Eilt: Spektakuläre Kobalt-Übernahme in Kürze - Bis zu 2,86% Kobalt. Neuer 462% Kobalt und Lithium Aktientip 2018 Cameo Resources-Aktie - Tesla und Apple vor Abnahmedeals mit Kobalt-Minen. Jetzt 462% mit Cobalt und Lithium Hot Stock - AC Research

Eilt: Spektakuläre Kobalt-Übernahme in Kürze - Bis zu 2,86% Kobalt. Neuer 462% Kobalt und Lithium Aktientip 2018 Cameo Resources-Aktie - Tesla und Apple vor Abnahmedeals mit Kobalt-Minen. Jetzt 462% mit Cobalt und Lithium Hot

Cameo

Resources-Aktie - Tesla und Apple vor Abnahmedeals mit Kobalt-Minen. Jetzt 462% mit

Cobalt

und Lithium Hot Stock

2018

20.03.18 09:03

AC Research

Vancouver (www.aktiencheck.de, Anzeige)

Link zum Report: http://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Spektakulaere_Kobalt_Uebernahme_Kuerze_Bis_2_86_Kobalt_462_Kobalttip_2018_Tesla_und_Apple_Abnahmedeals-8470334

Executive Summary 20.03.2018

Spektakuläre Kobalt-Übernahme in Kürze - Bis zu 2,86% Kobalt

Neuer 462% Kobalt Aktientip 2018 - Tesla und Apple vor Abnahmedeals

Unser neuer Kobalt und Lithium Aktientip 2018, Cameo Resources Inc. (ISIN CA1332403098 / WKN A2DL7U, Ticker: SY7D, TSXV: CRU), steht Unternehmenskreisen zufolge unmittelbar vor der nächsten spektakulären Kobalt-Übernahme. Die Vollzugsmeldung könnte schon in wenigen Tagen erfolgen. Erst vor wenigen Tagen meldete unser neuer Kobalt und Lithium Hot Stock die bahnbrechende Übernahme des erstklassigen Gochagar Lake Kobalt-Projektes mit Kobalt-Konzentrationen bis zu 2,86%. Unser neuer Cobalt und Lithium Hot Stock hat das Bohrgerät erworben und auf das vielversprechende Kobalt-Projekt verbracht. Die Explorationsgenehmigung ist bereits beantragt. Wir erwarten daher in Kürze erste spektakuläre Bohrresultate. Kobalt ist das Energiemetall der Zukunft. Kobalt ist unverzichtbar für die Elektroautos und Smartphones der Zukunft. Kobalt ist besser als Lithium. Der Kobaltpreis geht durch die Decke und schoss zuletzt um über 300% auf eine neues 10-Jahreshoch über 84.500 USD pro Tonne. Elektroauto-Riese Tesla und Smartphone-Gigant Apple stehen unmittelbar vor direkten Abnahmedeals mit Kobalt-Minen. Unser neuer Kobalt und Lithium Aktientip 2018, Cameo Resources Inc., positioniert sich mit der spektakulären Kobalt-Übernahme mit bis zu 2,86% Kobalt als möglicher Lieferant strategischer Energiemetalle für Tesla und Apple. Das vielversprechende Kobalt-Projekt Gochagar Lake verfügt bereits über eine NI 43-101 konforme Ressource von 4,3 Mio. Tonnen zu 0,30% Nickel und 0,08% Kobalt. Weitere spektakuläre Übernahmen im boomenden Energiemetall-Sektor sollen in Kürze folgen. Erst kürzlich hat unser Cobalt und Lithium Hot Stock Cameo Resources eine potentielle Weltklasse-Lithium-Lagerstätte in direkter Nachbarschaft zum Lithium-Aktien-Highflyer Nemaska Lithium erworben. Die Lithium-Aktien von Nachbar Nemaska Lithium sind innerhalb von wenigen Jahren um 2.887% von 0,08 CAD auf 2,39 CAD explodiert. Aktuell wird Nachbar Nemaska Lithium mit rund 376 Mio. EUR an der Börse bewertet - mehr als 30 mal soviel als unser neuer Cobalt und Lithium Hot Stock 2018, Cameo Resources Inc. Die Top-Geologen unseres Lithium Aktientips