen. Die App steht bereits bei Google Play zum Download bereit.

Detaillierte Informationen über das Projekt finden Sie auf der Webseite von Easy Visual.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180926005812/de/