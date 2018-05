Eilt: Produktionsstart - Erste Graphen-Lieferung an Weltkonzern. Nächster Deal von Börsenstar startet durch. Erster kommerzieller Graphen-Produzent - 689% Graphene Hot Stock 2018 Gratomic Inc. Jetzt 689% mit Graphen Aktientip - AC Research

Produktionsstart - Erster kommerzieller Graphen-Produzent entsteht - 689% Graphen Hot Stock 2018 07.05.18 14:34AC Research Ontario (www.aktiencheck.de, Anzeige) Zum Report:

Executive Summary 07.05.2018

Produktionsstart - Nächster Milliardendeal von Börsenstar

Erster kommerzieller Graphen-Produzent entsteht - 689% Graphene Hot Stock 2018

Unser neuer Top Graphene Hot Stock 2018 Gratomic Inc. (ISIN CA38900X1087 / WKN A2JAP3, Ticker: CB81, TSXV: GRAT) sorgt heute Morgen mit der Meldung über den Start seiner Graphit-Produktion für einen Paukenschlag. Die Pilotanlage auf dem erstklassigen Aukam-Graphit-Projekt hat ihren Betrieb aufgenommen und das erste Graphit an Joint Venture-Partner Perpetuus Carbon Technologies zur Graphen-Produktion ausgeliefert. Noch im laufenden zweiten Quartal 2018 soll die erste Graphen-Lieferung an einen weltbekannten Reifenhersteller erfolgen. Wir erwarten angesichts der bahnbrechenden Nachrichten eine Kursrallye für unseren Graphene Hot Stock 2018 Gratomic Inc. Börsenstar Sheldon Inwentash startet seinen nächsten Milliardendeal und wir sind mit unserem neuen Echtgeld-Depot dabei. Was der Erfolgsunternehmer anfasst wird zu Gold und Sie sollten diesen nächsten großen Erfolgsdeal des Börsenstars auf keinen Fall verpassen. Angefangen hat die Erfolgsgeschichte von Börsenstar Sheldon Inwentash mit der Gründung des Gentechnik-Unternehmens Visible Genetics, das der Erfolgsunternehmer erfolgreich an den Deutschen Pharma-Riesen Bayer verkaufte. Über zwei Jahrzehnte führte der erfolgreiche Serienunternehmer Sheldon Inwentash Pinetree Capital und sorgte dort für großartige Börsenerfolge. Queenston Mining wurde für 550 Mio. Dollar von Osisko übernommen. Aurelian Resources wurde für 1,2 Milliarden Dollar von Kinross übernommen. Golden Eagle Mines wurde gar für sagenhafte 1,5 Milliarden Dollar durch den Gold-Riesen Goldcorp übernommen. Nun will der Börsenstar Sheldon Inwentash einen der ersten kommerziellen Graphen-Produzenten der Welt aufbauen. Der heute gemeldete Start der Graphit-Produktion dürfte den Durchbruch auf dem Weg zum Graphen-Produzenten darstellen. Wir erwarten heute ein Kursfeuerwerk bei unserem Graphene Hot Stock 2018. Die erste Graphen-Lieferung an einen weltbekannten Reifenhersteller soll noch im laufenden zweiten Quartal 2018 erfolgen. Die Graphen-Produktion soll von anfänglich 500 Tonnen Graphen pro Jahr im Jahresverlauf 2018/19 auf 2.000 Tonnen Graphen pro Jahr vervierfacht werden. Wie wir aus Unternehmenskreisen erfahren soll zunächst der weltweite Markt für Autoreifen erobern werden. Erste Abnahmedeals mit namhaften Europäischen und asiatischen Autoherstellern sollen bereits in Kürze vermeldet werden. Allein der Markt für Autoreifen verspricht für unseren neuen Graphene Hot Stock 2018 ein Umsatzpotential von mehreren Hundert Mio. Dollar pro Jahr. Das soll jedoch erst der Anfang sein. Graphen ist das Energiemetall der Zukunft. Die Boombranchen Elektroautos und Smartphones versprechen riesiges Wachstumspotential. Unser neuer Graphene Hot Stock 2018 Gratomic Inc. verfügt über ein Weltklasse-Graphit-Projekt mit bis zu 61,06% Graphit. Börsenstar Sheldon Inwentash macht es noch einmal und wir sind dabei. Wir haben Aktien unseres neuen Graphene Hot Stock 2018 Gratomic Inc. in unser neues Echtgelddepot gekauft. Kurzfristig orientierten Investoren winkt nun eine schnelle Vervielfachung ihres Aktieninvestments. Mutigen und risikobereiten Investoren winkt jetzt eine neue Aktienchance von 689% mit Börsenstar Sheldon Inwentash.

