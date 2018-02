Eilt: Erstklassige Bohrresultate. Neue Ressourcen-Schätzung in Kürze. 650% Cobalt Hot Stock im Visier von Tesla, BMW, Daimler und VW. Kursrallye voraus. Jetzt 650% mit Kobalt Aktientip US Cobalt 07.02.18 09:35AC Research Vancouver

Aktientip

US

Cobalt

Hot Stock im Visier von Tesla, BMW, Daimler und VW. Kursrallye voraus. Jetzt 650% mit Kobalt

07.02.18 09:35

AC Research

Vancouver (www.aktiencheck.de, Anzeige)

Link zum Report: http://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Erstklassige_Bohrresultate_Neue_Ressourcen_Schaetzung_Kuerze_650_Hot_Stock_Visier_von_Tesla_BMW_Daimler_und_VW-8384479

Executive Summary

07.02.2018

Erstklassige Bohrresultate - Neue Ressourcen-Schätzung in Kürze

650% Cobalt Hot Stock im Visier von Tesla, BMW, Daimler und VW

Unser Cobalt Hot Stock US Cobalt Inc. (ISIN CA90352L1085 / WKN A2DSP5, Ticker: 26X1, TSX.V Symbol: USCO) meldet heute Morgen erstklassige Bohrresultate für sein potentielles Weltklasse-Kobalt-Projekt Iron Creek in Idaho, USA. Die Überprüfung der Bohrkerne im Labor hat nahezu doppelt so mächtige Kobalt-Mineralisierungen ergeben als bislang angenommen. Bohrloch IC17-06 erzielte erstklassige 32,2 Meter zu 0,31% CoEq (Kobalt-Äquivalent) inklusive 9,9 Meter zu 0,51% CoEq. Bohrloch IC17-10 beeindruckt mit mächtigen 36,1 Metern zu 0,29% CoEq inklusive 6,2 Metern zu 0,51% CoEq. Die Top-Geologen unseres Kobalt-Aktientips erwarten angesichts dieser hoch erfreulichen Ergebnisse eine massive Anhebung der Ressourcen-Schätzung. Unternehmenskreisen zufolge soll die neue Ressourcen-Schätzung bereits in wenigen Tagen und noch vor der weltgrößten Rohstoffkonferenz PDAC in Toronto, Kanada erfolgen. Wir erwarten daher in den kommenden Wochen eine fundamentale Neubewertung unseres Cobalt Hot Stock US Cobalt Inc. Die historische Kobalt Ressource von 1,27 Millionen Tonnen mit durchschnittlich 0,59% Kobalt des Iron Creek Kobalt-Projektes deutet auf eine der größten Kobalt-Lagerstätten Nordamerikas. Elektroauto-Riese Tesla will seinen riesigen Kobalt-Bedarf vor allem lokal stillen. Unsere Kobalt Aktienempfehlung US Cobalt gilt daher als einer der heißesten Kandidaten für einen Kobalt-Abnahmedeal mit Elektroauto-Pionier Tesla. Kobalt gilt als das Energiemetall der Zukunft. Der Kobaltpreis ist in den vergangenen zwei Jahren um über 250% auf 80.000 USD pro Tonne Kobalt explodiert. US Cobalt Inc. CEO und Vollblut-Unternehmer Wayne Tisdale dürfte vielen Börsianern noch von der erfolgreichen Übernahme von Rainy River durch New Gold für $310 Mio. bekannt sein. Die Rainy River-Aktie stieg von CAD 0,25 auf über CAD 14. Das entspricht einem Kursgewinn von 5.500%. Mit den Kobalt- und Lithium-Aktien von US Cobalt Inc. plant Erfolgsunternehmer Wayne Tisdale sein nächstes großes Ding. Als CEO unseres Kobalt- und Lithium-Aktientips US Cobalt Inc. will der Erfolgsunternehmer Wayne Tisdale nun einen Lieferenten strategischer Energiemetalle für die Elektroauto-Hersteller Tesla, GM, BMW, VW, Daimler, Ford und bald wohl auch Apple aufbauen.