Cameo Resources Inc. erhielten zuletzt 5 Mio. CAD für die Entwicklung der erstklassigen Lithium-Projekte in direkter Nachbarschaft zu Lithium-Aktien-Highflyer Nemaska Lithium. Unternehmenskreisen zufolge stehen weitere spektakuläre Übernahmen im boomenden Energiemetall-Sektor unmittelbar bevor. Nach Kursgewinnen von bis zu 925% mit den Aktien unseres Lithium Aktientips Power Metals, 2.887% mit den Lithium-Aktien von Nachbar Nemaska Lithium, bis zu 5.100% mit den Aktien unseres Lithium Aktientips Pure Energy Minerals, bis zu 8.011% mit den Aktien unserer Lithium Aktienempfehlung AVZ Minerals und bis zu 7.650% mit den Aktien des Lithium-Highflyers Millennial Lithium bietet Ihnen unser neuer Kobalt und Lithium Aktientip Cameo Resources Inc. heute die Möglichkeit dabei zu sein, wenn der nächste Aktien-Highflyer im boomenden Lithium-Sektor zum Höhenflug an der Börse durchstartet. Neue Bohrprogramme sollen in Kürze das volle Potential der potentiellen Weltklasse-Projekte offenlegen. Strategische Partnerschaften und Joint Ventures sollen Unternehmenskreisen zufolge die Entwicklung der potentiellen Weltklasse-Projekte beschleunigen. Weitere spektakuläre Übernahmen im boomenden Energiemetall-Sektor werden in Kürze erwartet. Mit ersten Vollzugsmeldungen ist in wenigen Tagen zu rechnen. Mit den in direkter Nachbarschaft zu den Lithium-Aktien-Highflyern Nemaska Lithium gelegenen erstklassigen Lithium-Projekten wird unsere neue Lithium Aktienempfehlung zum heißen Übernahmekandidaten im boomenden Lithium-Sektor. Seien Sie dabei, wenn mit unserem neuen Lithium Hot Stock ein möglicher Kobalt- und Lithium-Lieferant für Elektroauto-Pionier Tesla und Smartphone-Riese Apple entsteht. Zuletzt wurde zudem ein starkes Kaufsignal der Chartanalyse für unseren Cobalt und Lithium Hot Stock Cameo Resources Inc. generiert. Wir erwarten daher kurzfristig eine Kursverdopplung unseres neuen Kobalt und Lithium Aktientips Cameo Resources Inc. Mutigen und risikobereiten Investoren winkt mit unserem neuen Cobalt und Lithium Hot Stock Cameo Resources Inc. eine Aktienchance bis zu 462%.

Aus 10.000 EUR wurden mit Lithium-Aktien bis zu 811.111 EUR

Verpassen Siedie nächste Vervielfachungschance im boomenden Lithium-Sektor nicht wieder

Die Aktien unseres Lithium Aktientips Power Metals Corp. sind innerhalb eines Jahres um 925% von 0,075 CAD auf in der Spitze 0,82 CAD explodiert. Die Lithium-Aktien unserer Lithium Aktienempfehlung Pure Energy Minerals sind um 5.100% von 0,02 CAD auf in der Spitze 1,04 explodiert. Die Lithium-Aktien von Nachbar Nemaska Lithium sind innerhalb von wenigen Jahren um 2.887% von 0,08 CAD auf 2,39 CAD explodiert. Die Lithium-Aktie von Millennial Lithium ist um bis zu 7.650% von 0,06 CAD auf bis zu 4,65 CAD nach oben geschossen. Frühe Investoren konnten mit den Aktien unseres Lithium Aktientips AVZ Minerals innerhalb weniger Jahre 8.011% Kursgewinn von 0,0045 AUD auf in der Spitze 0,365 AUD erzielen. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde ein Vermögen von bis zu 811.111 EUR. Verpassen Sie jetzt die nächste spannende Vervielfachungschance im boomenden Lithium-Sektor nicht wieder.