Graphen Energiemetall der Zukunft

Graphen in Elektroautos und Smartphones bald unverzichtbar

Unser Graphene Hot Stock 2018 will seine Graphen-Produktion bereits im laufenden Jahr 2018 aufnehmen. Erster kommerzieller Massenmarkt für die Verwendung von Graphen wird nach Einschätzung von Börsenstar Sheldon Inwentash der Milliardenmarkt für Autoreifen werden. Allein im riesigen Markt für Autoreifen will unser Graphen-Aktientip Umsatzerlöse von mehreren Hundert Millionen Dollar pro Jahr erzielen. Unternehmenskreisen zufolge stehen erste Offtake-Agreements mit namhaften Reifenherstellern aus Europa und Asien bereits kurz vor Abschluss. Auch einen Riesendeal mit einem Deutschen Autohersteller will Börsenstar Sheldon Inwentash an Land ziehen. Das dürfte jedoch erst der Anfang sein. Börsenstar Sheldon Inwentash sieht riesiges Wachstumspotential in den Zukunftsmärkten Elektroautos, Smartphones, Augmented Reality, Solar-Technologie und in der Luft- und Raumfahrttechnik. Die Akku-Laufzeit von Smartphones soll mit Hilfe von Graphen-Akkus auf über eine Woche hochschnellen. Die Reichweite von Elektroautos soll mit Graphen-Akkus auf über 600km steigen. Unser neuer Top Graphen Aktientip 2018 Gratomic Inc. ist der nächste mögliche Milliardendeal von Börsenstar Sheldon Inwentash. Was der Erfolgsunternehmer anfasst wird zu Gold und Sie sollten diesen nächsten großen Erfolgsdeals des Börsenstars auf keinen Fall verpassen.

Spektakuläres Joint-Venture mit Graphen-Technologieführer

Führender Graphen-Produzent entsteht

Unser neuer Top Graphene Hot Stock 2018 Gratomic Inc. meldet heute Morgen ein spektakuläres Joint-Venture mit dem Graphen-Technologieführer Perpetuus Carbon Technologies. Perpetuus ist bislang der einzige Graphen-Produzent, der hinsichtlich Volumen und Qualität der Graphen-Produktion unabhängig geprüft wurde. Der heute Morgen gemeldete Start der Graphit-Produktion dürfte den Durchbruch auf dem Weg zum Graphen-Produzenten darstellen. Bereits im laufenden zweiten Quartal 2018 soll das erste Graphen an einen weltbekannten Reifenhersteller ausgeliefert werden. Wie wir aus Unternehmenskreisen erfahren soll zunächst der weltweite Markt für Autoreifen erobern werden. Erste Abnahmedeals mit namhaften Europäischen und asiatischen Autoherstellern sollen bereits in Kürze vermeldet werden. Allein der Markt für Autoreifen verspricht für unseren neuen Graphene Hot Stock 2018 ein Umsatzpotential von mehreren Hundert Mio. Dollar pro Jahr. Die Produktion soll im Jahr 2018 zunächst mit einer Kapazität von 500 Tonnen Graphen pro Jahr startet. Die Graphit-Produktion startet zunächst mit einem der unten abgebildeten Reaktoren. Mit zwei weiteren Reaktoren soll die Graphen-Produktion im Jahresverlauf 2018/19 auf 2.000 Tonnen Graphen pro Jahr vervierfacht werden.

Historische Graphit-Mine mit bis zu 61,06% Graphit

Graphen-Produktion startet in 2018

Unser neuer Top Graphene Hot Stock 2018 Gratomic Inc. verfügt über ein erstklassiges Graphit-Projekt mit Weltklasse-Graphit-Konzentrationen bis zu 61,06% Cg in Namibia, Afrika. Das hochklassige Graphit-Projekt Aukam verfügt bereits über eine Halde mit hochgradigem Graphit-Erz. Die entnommenen Proben in den Klumpen enthalten erstklassige Graphit-Konzentrationen zwischen 16,90% Cg und 61,06% Cg und einen durchschnittlichen Graphit-Gehalt von 46,92% Cg. Das Aukam-Graphit-Projekt ist eine der wenigen hochgradigen Graphit-Lagerstätten außerhalb von Sri-Lanka. Von 1940 bis 1974 wurde auf dem Aukam-Graphit-Projekt bereits hochgradiges Graphit abgebaut. Die hochgradigen Graphit-Konzentrationen sind bereits an der Erdoberfläche deutlich sichtbar. Die Graphit-Venen sind unterschiedlich mächtig und variieren von 10cm bis 310cm. Ausgebeutete Venen waren durchschnittlich 70cm bis 152cm breit. Das Aukam-Graphit wurde bereits in der Swansea Universität getestet und lieferte exzellentes 99% Graphen. Join-Venture-Partner Perpetuus hat das Graphit bereits erfolgreich getestet, so dass einem Produktionsstart im laufenden Jahr 2018 nichts mehr im Wege stehen dürfte. Mit dem heute gemeldeten Joint-Venture dürfte der Aufnahme der Graphen-Produktion nichts mehr im Wege stehen.