Deals von Börsenwert erreichten Börsenwert von $ 1,2 Milliarden

In der Spitze erreichte Börsenstar Wayne Tisdale mit Rainy River einen Börsenwert von $1,2 Milliarden bzw. 811 Mio. EUR - mehr als 44 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres Kobalt-Aktientips US Cobalt Inc. Den Uran Explorer Xemplar führte Erfolgsunternehmer Wayne Tisdale in der Spitze zu einer Marktkapitalisierung von $1 Milliarde bzw. 685 Mio. EUR - mehr als 37 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres Kobalt-Aktienfavoriten US Cobalt Inc. Börsenstar Wayne Tisdale steht mit seinem neuen Baby US Cobalt Inc. noch ganz am Anfang und Sie können von Beginn an dabei sein, wenn das nächste Einhorn mit einem Börsenwert von über 1 Milliarde Dollar geformt wird.

Bis zu 3.855% mit Kobalt-Aktien

Energiemetalle gehören zu den größten Investmenttrends dieses Jahrhunderts. Die Kobalt-Aktien von Branchenschwergewicht Katanga Mining Limited sind innerhalb von 24 Monaten um sagenhafte 2.091% von 0,081 EUR auf in der Spitze 1,775 EUR explodiert. Mit den Kobalt-Aktien von eCobalt Solutions Inc. konnten Investoren in den vergangenen Jahren bis zu 3.855% Kursgewinn erzielen. Unsere Kobalt- und Lithium-Aktientip US Cobalt Corp könnte die Performance unserer Lithium-Top-Performer noch in den Schatten stellen.

Verdreifachung der Kobalt Ressource erwartet

Unternehmenskreise erwarten eine Verdreifachung der Kobalt Ressource. Nach 5.500% Kursgewinn mit Rainy River startet Börsenstar Wayne Tisdale seinen nächsten Erfolgsdeal und diese einzigartige Investmentchance sollten Sie keinesfalls verpassen. Die Rainy River-Aktie stieg von CAD 0,25 auf über CAD 14. Kobalt ist das neue Lithium. Die rasant wachsende Kobalt-Nachfrage der Elektroauto-Hersteller ließ den Kobalt-Preis durch die Decke von USD 50.000 pro Tonne schießen. Kobalt ist das Energiemetall der Zukunft. Bis zu 3.855% Kursgewinn konnten Investoren mit den Kobalt-Aktien von eCobalt Solutions erzielen. Wettbewerber eCobalt Solutions Inc. kommt aktuell auf einen Börsenwert von rund 105 Mio. EUR - knapp fünf mal soviel als die aktuelle Marktkapitalisierung unseres Kobalt-Aktientips US Cobalt Inc. Der Börsen-Highflyer explodierte in nur einem Jahr von 0,06 CAD auf 1,11 CAD. Börsenstar und CEO Wayne Tisdale will unseren Kobalt-Aktientip US Cobalt Inc. zum führenden Kobalt Explorer Nordamerikas machen.

CAD 3,5 Mio. stehen für Übernahme und Exploration bereit - Börsenstar Wayne Tisdale erwirbt 900.000 Aktien

CAD 3,5 Mio. stehen für weitere Übernahmen und die Exploration zur Verfügung. Börsenstar Wayne Tisdale hat im Rahmen der jüngsten Privatplatzierung über 1,7 Millionen CAD persönlich 900.000 Aktien zum Preis von 0,85 CAD erworben. Die in Kürze erwartete Fertigstellung einer Ressourcen-Schätzung nach dem kanadischen NI 43-101-Standard dürfte für eine fundamentale Neubewertung unseres Kobalt-Aktientips sorgen. Zudem soll bereits in Kürze die Übernahme weiterer hochgradiger Kobalt-Lagerstätten erfolgen. Unternehmenskreisen zufolge plant Börsenstar Wayne Tisdale ferner den Börsengang des Lithium-Geschäfts. Den Aktionären von US Cobalt Inc. winkt eine üppige Sonderdividende in Form von Gratisaktien der neuen Lithium-Gesellschaft. US Cobalt Inc. entwickelt sich zum unverzichtbaren Lieferanten strategischer Metalle für die boomende Branche der Elektroauto-Hersteller angeführt von Tesla, GM, BMW, VW, Daimler, Google und bald wohl auch Uber oder Apple. Mutigen und risikobereiten Investoren winkt mit den Lithium-Aktien von US Cobalt eine Kurschance von bis zu 650%.