Potentielles Weltklasse-Lithium-Projekt neben Lithium-Aktien-Highflyer Nemaska Lithium - 2.887% Kursgewinn

Mit Spodumen Lake verfügt unsere Lithium Aktienempfehlung Cameo Resources Inc. über ein potentielles Weltklasse-Lithium-Projekt in direkter Nachbarschaft zu Lithium-Aktien-Highflyer Nemaska Lithium. Die Aktionäre von Nemaska Lithium konnten sich über sagenhafte Kursgewinne von bis zu 2.887% freuen. Aktuell wird der Lithium Highflyer Nemaska Lithium an der Börse mit 376 Mio. EUR bewertet - mehr als 30 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unserer Kobalt und Lithium Aktienempfehlung Cameo Resources Inc. Das Whabouchi Lithium-Projekt des direkten Nachbarn unseres Lithium Aktientips verfügt über eine Lithium Ressource der Kategorien Measured und Indicated von 27,99 Mio. Tonnen zu 1,57% Li2O - 12,99 Mio. Tonnen der Kategorie Measured und 14,99 Mio. Tonnen der Kategorie Indicated. Die Top-Geologen unserer Kobalt und Lithium Aktienempfehlung Cameo Resources Inc. sehen erhebliche geologische Analogien des Spodumen Lake Lithium-Projektes zum Whabouchi Lithium-Project.

Im Branchenvergleich massiv unterbewertet - Wettbewerber bis zu 30 mal höher bewertet

Die Lithium-Aktien unseres neuen Cobalt und Lithium Hot Stock Cameo Resources Inc. (ISIN CA1332403098 / WKN A2DL7U, Ticker: SY7D, TSXV: CRU) erscheinen im Branchenvergleich massiv unterbewertet. Die börsennotierten Wettbewerber unseres Kobalt und Lithium Aktientips sind bis zu 30 mal höher bewertet. Die Lithium-Aktien des direkten Nachbarn unseres Lithium Aktientips, Nemaska Lithium sind innerhalb von wenigen Jahren um 2.887% von 0,08 CAD auf 2,39 CAD explodiert. Aus einem Aktienkauf von 10.000 EUR wurde ein stattlicher Betrag von 298.750 EUR. Aktuell wird der Lithium Highflyer Nemaska Lithium an der Börse mit 376 Mio. EUR bewertet - mehr als 30 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unserer Kobalt und Lithium Aktienempfehlung Cameo Resources Inc.

Cobalt und Lithium Hot Stock 2018 - Strong Outperformer - Kursziel 24M: 4,50 EUR - 462% Aktienchance

Spektakuläre Kobalt-Übernahme in Kürze - Bis zu 2,86% Kobalt Neuer 462% Kobalt Aktientip 2018 - Tesla und Apple vor Abnahmedeals