Abnahmedeals mit Autoherstellern aus Europa und Asien voraus

Riesendeals in Kürze

Wie wir aus Unternehmenkreisen erfahren steht unser Top Graphen Aktientip 2018 Gratomic Inc. bereits kurz vor Abschluss erster Abnahmedeals mit namhaften Reifenherstellern aus Europa und Asien. Schon in Kürze könnte ein erster Riesendeal unter Dach und Fach gebracht werden. Wir rechnen daher in den kommenden Wochen mit einer fundamentalen Neubewertung und Vervielfachung des Aktienkurses unseres neuen Graphene Hot Stock 2018 Gratomic Inc.. Der heute Morgen gemeldete Start der Graphit-Produktion dürfte den Durchbruch auf dem Weg zum Graphen-Produzenten darstellen. Bereits im laufenden zweiten Quartal 2018 soll das erste Graphen an einen weltbekannten Reifenhersteller ausgeliefert werden.

Top Graphene Hot Stock 2018 - Strong Outperformer - Kursziel 24M: 0,75 EUR - 689% Aktienchance

Produktionsstart - Nächster Milliardendeal von Börsenstar Erster kommerzieller Graphen-Produzent entsteht - 689% Graphene Hot Stock 2018

Der in Kürze erwartete Start der Graphen-Produktion dürfte eine fundamentale Neubewertung unseres Graphene Hot Stock 2018 Gratomic Inc. auslösen. Unser neuer Top Graphen Aktientip 2018 Gratomic Inc. ist der nächste mögliche Milliardendeal von Börsenstar Sheldon Inwentash und Sie sollten diese einmalige Aktienchance auf keinen Fall verpassen.

Wir bekräftigen daher unsere Einschätzung "Strong Outperformer" für unseren neuen Top Graphene Hot Stock 2018 Gratomic Inc. Das Kursziel auf Sicht von 12 Monaten veranschlagen wir für unseren Graphen Aktientip Gratomic Inc. zunächst auf 0,50 EUR. Das entspricht einer Aktienchance von 436% für mutige und risikobereite Investoren mit unserem Graphene Hot Stock 2018. Auf Sicht von 24 Monaten halten wir ein Kursziel von 0,75 EUR für unseren Graphene Hot Stock 2018 für realistisch. Das entspricht einer Aktienchance von bis zu 689% mit unserem Graphen Aktientip 2018 Gratomic Inc. (ISIN CA38900X1087 / WKN A2JAP3, Ticker: CB81, TSXV: GRAT).

Nächster Milliardendeal von Börsenstar Sheldon Inwentash Verpassen Sie diese Tenbagger Aktienchance nicht wieder

Der Gründer, Chairman und CEO der erfolgreichen Investmentgesellschaft Three D Capital verfügt über mehr als 30 Jahre Investment-Erfahrung. Angefangen hat die Erfolgsgeschichte von Börsenstar Sheldon Inwentash mit der Gründung des Gentechnik-Unternehmens Visible Genetics 1994, das der Erfolgsunternehmer im Jahr 2001 erfolgreich an den Deutschen Pharma-Riesen Bayer verkaufte.

Über zwei Jahrzehnte führte der erfolgreiche Serienunternehmer Sheldon Inwentash Pinetree Capital und sorgte dort für großartige Börsenerfolge. Als strategischer Investor war Börsenstar Sheldon Inwentash maßgeblich verantwortlich für einige der größten Börsenerfolgsgeschichten in Kanada.

Queenston Mining wurde für 550 Mio. Dollar von Osisko übernommen. Aurelian Resources wurde für 1,2 Milliarden Dollar von Kinross übernommen. Golden Eagle Mines wurde gar für sagenhafte 1,5 Milliarden Dollar durch den Gold-Riesen Goldcorp übernommen.

Nun will der Börsenstar Sheldon Inwentash einen der ersten kommerziellen Graphen-Produzenten der Welt aufbauen. Der heute Morgen gemeldete Start der Graphit-Produktion dürfte den Durchbruch auf dem Weg zum Graphen-Produzenten darstellen. Bereits im laufenden zweiten Quartal 2018 soll das erste Graphen an einen weltbekannten Reifenhersteller ausgeliefert werden.