Massiv unterbewertet - Wettbewerber bis zu 118 mal höher bewertet

Wettbewerber eCobalt Solutions Inc. kommt aktuell auf einen Börsenwert von rund 105 Mio. EUR - knapp fünf mal soviel als die aktuelle Marktkapitalisierung unseres Kobalt-Aktientips US Cobalt Inc. Branchenkonkurrent Polymet Mining bringt aktuell ein Börsengewicht von 303 Mio. EUR auf die Börsenwaage - mehr als 13 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unserer Kobalt-Aktienempfehlung US Cobalt Inc. Branchenschwergewicht Katanga Mining Limited kommt aktuell auf eine Marktkapitalisierung von 1,85 Milliarden EUR - mehr als 84 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres Kobalt Hot Stocks US Cobalt Inc. Wir erwarten daher in den kommenden Wochen eine fundamentale Neubewertung unserer Kobalt- und Lithium-Aktienempfehlung US Cobalt Inc.

Übernahmen hochgradiger Kobalt-Projekte in Kürze - Neubewertung voraus

Der Erfolgsunternehmer plant die Übernahme weiterer fortgeschrittener Kobalt-Projekte mit für die industrielle Produktion geeigneter, hochgradiger Kobalt-Konzentration. Unternehmenskreisen zufolge ist in Kürze mit Riesendeals zu rechnen, die für eine fundamentale Neubewertung unserer Kobalt- und Lithium-Aktienempfehlung US Cobalt Inc. sorgen dürften.

Top Cobalt Hot Stock 2018 - Strong Outperformer - Kursziel 24M 3,00 EUR - 650% Kurschance

Link zum Report: http://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Erstklassige_Bohrresultate_Neue_Ressourcen_Schaetzung_Kuerze_650_Hot_Stock_Visier_von_Tesla_BMW_Daimler_und_VW-8384479

Erstklassige Bohrresultate - Neue Ressourcen-Schätzung in Kürze 650% Cobalt Hot Stock im Visier von Tesla, BMW, Daimler und VW

Unser Cobalt Hot Stock US Cobalt Inc. (ISIN CA90352L1085 / WKN A2DSP5, Ticker: 26X1, TSX.V Symbol: USCO) meldet heute Morgen erstklassige Bohrresultate für sein potentielles Weltklasse-Kobalt-Projekt Iron Creek in Idaho, USA. Die Überprüfung der Bohrkerne im Labor hat nahezu doppelt so mächtige Kobalt-Mineralisierungen ergeben als bislang angenommen. Bohrloch IC17-06 erzielte erstklassige 32,2 Meter zu 0,31% CoEq (Kobalt-Äquivalent) inklusive 9,9 Meter zu 0,51% CoEq. Bohrloch IC17-10 beeindruckt mit mächtigen 36,1 Metern zu 0,29% CoEq inklusive 6,2 Metern zu 0,51% CoEq. Die Top-Geologen unseres Kobalt-Aktientips erwarten angesichts dieser hoch erfreulichen Ergebnisse eine massive Anhebung der Ressourcen-Schätzung. Unternehmenskreisen zufolge soll die neue Ressourcen-Schätzung bereits in wenigen Tagen und noch vor der weltgrößten Rohstoffkonferenz PDAC in Toronto, Kanada erfolgen. Wir erwarten daher in den kommenden Wochen eine fundamentale Neubewertung unseres Cobalt Hot Stock US Cobalt Inc. Die historische Kobalt Ressource von 1,27 Millionen Tonnen mit durchschnittlich 0,59% Kobalt des Iron Creek Kobalt-Projektes deutet auf eine der größten Kobalt-Lagerstätten Nordamerikas. Elektroauto-Riese Tesla will seinen riesigen Kobalt-Bedarf vor allem lokal stillen. Unsere Kobalt Aktienempfehlung US Cobalt gilt daher als einer der heißesten Kandidaten für einen Kobalt-Abnahmedeal mit Elektroauto-Pionier Tesla. Kobalt gilt als das Energiemetall der Zukunft. Der Kobaltpreis ist in den vergangenen zwei Jahren um über 250% auf 80.000 USD pro Tonne Kobalt explodiert. US Cobalt Inc. CEO und Vollblut-Unternehmer Wayne Tisdale dürfte vielen Börsianern noch von der erfolgreichen Übernahme von Rainy River durch New Gold für $310 Mio. bekannt sein. Die Rainy River-Aktie stieg von CAD 0,25 auf über CAD 14. Das entspricht einem Kursgewinn von 5.500%. Mit den Kobalt- und Lithium-Aktien von US Cobalt Inc. plant Erfolgsunternehmer Wayne Tisdale sein nächstes großes Ding. Als CEO unseres Kobalt- und Lithium-Aktientips US Cobalt Inc. will der Erfolgsunternehmer Wayne Tisdale nun einen Lieferenten strategischer Energiemetalle für die Elektroauto-Hersteller Tesla, GM, BMW, VW, Daimler, Ford und bald wohl auch Apple aufbauen.