Unser neuer Kobalt und Lithium Aktientip 2018, Cameo Resources Inc. (ISIN CA1332403098 / WKN A2DL7U, Ticker: SY7D, TSXV: CRU), steht Unternehmenskreisen zufolge unmittelbar vor der nächsten spektakulären Kobalt-Übernahme. Die Vollzugsmeldung könnte schon in wenigen Tagen erfolgen. Erst vor wenigen Tagen meldete unser neuer Kobalt und Lithium Hot Stock die bahnbrechende Übernahme des erstklassigen Gochagar Lake Kobalt-Projektes mit Kobalt-Konzentrationen bis zu 2,86%. Unser neuer Cobalt und Lithium Hot Stock hat das Bohrgerät erworben und auf das vielversprechende Kobalt-Projekt verbracht. Die Explorationsgenehmigung ist bereits beantragt. Wir erwarten daher in Kürze erste spektakuläre Bohrresultate. Kobalt ist das Energiemetall der Zukunft. Kobalt ist unverzichtbar für die Elektroautos und Smartphones der Zukunft. Kobalt ist besser als Lithium. Der Kobaltpreis geht durch die Decke und schoss zuletzt um über 300% auf eine neues 10-Jahreshoch über 84.500 USD pro Tonne. Elektroauto-Riese Tesla und Smartphone-Gigant Apple stehen unmittelbar vor direkten Abnahmedeals mit Kobalt-Minen. Unser neuer Kobalt und Lithium Aktientip 2018, Cameo Resources Inc., positioniert sich mit der spektakulären Kobalt-Übernahme mit bis zu 2,86% Kobalt als möglicher Lieferant strategischer Energiemetalle für Tesla und Apple. Das vielversprechende Kobalt-Projekt Gochagar Lake verfügt bereits über eine NI 43-101 konforme Ressource von 4,3 Mio. Tonnen zu 0,30% Nickel und 0,08% Kobalt. Weitere spektakuläre Übernahmen im boomenden Energiemetall-Sektor sollen in Kürze folgen. Erst kürzlich hat unser Cobalt und Lithium Hot Stock Cameo Resources eine potentielle Weltklasse-Lithium-Lagerstätte in direkter Nachbarschaft zum Lithium-Aktien-Highflyer Nemaska Lithium erworben. Die Lithium-Aktien von Nachbar Nemaska Lithium sind innerhalb von wenigen Jahren um 2.887% von 0,08 CAD auf 2,39 CAD explodiert. Aktuell wird Nachbar Nemaska Lithium mit rund 376 Mio. EUR an der Börse bewertet - mehr als 30 mal soviel als unser neuer Cobalt und Lithium Hot Stock 2018, Cameo Resources Inc. Die Top-Geologen unseres Lithium Aktientips Cameo Resources Inc. erhielten zuletzt 5 Mio. CAD für die Entwicklung der erstklassigen Lithium-Projekte in direkter Nachbarschaft zu Lithium-Aktien-Highflyer Nemaska Lithium. Unternehmenskreisen zufolge stehen weitere spektakuläre Übernahmen im boomenden Energiemetall-Sektor unmittelbar bevor. Nach Kursgewinnen von bis zu 925% mit den Aktien unseres Lithium Aktientips Power Metals, 2.887% mit den Lithium-Aktien von Nachbar Nemaska Lithium, bis zu 5.100% mit den Aktien unseres Lithium Aktientips Pure Energy Minerals, bis zu 8.011% mit den Aktien unserer Lithium Aktienempfehlung AVZ Minerals und bis zu 7.650% mit den Aktien des Lithium-Highflyers Millennial Lithium bietet Ihnen unser neuer Kobalt und Lithium Aktientip Cameo Resources Inc. heute die Möglichkeit dabei zu sein, wenn der nächste Aktien-Highflyer im boomenden Lithium-Sektor zum Höhenflug an der Börse durchstartet. Neue Bohrprogramme sollen in Kürze das volle Potential der potentiellen Weltklasse-Projekte offenlegen. Strategische Partnerschaften und Joint Ventures sollen Unternehmenskreisen zufolge die Entwicklung der potentiellen Weltklasse-Projekte beschleunigen. Weitere spektakuläre Übernahmen im boomenden Energiemetall-Sektor werden in Kürze erwartet. Mit ersten Vollzugsmeldungen ist in wenigen Tagen zu rechnen. Mit den in direkter Nachbarschaft zu den Lithium-Aktien-Highflyern Nemaska Lithium gelegenen erstklassigen Lithium-Projekten wird unsere neue Lithium Aktienempfehlung zum heißen Übernahmekandidaten im boomenden Lithium-Sektor. Seien Sie dabei, wenn mit unserem neuen Lithium Hot Stock ein möglicher Kobalt- und Lithium-Lieferant für Elektroauto-Pionier Tesla und Smartphone-Riese Apple entsteht. Zuletzt wurde zudem ein starkes Kaufsignal der Chartanalyse für unseren Cobalt und Lithium Hot Stock Cameo Resources Inc. generiert. Wir erwarten daher kurzfristig eine Kursverdopplung unseres neuen Kobalt und Lithium Aktientips Cameo Resources Inc. Mutigen und risikobereiten Investoren winkt mit unserem neuen Cobalt und Lithium Hot Stock Cameo Resources Inc. eine Aktienchance bis zu 462%.

