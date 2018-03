ebm-papst Landshut: Neue Brennwertgebläse von 0,5 bis 150 kW

Eine effiziente Heizung und Warmwasserbereitung ist nur mit optimal abgestimmter Wärmequelle möglich. Da die Leistungsanforderungen vom Niedrigenergie-Eigenheim bis hin zu Mehrfamilienhäusern in einem großen Bereich variieren, waren bisher viele Leistungsabstufungen bei Thermen und Gasgebläsen für eine wirtschaftliche Wärmeversorgung nötig.

Landshut (pts009/16.03.2018/10:00) - Eine effiziente Heizung und Warmwasserbereitung ist nur mit optimal abgestimmter Wärmequelle möglich. Da die Leistungsanforderungen vom Niedrigenergie-Eigenheim bis hin zu Mehrfamilienhäusern in einem großen Bereich variieren, waren bisher viele Leistungsabstufungen bei Thermen und Gasgebläsen für eine wirtschaftliche Wärmeversorgung nötig.

Der Gasgebläsespezialist ebm-papst Landshut bietet nun mit seiner neuen Plattform RadiMix eine durchdachte Alternative. Die gesamte Plattform ermöglicht weite Modulationsbereiche von 1:10 bis 1:15 und reduziert so die Typenvielfalt um gut 20 %. Thermenhersteller können nun mit nur drei Varianten die Leistungen von 0,5 bis 80 kW abdecken, ein viertes Gebläse wird im kommenden Jahr die Lücke bis 150 kW schließen. Zusammen mit dem standardisierten Motorenaufbau reduziert das beim Gerätehersteller sowohl die Lagerhaltung wie auch den Qualifizierungsaufwand.

Effizient und umweltfreundlich

Der für die Plattform neu entwickelte Motor arbeitet besonders laufruhig und mit deutlich besserem Wirkungsgrad als sein Vorgänger. Als Stellvertreter für die Baureihe ist der VG 100 (Leistungsbereich 3 bis 50 kW) um ganze 5 % effizienter im Gesamtwirkungsgrad und um 3 dB(A) leiser im Vergleich zu Gebläsen am Markt.

Reduziertes Betriebsgeräusch

Aerodynamische Verbesserungen an Gebläserad und Ventilatorspirale reduzieren das Betriebsgeräusch über den gesamten Modulationsbereich nachhaltig. Auffällige Resonanzen konnten durch aufwendige Simulationen und Tests zudem weitgehend in nicht störende Frequenzbereiche verlagert werden. Auch die Kommutierungselektronik wurde komplett überarbeitet. Sie bietet die Möglichkeit, die Gebläse über optionale Busschnittstellen wie LIN oder CAN in digitale Heizungskonzepte einzubinden.

Leicht integrierbar

Die kompakten Gebläse lassen sich leicht in bestehende Gasthermenkonzepte integrieren, u.a. durch die hohe Flexibilität bei der Motorposition, die über 360° eigentlich jede Position möglich macht. Zudem sind sie in Zukunft auch als abgestimmtes Komplettsystem mit Venturi und Gasventil erhältlich für eine optimale, schadstoffarme Verbrennung und Heizleistung.

Über ebm-papst Die ebm-papst Gruppe ist der weltweit führende Hersteller von Ventilatoren und Motoren. Seit Gründung setzt das Technologieunternehmen kontinuierlich weltweite Marktstandards: von der digitalen Vernetzung elektronisch geregelter EC-Ventilatoren über die aerodynamische Verbesserung der Ventilatorflügel, bis hin zur ressourcenschonenden Materialauswahl. Im Geschäftsjahr 2016/17 erzielte der Branchenprimus einen Umsatz von über 1,9 Mrd. Euro. ebm-papst beschäftigt über 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 26 Produktionsstätten (u. a. in Deutschland, China und den USA) sowie 49 Vertriebsstandorten weltweit. Ventilatoren und Motoren des Weltmarktführers sind in vielen Branchen zu finden, wie zum Beispiel in den Bereichen Lüftungs-, Klima- und Kältetechnik, Haushaltsgeräte, Heiztechnik, Automotive und Antriebstechnik.

Über ebm-papst Landshut ebm-papst Landshut ist Spezialist und Marktführer bei der Entwicklung und Herstellung von Ventilatoren, Kleinmotoren und Pumpen für energieeffiziente Heiz- und Hausgerätetechnik. Gemeinsam mit Kunden werden optimale Lösungen realisiert, wobei Qualität, Wirtschaftlichkeit, Sicherheit und Umweltschutz gleichermaßen berücksichtigt werden. Produkte von ebm-papst Landshut stehen für wegweisende und höchst zuverlässige Problemlösungen zum Beispiel als Gebläse in Brennwertheizungen, Heißluftventilatoren für Herde oder Kondensatpumpen für Wäschetrockner.