In der Spitze erreichte Börsenstar Wayne Tisdale mit Rainy River einen Börsenwert von $1,2 Milliarden bzw. 811 Mio. EUR - mehr als 44 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres Kobalt-Aktientips US Cobalt Inc. Den Uran Explorer Xemplar führte Erfolgsunternehmer Wayne Tisdale in der Spitze zu einer Marktkapitalisierung von $1 Milliarde bzw. 685 Mio. EUR - mehr als 37 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres Kobalt-Aktienfavoriten US Cobalt Inc. Börsenstar Wayne Tisdale steht mit seinem neuen Baby US Cobalt Inc. noch ganz am Anfang und Sie können von Beginn an dabei sein, wenn das nächste Einhorn mit einem Börsenwert von über 1 Milliarde Dollar geformt wird.

Energiemetalle gehören zu den größten Investmenttrends dieses Jahrhunderts. Die Kobalt-Aktien von Branchenschwergewicht Katanga Mining Limited sind innerhalb von 24 Monaten um sagenhafte 2.091% von 0,081 EUR auf in der Spitze 1,775 EUR explodiert. Mit den Kobalt-Aktien von eCobalt Solutions Inc. konnten Investoren in den vergangenen Jahren bis zu 3.855% Kursgewinn erzielen. Unsere Kobalt- und Lithium-Aktientip US Cobalt Corp könnte die Performance unserer Lithium-Top-Performer noch in den Schatten stellen

Unternehmenskreise erwarten eine Verdreifachung der Kobalt Ressource. Nach 5.500% Kursgewinn mit Rainy River startet Börsenstar Wayne Tisdale seinen nächsten Erfolgsdeal und diese einzigartige Investmentchance sollten Sie keinesfalls verpassen. Die Rainy River-Aktie stieg von CAD 0,25 auf über CAD 14. Kobalt ist das neue Lithium. Die rasant wachsende Kobalt-Nachfrage der Elektroauto-Hersteller ließ den Kobalt-Preis durch die Decke von USD 50.000 pro Tonne schießen. Kobalt ist das Energiemetall der Zukunft. Bis zu 3.855% Kursgewinn konnten Investoren mit den Kobalt-Aktien von eCobalt Solutions erzielen. Wettbewerber eCobalt Solutions Inc. kommt aktuell auf einen Börsenwert von rund 105 Mio. EUR - knapp fünf mal soviel als die aktuelle Marktkapitalisierung unseres Kobalt-Aktientips US Cobalt Inc. Der Börsen-Highflyer explodierte in nur einem Jahr von 0,06 CAD auf 1,11 CAD. Börsenstar und CEO Wayne Tisdale will unseren Kobalt-Aktientip US Cobalt Inc. zum führenden Kobalt Explorer Nordamerikas machen.