Die Aktien unseres Lithium Aktientips Power Metals Corp. sind innerhalb eines Jahres um 925% von 0,075 CAD auf in der Spitze 0,82 CAD explodiert. Die Lithium-Aktien unserer Lithium Aktienempfehlung Pure Energy Minerals sind um 5.100% von 0,02 CAD auf in der Spitze 1,04 explodiert. Die Lithium-Aktien von Nachbar Nemaska Lithium sind innerhalb von wenigen Jahren um 2.887% von 0,08 CAD auf 2,39 CAD explodiert. Die Lithium-Aktie von Millennial Lithium ist um bis zu 7.650% von 0,06 CAD auf bis zu 4,65 CAD nach oben geschossen. Frühe Investoren konnten mit den Aktien unseres Lithium Aktientips AVZ Minerals innerhalb weniger Jahre 8.011% Kursgewinn von 0,0045 AUD auf in der Spitze 0,365 AUD erzielen. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde ein Vermögen von bis zu 811.111 EUR. Verpassen Sie jetzt die nächste spannende Vervielfachungschance im boomenden Lithium-Sektor nicht wieder.

Mit Spodumen Lake verfügt unsere Lithium Aktienempfehlung Cameo Resources Inc. über ein potentielles Weltklasse-Lithium-Projekt in direkter Nachbarschaft zu Lithium-Aktien-Highflyer Nemaska Lithium. Die Aktionäre von Nemaska Lithium konnten sich über sagenhafte Kursgewinne von bis zu 2.887% freuen. Aktuell wird der Lithium Highflyer Nemaska Lithium an der Börse mit 376 Mio. EUR bewertet - mehr als 30 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unserer Kobalt und Lithium Aktienempfehlung Cameo Resources Inc. Das Whabouchi Lithium-Projekt des direkten Nachbarn unseres Lithium Aktientips verfügt über eine Lithium Ressource der Kategorien Measured und Indicated von 27,99 Mio. Tonnen zu 1,57% Li2O - 12,99 Mio. Tonnen der Kategorie Measured und 14,99 Mio. Tonnen der Kategorie Indicated. Die Top-Geologen unserer Kobalt und Lithium Aktienempfehlung Cameo Resources Inc. sehen erhebliche geologische Analogien des Spodumen Lake Lithium-Projektes zum Whabouchi Lithium-Project.

Die Lithium-Aktien unseres neuen Cobalt und Lithium Hot Stock Cameo Resources Inc. erscheinen im Branchenvergleich massiv unterbewertet. Die börsennotierten Wettbewerber unseres Kobalt und Lithium Aktientips sind bis zu 30 mal höher bewertet. Die Lithium-Aktien des direkten Nachbarn unseres Lithium Aktientips, Nemaska Lithium sind innerhalb von wenigen Jahren um 2.887% von 0,08 CAD auf 2,39 CAD explodiert. Aus einem Aktienkauf von 10.000 EUR wurde ein stattlicher Betrag von 298.750 EUR. Aktuell wird der Lithium Highflyer Nemaska Lithium an der Börse mit 376 Mio. EUR bewertet - mehr als 30 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unserer Kobalt und Lithium Aktienempfehlung Cameo Resources Inc.

