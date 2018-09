True Leaf Medicine International Ltd., CA89785C1077

Ehemalige Führungskraft von Lululemon verstärkt True Leaf als Chief Financial Officer

Kerry Biggs bringt Finanz- und Betriebserfahrung auf NASDAQ-Niveau während entscheidender Wachstumsphase in das Unternehmen einVERNON, BC - 20. September 2018 - True Leaf Medicine International Ltd. ("True Leaf") (CSE: MJ) (OTCQB: TRLFF) (FWB: TLA), eine pflanzliche Wellness-Marke für Menschen und ihre Haustiere, gibt heute die Ernennung von Kerry Biggs, CPA, MBA, zum Chief Financial Officer (CFO) bekannt.

Herr Biggs hat mehr als 20 Jahre Finanz- und Geschäftserfahrung und war zuletzt als Vice President, Treasurer bei lululemon athletica für alle Kapitalmarkt-, Liquiditäts-, Vermögensverwaltungs-, Versicherungs- und Risikoaktivitäten des an der NASDAQ notierten Unternehmens verantwortlich. Davor war er als Vice President, Finance bei Global Container Terminals für die Bereiche Kapitalmärkte, Risikomanagement, Rechnungswesen, Steuerplanung und Fusionen & Übernahmen zuständig. Er war außerdem in leitenden Finanzfunktionen für Finning International Inc. und Enbridge Inc., beides große Aktiengesellschaften, tätig.

"Herr Biggs war in Führungspositionen für mehrere namhafte kanadische Aktiengesellschaften mit globalen Premium-Marken tätig", sagte Darcy Bomford, Gründer und Chief Executive Officer von True Leaf. "Er hat ein tiefgreifendes Verständnis der wichtigsten Antriebsfaktoren für die Leistungsfähigkeit eines Unternehmens und kann eine solide Erfolgsbilanz bei der Wertschöpfung durch die Steigerung der Betriebseffizient vorweisen. Seine Erfahrung wird für True Leaf bei unserem anhaltenden exponentiellen Wachstum von unschätzbarem Wert sein."

"Der Eintritt in True Leaf ist eine einzigartige Möglichkeit, für ein vertrauenswürdiges Unternehmen mit einer führenden Position auf den wachstumsstarken Haustier- und Cannabismärkten und einem etablierten globalen Vertriebsnetz für seine legalen Produkte zu arbeiten", sagte Kerry Biggs, Chief Financial Officer bei True Leaf. "Ich freue mich insbesondere auf die Zusammenarbeit mit dem Team, um die Wachstumsstory von True Leaf auf dem Markt zu präsentieren."

Herr Biggs hat einen MBA der Richard Ivey School of Business (University of Western Ontario) und einen Bachelor of Arts-Abschluss in Politikwissenschaft von der University of Victoria. Außerdem hält er den Titel Charted Professional Accountant.

Das Unternehmen gibt ebenfalls bekannt, dass es leitenden Angestellten und Beratern des Unternehmens Optionen auf den Erwerb von insgesamt 1.050.000 Stammaktien gewährt hat. Der Ausübungspreis der Optionen beträgt 0,56 Dollar pro Aktie, was dem Schlusskurs der Aktien des Unternehmens am 10. September 2018, dem Zuteilungsdatum, entspricht. Der Großteil der Aktienoptionen hat eine fünfjährige Laufzeit bis 10. September 2023.

Über True Leaf

True Leaf ist eine pflanzliche Wellness-Marke für Menschen und ihre Haustiere. True Leaf wurde 2013 gegründet und umfasst zwei wesentliche operative Geschäftsbereiche: True Leaf Medicine Inc. und True Leaf Pet Inc. True Leaf Medicine Inc. befindet sich in der Endphase des Antragsverfahrens auf Erteilung einer Zulassung als Hersteller von staatlich genehmigtem medizinischem Cannabis für den kanadischen Markt. Diese Zulassung steht unter dem Vorbehalt einer Inspektion durch Health Canada, um nach Fertigstellung der Cannabisaufzuchtanlage des Unternehmens, die derzeit in Lumby (British Columbia) errichtet wird, die Produktion, Herstellung und den Vertrieb von Cannabisprodukten zu ermöglichen. Die Anlage wird voraussichtlich im Herbst 2018 fertiggestellt.

True Leaf Pet Inc. wurde 2015 gegründet und ist eines der ersten Unternehmen, das weltweit Produkte auf Hanfbasis für Haustiere vermarktet. Das Unternehmen vertreibt zunächst eine Reihe von Nahrungsergänzungsmitteln auf Hanfsamenbasis für Haustiere. Die True Hemp(TM)-Kausnacks, -Zahnpflegesticks und -Ergänzungsmittel auf Ölbasis für Hunde sind derzeit in 2.000 Ladengeschäften in ganz Nordamerika und Europa erhältlich.

www.trueleaf.com

Ansprechpartner für Medien: Paul Sullivan Director, Public RelationsPaul@trueleaf.com Tel: 604-685-4742 Mobil: 604-603-7358

Ansprechpartner für Anleger:

Kevin Bottomley (Kanada) Director und Corporate RelationsKevin@trueleaf.com Mobil: 778-389-9933

Tirth Patel (USA) Edison Advisorstpatel@edisongroup.com Tel: 646-653-7035Folgen Sie True Leaftwitter.com/trueleafpet

facebook.com/trueleafpet

instagram.com/trueleafpet

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und das Management könnte als Antwort auf Ihre Fragen weitere zukunftsgerichtete Aussagen treffen. Solche schriftlichen und mündlichen Mitteilungen erfolgen gemäß der Safe-Harbor-Bestimmung des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und True Leaf beansprucht hiermit die Anwendung der Safe-Harbor-Bestimmungen für alle zukunftsgerichteten Aussagen. True Leaf ist der Ansicht, dass die mit solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen; die tatsächlichen Ergebnisse und Leistungen von True Leaf sowie der Wert seiner Wertpapiere könnten jedoch aufgrund einer Vielzahl von Faktoren von den mit den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Erwartungen abweichen. Diese Faktoren sind im Abschnitt "Risk Factors" des Emissionsprospekts von True Leaf auf Formblatt 1-A, der bei der U.S. Securities and Exchange Commission und den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurde, sowie in anderen Beschreibungen der Risikofaktoren in den regelmäßig veröffentlichten Unterlagen und Nachträgen zum Emissionsprospekt angeführten Risiken und Unsicherheiten zusammengefasst. Den Emissionsprospekt von True Leaf auf Formblatt 1-A finden Sie hier: www.trueleaf.com/pages/investor. Die zukunftsgerichteten Aussagen gelten ausschließlich zum Zeitpunkt dieser Pressemeldung. True Leaf ist nicht verpflichtet, solche Informationen aus irgendeinem Grund nach dem Zeitpunkt dieser Pressemeldung zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Für die Richtigkeit der Übersetzung wird keine Haftung übernommen! Bitte englische Originalmeldung beachten!

20.09.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: True Leaf Medicine International Ltd. 32 - 100 Kalamalka Lake Road V1T 9 G1 Vernon (BC)

Kanada Telefon: +17783899933 E-Mail: kevin@trueleaf.com Internet: www.trueleaf.com ISIN: CA89785C1077, CA89785C1077 WKN: , A0Q3EE Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, München, Stuttgart; Canadian Venture Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service

725609 20.09.2018