CAD 3,5 Mio. stehen für weitere Übernahmen und die Exploration zur Verfügung. Börsenstar Wayne Tisdale hat im Rahmen der jüngsten Privatplatzierung über 1,7 Millionen CAD persönlich 900.000 Aktien zum Preis von 0,85 CAD erworben. Die in Kürze erwartete Fertigstellung einer Ressourcen-Schätzung nach dem kanadischen NI 43-101-Standard dürfte für eine fundamentale Neubewertung unseres Kobalt-Aktientips sorgen. Zudem soll bereits in Kürze die Übernahme weiterer hochgradiger Kobalt-Lagerstätten erfolgen. Unternehmenskreisen zufolge plant Börsenstar Wayne Tisdale ferner den Börsengang des Lithium-Geschäfts. Den Aktionären von US Cobalt Inc. winkt eine üppige Sonderdividende in Form von Gratisaktien der neuen Lithium-Gesellschaft. US Cobalt Inc. entwickelt sich zum unverzichtbaren Lieferanten strategischer Metalle für die boomende Branche der Elektroauto-Hersteller angeführt von Tesla, GM, BMW, VW, Daimler, Google und bald wohl auch Uber oder Apple. Mutigen und risikobereiten Investoren winkt mit den Lithium-Aktien von US Cobalt eine Kurschance von bis zu 650%..

Wettbewerber eCobalt Solutions Inc. kommt aktuell auf einen Börsenwert von rund 105 Mio. EUR - knapp fünf mal soviel als die aktuelle Marktkapitalisierung unseres Kobalt-Aktientips US Cobalt Inc. Branchenkonkurrent Polymet Mining bringt aktuell ein Börsengewicht von 303 Mio. EUR auf die Börsenwaage - mehr als 13 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unserer Kobalt-Aktienempfehlung US Cobalt Inc. Branchenschwergewicht Katanga Mining Limited kommt aktuell auf eine Marktkapitalisierung von 1,85 Milliarden EUR - mehr als 118 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres Kobalt Hot Stocks US Cobalt Inc. Wir erwarten daher in den kommenden Wochen eine fundamentale Neubewertung unserer Kobalt- und Lithium-Aktienempfehlung US Cobalt Inc.

Der Erfolgsunternehmer plant die Übernahme weiterer fortgeschrittener Kobalt-Projekte mit für die industrielle Produktion geeigneter, hochgradiger Kobalt-Konzentration. Unternehmenskreisen zufolge ist in Kürze mit Riesendeals zu rechnen, die für eine fundamentale Neubewertung unserer Kobalt- und Lithium-Aktienempfehlung US Cobalt Inc. sorgen dürften.

Wir bekräftigen daher unsere Einschätzung "Strong Outperformer" für die Kobalt-Aktien unseres Cobalt Hot Stock US Cobalt Inc. Das Kursziel auf Sicht von 12 Monaten von 2,00 EUR für unsere Kobalt Aktienempfehlung bestätigen wir. Das entspricht einer Kurschance von 400% für unseren Kobalt Aktientip. Auf Sicht von 24 Monaten halten wir ein Kursziel von 3,00 EUR für die Kobalt-Aktien unseres Cobalt Hot Stock US Cobalt Inc. für realistisch. Das entspricht einer Kurschance von 650% für mutige und risikobereite Investoren mit unserem Kobalt Aktientip US Cobalt. Inc.

Spektakuläre Übernahme einer der größten Kobalt-Lagerstätten Nordamerikas 1.279.000 Tonnen mit durchschnittlich 0,59% Kobalt