Wir bekräftigen daher unsere Einschätzung "Strong Outperformer" für unseren neuen Cobalt und Lithium Hot Stock Cameo Resources Inc. Das Kursziel auf Sicht von 12 Monaten veranschlagen wir für unseren Lithium Aktientip zunächst mit 3,00 EUR. Das entspricht einer Aktienchance von 275% für mutige und risikobereite Investoren mit unserer Kobalt und Lithium Aktienempfehlung Cameo Resources Inc. Auf Sicht von 24 Monaten halten wir für unseren Cobalt und Lithium Hot Stock ein Kursziel von 4,50 EUR für realistisch. Das entspricht einer Aktienchance von bis zu 462% mit unserem Lithium Aktientip Cameo Resources Inc. (ISIN CA1332403098 / WKN A2DL7U, Ticker: SY7D, TSXV: CRU).

Aus 10.000 EUR wurden mit Lithium-Aktien bis zu 770.500 EUR Verpassen Sie die nächste Vervielfachungschance im boomenden Lithium-Sektor nicht wieder

Nach Kursgewinnen von bis zu 925% mit den Aktien unseres Lithium Aktientips Power Metals, 2.887% mit den Lithium-Aktien von Nachbar Nemaska Lithium, bis zu 5.100% mit den Aktien unseres Lithium Aktientips Pure Energy Minerals, bis zu 8.011% mit den Aktien unserer Lithium Aktienempfehlung AVZ Minerals und bis zu 7.650% mit den Aktien des Lithium-Highflyers Millennial Lithium bietet Ihnen unser neuer Lithium Aktientip Cameo Resources Inc. (ISIN CA1332403098 / WKN A2DL7U, Ticker: SY7D, TSXV: CRU) heute die Möglichkeit dabei zu sein, wenn der nächste Aktien-Highflyer im boomenden Lithium-Sektor zum Höhenflug an der Börse durchstartet.

Die Aktien unseres Lithium Aktientips Power Metals Corp. sind innerhalb eines Jahres um 925% von 0,075 CAD auf in der Spitze 0,82 CAD explodiert. Aus einem Aktienkauf von 10.000 EUR wurde innerhalb eines Jahres ein kleines Vermögen von 102.500 EUR. Aktuell wird unsere Lithium Aktienempfehlung Power Metals Corp. an der Börse mit rund 40 Mio. EUR bewertet - rund vier mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Kobalt und Lithium Aktientips Cameo Resources Inc.

Die Lithium-Aktien von Nachbar Nemaska Lithium sind innerhalb von wenigen Jahren um 2.887% von 0,08 CAD auf 2,39 CAD explodiert. Aus einem Aktienkauf von 10.000 EUR wurde ein stattlicher Betrag von 298.750 EUR. Aktuell wird der Lithium Highflyer Nemaska Lithium an der Börse mit 376 Mio. EUR bewertet - mehr als 30 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unserer neuer Cobalt und Lithium Hot Stock Cameo Resources Inc.

Die Lithium-Aktien von Millennial Lithium haben sich in den vergangenen Jahren mehr als versiebzigfacht. Die Lithium-Aktie von Millennial Lithium ist um bis zu 7.650% von 0,06 CAD auf bis zu 4,65 CAD nach oben geschossen. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde ein Vermögen von bis zu 770.500 EUR. Aktuell wird der Lithium Highflyer Millennial Lithium an der Börse mit 144 Mio. EUR bewertet - mehr als 12 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres Lithium Hot Stock Cameo Resources Inc.

Frühe Investoren konnten mit den Aktien unseres Lithium Aktientips AVZ Minerals innerhalb weniger Jahre 8.011% Kursgewinn von 0,0045 AUD auf in der Spitze 0,365 AUD erzielen. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde ein stattliches Vermögen von bis zu 811.111 EUR. Aktuell wird der Lithium Highflyer AVZ Minerals an der Börse mit 323 Mio. EUR bewertet - rund 28 mal so viel als die aktuelle Marktkapitalisierung unseres neuen Cobalt und Lithium Hot Stock Cameo Resources Inc.