Wie wir aus Unternehmenskreisen erfahren soll zunächst der weltweite Markt für Autoreifen erobern werden. Erste Abnahmedeals mit namhaften Europäischen und asiatischen Autoherstellern sollen bereits in Kürze vermeldet werden. Allein der Markt für Autoreifen verspricht für unseren neuen Graphene Hot Stock 2018 ein Umsatzpotential von mehreren Hundert Mio. Dollar pro Jahr.

Das dürfte jedoch erst der Anfang gewesen sein. Graphen gilt als das Energiemetall der Zukunft. Smartphones mit Graphen-Akkus könnten in der Zukunft eine Akku-Laufzeit von über einer Woche haben. Elektroautos mit Graphen-Akkus dürften eine Reichweite von über 600km haben.

Graphen Energiemetall der Zukunft Graphen in Elektroautos und Smartphones bald unverzichtbar

Unser neuer Top Graphen Aktientip 2018 Gratomic Inc. (ISIN CA38900X1087 / WKN A2JAP3, Ticker: CB81, TSXV: GRAT) wird noch in diesem Jahr zu einem der ersten kommerziellen Hersteller von Graphen aufsteigen. Graphen gilt als das Energiemetall der Zukunft. Graphen dürfte in den Elektroautos und Smartphones schon bald unverzichtbar werden. Mit Graphen ließe sich die Akku-Laufzeit von Smartphones auf über eine Woche steigern. Elektroautos werden mit Graphen-Akkus Reichweiten deutlich über 600km erzielen können.

Unser Graphene Hot Stock 2018 will seine Graphen-Produktion bereits im laufenden Jahr 2018 aufnehmen. Erster kommerzieller Massenmarkt für die Verwendung von Graphen wird nach Einschätzung von Börsenstar Sheldon Inwentash der Milliardenmarkt für Autoreifen werden. Allein im riesigen Markt für Autoreifen will unser Graphen-Aktientip Umsatzerlöse von mehreren Hundert Millionen Dollar pro Jahr erzielen. Unternehmenskreisen zufolge stehen erste Offtake-Agreements mit namhaften Reifenherstellern aus Europa und Asien bereits kurz vor Abschluss. Auch einen Riesendeal mit einem Deutschen Autohersteller will Börsenstar Sheldon Inwentash an Land ziehen.

Das dürfte jedoch erst der Anfang sein. Börsenstar Sheldon Inwentash sieht riesiges Wachstumspotential in den Zukunftsmärkten Elektroautos, Smartphones, Augmented Reality, Solar-Technologie und in der Luft- und Raumfahrttechnik. Die Akku-Laufzeit von Smartphones soll mit Hilfe von Graphen-Akkus auf über eine Woche hochschnellen. Die Reichweite von Elektroautos soll mit Graphen-Akkus auf über 600km steigen.

Spektakuläres Joint-Venture mit Graphen-Technologieführer Führender Graphen-Produzent entsteht

Unser neuer Top Graphene Hot Stock 2018 Gratomic Inc. (ISIN CA38900X1087 / WKN A2JAP3, Ticker: CB81, TSXV: GRAT) meldet heute Morgen ein spektakuläres Joint-Venture mit dem Graphen-Technologieführer Perpetuus Carbon Technologies. Perpetuus ist bislang der einzige Graphen-Produzent, der hinsichtlich Volumen und Qualität der Graphen-Produktion unabhängig geprüft wurde.

Der heute Morgen gemeldete Start der Graphit-Produktion dürfte den Durchbruch auf dem Weg zum Graphen-Produzenten darstellen. Bereits im laufenden zweiten Quartal 2018 soll das erste Graphen an einen weltbekannten Reifenhersteller ausgeliefert werden. Wie wir aus Unternehmenskreisen erfahren soll zunächst der weltweite Markt für Autoreifen erobern werden. Erste Abnahmedeals mit namhaften Europäischen und asiatischen Autoherstellern sollen bereits in Kürze vermeldet werden. Allein der Markt für Autoreifen verspricht für unseren neuen Graphene Hot Stock 2018 ein Umsatzpotential von mehreren Hundert Mio. Dollar pro Jahr.

Die Produktion soll im Jahr 2018 zunächst mit einer Kapazität von 500 Tonnen Graphen pro Jahr startet. Die Graphit-Produktion startet zunächst mit einem der unten abgebildeten Reaktoren. Mit zwei weiteren Reaktoren soll die Graphen-Produktion im Jahresverlauf 2018/19 auf 2.000 Tonnen Graphen pro Jahr vervierfacht werden.