Unser Cobalt Hot Stock US Cobalt Inc. (ISIN CA90352L1085 / WKN A2DSP5, Ticker: 26X1, TSX.V Symbol: USCO) meldet heute Morgen erstklassige Bohrresultate für sein potentielles Weltklasse-Kobalt-Projekt Iron Creek in Idaho, USA. Die Überprüfung der Bohrkerne im Labor hat nahezu doppelt so mächtige Kobalt-Mineralisierungen ergeben als bislang angenommen. Bohrloch IC17-06 erzielte erstklassige 32,2 Meter zu 0,31% CoEq (Kobalt-Äquivalent) inklusive 9,9 Meter zu 0,51% CoEq. Bohrloch IC17-10 beeindruckt mit mächtigen 36,1 Metern zu 0,29% CoEq inklusive 6,2 Metern zu 0,51% CoEq. Die Top-Geologen unseres Kobalt-Aktientips erwarten angesichts dieser hoch erfreulichen Ergebnisse eine massive Anhebung der Ressourcen-Schätzung. Unternehmenskreisen zufolge soll die neue Ressourcen-Schätzung bereits in wenigen Tagen und noch vor der weltgrößten Rohstoffkonferenz PDAC in Toronto, Kanada erfolgen. Wir erwarten daher in den kommenden Wochen eine fundamentale Neubewertung unseres Cobalt Hot Stock US Cobalt Inc. Die historische Kobalt Ressource von 1,27 Millionen Tonnen mit durchschnittlich 0,59% Kobalt des Iron Creek Kobalt-Projektes deutet auf eine der größten Kobalt-Lagerstätten Nordamerikas. Elektroauto-Riese Tesla will seinen riesigen Kobalt-Bedarf vor allem lokal stillen. Unsere Kobalt Aktienempfehlung US Cobalt gilt daher als einer der heißesten Kandidaten für einen Kobalt-Abnahmedeal mit Elektroauto-Pionier Tesla. Kobalt gilt als das Energiemetall der Zukunft. Der Kobaltpreis ist in den vergangenen zwei Jahren um über 250% auf 80.000 USD pro Tonne Kobalt explodiert. US Cobalt Inc. CEO und Vollblut-Unternehmer Wayne Tisdale dürfte vielen Börsianern noch von der erfolgreichen Übernahme von Rainy River durch New Gold für $310 Mio. bekannt sein. Die Rainy River-Aktie stieg von CAD 0,25 auf über CAD 14. Das entspricht einem Kursgewinn von 5.500%. Mit den Kobalt- und Lithium-Aktien von US Cobalt Inc. plant Erfolgsunternehmer Wayne Tisdale sein nächstes großes Ding. Als CEO unseres Kobalt- und Lithium-Aktientips US Cobalt Inc. will der Erfolgsunternehmer Wayne Tisdale nun einen Lieferenten strategischer Energiemetalle für die Elektroauto-Hersteller Tesla, GM, BMW, VW, Daimler, Ford und bald wohl auch Apple aufbauen.

Nach 5.500% Kursgewinn mit Rainy River startet Börsenstar Wayne Tisdale seinen nächsten Erfolgsdeal und diese einzigartige Investmentchance sollten Sie keinesfalls verpassen. Die Rainy River-Aktie stieg von CAD 0,25 auf über CAD 14.

Kobalt ist das neue Lithium. US Cobalt Inc. hat sich mit der spektakulären Übernahme des Iron Creek Kobalt-Projektes eine der größten Kobalt-Lagerstätten Nordamerikas geschnappt und entwickelt sich damit zu einem unverzichtbaren strategischen Rohstoff-Lieferanten für die Elektroauto-Industrie.

Die laufenden Bohrarbeiten auf der potentiellen Weltklasse-Kobalt-Lagerstätte Iron Creek dürften in den kommenden Wochen für bahnbrechende Nachrichten sorgen. Schon jetzt ist die historische Ressource von 1,27 Millionen Tonnen mit durchschnittlich 0,59% Kobalt des Iron Creek Kobalt-Projektes eine der größten Kobalt-Lagerstätten Nordamerikas. Mit gleich 2 Bohrgeräten soll Anfang Juli ein umfassendes Bohrprogramm gestartet werden. Erklärtes Ziel ist ein deutliches Upgrade der bestehenden Ressourcen-Schätzung.

Die in Kürze erwartete Fertigstellung einer Ressourcen-Schätzung nach dem kanadischen NI 43-101-Standard dürfte für eine fundamentale Neubewertung unseres Kobalt-Aktientips sorgen. Unternehmenskreise erwarten eine Verdreifachung der Kobalt Ressource. Ein umfassendes Bohrprogramm soll in den kommenden Monaten für ein substantielles Upgrade der Ressourcen-Schätzung sorgen.