Verpassen Sie die nächste Vervielfachungschance im boomenden Lithium-Sektor nicht wieder. Wir rechen in den kommenden Tagen mit bahnbrechenden News für unseren neuen Lithium Hot Stock 2018, Cameo Resources Inc. Unternehmenskreisen zufolge steht eine weitere spektakuläre Übernahme im boomenden Energiemetall-Sektor unmittelbar bevor. Die Vollzugsmeldung wird in wenigen Tagen erwartet. Wir rechnen daher in den kommenden Wochen mit einer Vervielfachung des Aktienkurses für unseren neuen Kobalt und Lithium Aktientip 2018 Cameo Resources Inc.

Potentielles Weltklasse-Lithium-Projekt neben Lithium-Aktien-Highflyer 2.887% Kursgewinn bei direktem Nachbarn Nemaska Lithium

Mit Spodumen Lake verfügt unsere Lithium Aktienempfehlung Cameo Resources Inc. (ISIN CA1332403098 / WKN A2DL7U, Ticker: SY7D, TSXV: CRU) über ein potentielles Weltklasse-Lithium-Projekt in direkter Nachbarschaft zu Lithium-Aktien-Highflyer Nemaska Lithium. Die Aktionäre von Nemaska Lithium konnten sich über sagenhafte Kursgewinne von bis zu 2.887% freuen. Aktuell wird der Lithium Highflyer Nemaska Lithium an der Börse mit 376 Mio. EUR bewertet - mehr als 30 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unserer Kobalt und Lithium Aktienempfehlung Cameo Resources Inc.

Das Whabouchi Lithium-Projekt des direkten Nachbarn unseres Lithium Aktientips verfügt über eine Lithium Ressource der Kategorien Measured und Indicated von 27,99 Mio. Tonnen zu 1,57% Li2O - 12,99 Mio. Tonnen der Kategorie Measured und 14,99 Mio. Tonnen der Kategorie Indicated.

Die Top-Geologen unserer Kobalt und Lithium Aktienempfehlung Cameo Resources Inc. sehen erhebliche geologische Analogien des Spodumen Lake Lithium-Projektes zum Whabouchi Lithium-Project.

Im Rahmen einer Earn-In-Vereinbarung hat sich Cameo Resources zu Explorationsarbeiten im Volumen von 5 Mio. CAD verpflichtet, um damit bis zu 80% des vielversprechenden Lithium-Projektes zu übernehmen.

Das riesige Spodumen Lake Lithium-Projekt umfasst eine Gesamtfläche von 14.548 Hektar und wird ergänzt durch das Dumont Lithium-Projekt mit einer Gesamtfläche von 4.848 Hektar. Auf den beiden Lithium-Projekten Spodumen Lake und Dumont befinden sich 29 Pegmatite mit hoher Lithium-Konzentration. Im Spätsommer 2016 entnommene erste Bodenproben mit Lithium-Konzentrationen bis zu 344ppm Lithium bestärken die Hoffnungen auf ein erstklassiges Lithium-Projekt in direkter Nachbarschaft zum Lithium-Aktien-Highflyer Nemaska Lithium.

Die Lithium-Aktien des direkten Nachbarn unseres Lithium Aktientips, Nemaska Lithium sind innerhalb von wenigen Jahren um 2.887% von 0,08 CAD auf 2,39 CAD explodiert. Aus einem Aktienkauf von 10.000 EUR wurde ein stattlicher Betrag von 298.750 EUR. Aktuell wird der Lithium Highflyer Nemaska Lithium an der Börse mit 376 Mio. EUR bewertet - mehr als 30 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unserer Kobalt und Lithium Aktienempfehlung Cameo Resources Inc.