US Cobalt Inc. meldete kürzlich die Beauftragung der Top-Geologen von Earl Waite and Sons mit der Bestätigung der historischen Ressource von 1,27 Millionen Tonnen mit durchschnittlich 0,59% Kobalt über einen anerkannten NI 43-101 Report. Die in Kürze erwartete Fertigstellung dieses Gütesiegels dürfte für eine Neubewertung der Kobalt- und Lithium-Aktien von US Cobalt Inc. sorgen.

Gewaltige 1.279.000 Tonnen mit durchschnittlich 0,59% Kobalt umfasst die potentielle Weltklasse-Kobalt-Lagerstätte. Auf dem Kobalt-Projekt Iron Creek wurden bereits umfangreiche historische Explorationsarbeiten durchgeführt. Das Kobalt-Projekt Iron Creek umfasst eine mögliche Ressource (possible Ressource) von

1.050.000 Tonnen zu 0,61% Kobalt sowie eine weitere mögliche Ressource von 229.000 Tonnen zu 0,48% Kobalt. Bei dem Kobalt-Projekt Iron Creek handelt es sich um eine der größten und hochgradigsten Kobalt-Lagerstätten Nordamerikas.

Zum Vergleich ein Blick auf die beiden hinsichtlich Größe und Grad führenden Kobalt-Projekte Nordamerikas: Die Werner Lake-Kobalt-Lagerstätte verfügt über eine historische Ressource von 1,1 Mio. Tonnen zu 0,31% Kobalt. Das Idaho Kobalt-Projekt verfügt über eine Ressource von 3,48 Mio. Tonnen zu 0,55% Kobalt.

Die vor wenigen Wochen gemeldete Übernahme weiterer 58 angrenzender Claims mit einer Gesamtfläche von 1.160 Acres bedeutet einen wegweisenden Meilenstein für Sientific Metals Corp. "Die Übernahme der an das Iron Creek Kobalt-Projekt angrenzenden Claims ist von überragender Bedeutung für unser Unternehmenswachstum. Unser Analyse des Projektes deutet darauf hin, dass wir die Ressourcen-Schätzung mit diesen Claims substantiell nach oben revidieren können. Mit der Übernahme haben wir uns die Schlüsselflächen für die Exploration im Herbst gesichert.", kommentiert Präsident Brian Kerwin den bahnbrechenden Meilenstein.

Mit der Übernahme des Iron Creek-Kobalt-Projektes könnte US Cobalt Inc. zu einem der wichtigsten möglichen Partner für strategische Metalle zur Produktion von Batterien für Elektroautos in Nordamerika aufsteigen. Tesla Chef Elon Musk hat unlängst deutlich gemacht, dass sich der Hersteller von Elektroautos mit seiner Giga-Fabrik zur Produktion von Lithium-Batterien auf nordamerikanische Lieferanten fokussieren möchte. Das dürfte insbesondere für die Kobalt-Produktion gelten. Weltweit größter Kobalt-Produzent ist die Demokratische Republik Kongo. In dem afrikanischen Staat wird zur Kobalt-Produktion bis kürzlich auf Kinderarbeit zurückgegriffen. Undenkbar für den Elektroauto-Pionier Tesla oder die Internet-Riesen Apple, Google oder Uber.

Rohstoffexperten halten Kobalt schon jetzt für das neue Lithium. Bereits heute ist Kobalt mit über USD 80.000 pro Tonne teurer als Lithium. Zudem zeichnet sich ein Angebotsdefizit für Kobalt ab. Der Kobalt-Preis dürfte in den kommenden Jahren daher weiter steigen. Wir erwarten eine fundamentale Neubewertung der Aktien von US Cobalt Inc.