Nach Kursgewinnen von bis zu 925% mit den Aktien unseres Lithium Aktientips Power Metals, 2.887% mit den Lithium-Aktien von Nachbar Nemaska Lithium, bis zu 5.100% mit den Aktien unseres Lithium Aktientips Pure Energy Minerals, bis zu 8.011% mit den Aktien unserer Lithium Aktienempfehlung AVZ Minerals und bis zu 7.650% mit den Aktien des Lithium-Highflyers Millennial Lithium bietet Ihnen unser neuer Lithium Aktientip Cameo Resources Inc. (ISIN CA1332403098 / WKN A2DL7U, Ticker: SY7D, TSXV: CRU) heute die Möglichkeit dabei zu sein, wenn der nächste Aktien-Highflyer im boomenden Lithium-Sektor zum Höhenflug an der Börse durchstartet.

Im Branchenvergleich massiv unterbewertet Wettbewerber bis zu 30 mal höher bewertet

Die Lithium-Aktien unseres neuen Cobalt und Lithium Hot Stock Cameo Resources Inc. (ISIN CA1332403098 / WKN A2DL7U, Ticker: SY7D, TSXV: CRU) erscheinen im Branchenvergleich massiv unterbewertet. Die börsennotierten Wettbewerber unseres Kobalt und Lithium Aktientips sind bis zu 30 mal höher bewertet.

Die Aktien unseres Lithium Aktientips Power Metals Corp. sind innerhalb eines Jahres um 925% von 0,075 CAD auf in der Spitze 0,82 CAD explodiert. Aus einem Aktienkauf von 10.000 EUR wurde innerhalb eines Jahres ein kleines Vermögen von 102.500 EUR. Aktuell wird unsere Lithium Aktienempfehlung Power Metals Corp. an der Börse mit rund 40 Mio. EUR bewertet - rund vier mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Kobalt und Lithium Aktientips Cameo Resources Inc.

Frühe Investoren konnten mit den Aktien unseres Lithium Aktientips AVZ Minerals innerhalb weniger Jahre 8.011% Kursgewinn von 0,0045 AUD auf in der Spitze 0,365 AUD erzielen. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde ein stattliches Vermögen von bis zu 811.111 EUR. Aktuell wird der Lithium Highflyer AVZ Minerals an der Börse mit 323 Mio. EUR bewertet - rund 28 mal so viel als die aktuelle Marktkapitalisierung unseres neuen Cobalt und Lithium Hot Stock Cameo Resources Inc.

Die Lithium-Aktien des direkten Nachbarn unseres Lithium Aktientips, Nemaska Lithium sind innerhalb von wenigen Jahren um 2.887% von 0,08 CAD auf 2,39 CAD explodiert. Aus einem Aktienkauf von 10.000 EUR wurde ein stattlicher Betrag von 298.750 EUR. Aktuell wird der Lithium Highflyer Nemaska Lithium an der Börse mit 376 Mio. EUR bewertet - mehr als 30 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unserer Kobalt und Lithium Aktienempfehlung Cameo Resources Inc.

Nach Kursgewinnen von bis zu 925% mit den Aktien unseres Lithium Aktientips Power Metals, 2.887% mit den Lithium-Aktien von Nachbar Nemaska Lithium, bis zu 5.100% mit den Aktien unseres Lithium Aktientips Pure Energy Minerals, bis zu 8.011% mit den Aktien unserer Lithium Aktienempfehlung AVZ Minerals und bis zu 7.650% mit den Aktien des Lithium-Highflyers Millennial Lithium bietet Ihnen unser neuer Lithium Aktientip Cameo Resources Inc. (ISIN CA1332403098 / WKN A2DL7U, Ticker: SY7D, TSXV: CRU) heute die Möglichkeit dabei zu sein, wenn der nächste Aktien-Highflyer im boomenden Lithium-Sektor zum Höhenflug an der Börse durchstartet.