Höhere Kobalt-Konzentration als bei Wettbewerber eCobalt Wettbewerber eCobalt knapp fünf mal höher bewertet als US Cobalt

Das Iron Creek unserer Kobalt-Aktienempfehlung US Cobalt Inc. (ISIN CA90352L1085 / WKN A2DSP5, Ticker: 26X1, TSX.V Symbol: USCO) hat das Zeug zum Weltklasse-Kobalt-Projekt.

Das vielversprechende Kobalt-Projekt liegt auf dem Idaho Kobalt Gürtel (Idaho Cobalt Belt) in direkter Verlängerung zum Idaho Kobalt-Projekt von Wettbewerber eCobalt. Das Idaho Kobalt-Projekt verfügt über eine Ressource von 3,48 Millionen Tonnen zu 0,55% Kobalt, 0,75% Kupfer und 0,5% Gold.

Damit verfügt unser Kobalt-Aktientip US Cobalt über eine höhere Kobalt-Konzentration als der Branchenkonkurrent eCobalt. Wettbewerber eCobalt Solutions Inc. kommt aktuell auf einen Börsenwert von rund 105 Mio. EUR - knapp fünf mal soviel als die aktuelle Marktkapitalisierung unseres Kobalt-Aktientips US Cobalt Inc.

Die laufenden Bohrarbeiten auf der potentiellen Weltklasse-Kobalt-Lagerstätte Iron Creek dürften in den kommenden Wochen für bahnbrechende Nachrichten sorgen. Schon jetzt ist die historische Ressource von 1,27 Millionen Tonnen mit durchschnittlich 0,59% Kobalt des Iron Creek Kobalt-Projektes eine der größten Kobalt-Lagerstätten Nordamerikas. Mit gleich 2 Bohrgeräten soll Anfang Juli ein umfassendes Bohrprogramm gestartet werden. Erklärtes Ziel ist ein deutliches Upgrade der bestehenden Ressourcenschätzung. Alle notwendigen Genehmigungen für den Start der Bohrarbeiten liegen bereits vor.

Die heute Morgen gemeldeten erstklassigen Bohrergebnisse dürfte eine Kursrallye bei den Aktien unseres Kobalt-Aktientips US Cobalt Inc. (ISIN CA90352L1085 / WKN A2DSP5, Ticker: 26X1, TSX.V Symbol: USCO) auslösen. Deutschen Anlegern bietet sich dabei ein geldwerter Zeitvorteil, weil der kanadische Heimatmarkt erst am Nachmittag wieder ins Marktgeschehen eingreifen kann.

Übernahme potentieller Weltklasse-Lithium-Lagerstätte Erstklassige Lithium-Konzentration von bis zu 1.700 mg/L

Die Übernahme des Paradox Lithium-Projekts in Utah, USA erweist sich nun als goldener Schachzug. Das hochgradige Lithium-Projekt hat das Zeug zum Game Changer für die Lithium-Industrie. Die Gewinnung von Lithium aus dem Abwasser von Ölfeldern ist die nächste große Energie-Revolution und der derzeit wohl heißeste Trend an der Börse.

Das kürzlich gemeldete 50:50 Joint Venture mit Börsen- Highflyer MGX Minerals dürfte an der Börse einschlagen wie eine Bombe.

Mit der Übernahme des über 505.000 Acre großen Lithium-Ölfeld-Projektes Leduc South in Alberta steigt unser Lithium- Aktientip Power Metals Corp. zum führendem Player in diesem boomenden Börsen-Segment auf. Wie wir aus Unternehmenskreisen erfahren will unser Lithium- Aktientip bereits in wenigen Tagen die nächste spektakuläre Petrolithium -Übernahme unter Dach und Fach bringen.

MGX Minerals Chairman und Erfolgsunternehmer Mark Bruner hat das Paradox Basin nun offenbar als eines der aussichtsreichsten Petrolithium -Projekte identifiziert. Mit der Nanoflotation Technologie von MGX Minerals soll in dem 50:50 Joint Venture schon bald Lithium gewonnen werden. Weltklasse-Lithium-Konzentrationen von bis zu 1.700ppm Lithium deuten auf eines der besten Petrolithium -Projekte der Welt. US Cobalt Corp hat damit offenbar das bessere Petrolithium -Projekt als MGX Minerals.