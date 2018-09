Eilt: Weltklasse-Lithium-Entdeckung. Kursrallye voraus. Nächster 200 Bagger von Börsenstar Marc Bruner. 2 Deals erfolgreich vom Pennystock auf 10 Mrd. USD geführt. Jetzt 746% mit Lithium Hot Stock MGX Minerals - AC Research

Eilt: Weltklasse-Lithium-Entdeckung. Kursrallye voraus. Nächster 200 Bagger von Börsenstar Marc Bruner. 2 Deals erfolgreich vom Pennystock auf 10 Mrd. USD geführt. Jetzt 746% mit Lithium Hot Stock MGX Minerals 04.09.18 08:12AC Research

auf 10 Mrd. USD geführt. Jetzt 746% mit Lithium Hot Stock MGX Minerals

04.09.18 08:12

AC Research

Vancouver (www.aktiencheck.de, Anzeige, Seite 1)

Direkt zu Seite 2 des Artikels (http://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Weltklasse_Lithium_Entdeckung_Naechster_200_Bagger_von_Boersenstar_Jetzt_746_Lithium_Hot_Stock_MGX_Minerals_2-8925910)

Link zum Report: http://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Weltklasse_Lithium_Entdeckung_Naechster_200_Bagger_von_Boersenstar_Jetzt_746_Lithium_Hot_Stock_MGX_Minerals-8925886

Executive Summary 04.09.2018

Weltklasse-Lithium-Entdeckung - Nächster 200 Bagger von Börsenstar

Jetzt 746% mit Lithium Hot Stock MGX Minerals

Unser Lithium Hot Stock MGX Minerals Inc. (ISIN CA55303L1013 / WKN A12E3P, Ticker: 1MG, CSE: XMG) sorgt mit der Meldung einer potentiellen Weltklasse-Lithium-Lagerstätte im Lithium-Dreieck Argentiniens, der ergiebigsten Lithium-Lagerstätte der Welt, für einen Paukenschlag. Die Identifizierung umfassender geophysikalischen Anomalien auf dem Lithium-Projekt Salinitas deutet auf eine erstklassige Lithium-Lagerstätte. Wir erwarten daher heute eine Kursrallye bei unserem Lithium Hot Stock MGX Minerals Inc. Deutschen Anlegern bietet sich dabei ein geldwerter Zeitvorteil, weil der kanadische Heimatmarkt unseres Lithium Aktientips MGX Minerals nach dem Labor Day erst am Dienstag Nachmittag wieder öffnet. Erst vor wenigen Tagen meldete unser Lithium Hot Stock MGX Minerals zusammen mit Partner PurLucid den Durchbruch für seine revolutionäre Lithium-Filter-Technologie. Die sensationelle Lithiumausbeute von 99,7% bei 90% niedrigeren Kosten im Vergleich zu konventionellen Technologien wird zum Game Changer für die boomende Lithium-Industrie. Dank der bahnbrechenden Lithium-Technologie sollen die Produktionskosten für Hartgestein-Lithium-Lagerstätten um 30 bis 50% sinken. Die Game Changer-Technologie soll schon in Kürze auf dem potentiellen Weltklasse-Lithium-Projekt Case Lake von Power Metals zum Einsatz kommen. Mit der Übernahme der revolutionären Lithium-Technologie entwickelt sich unser Lithium Hot Stock zum globalen Technologie-Führer zur Lithium-Gewinnung. Unser Lithium Hot Stock 2018 hat kürzlich 8,2 Mio. CAD Fördermittel von der kanadischen Regierung zur Kommerzialisierung seiner revolutionären Filtertechnologie PurLucid erhalten. Damit setzt sich die kanadische Regierung massiv für die Gewinnung von Lithium, Magnesium, Sodium, Calcium, Boron, und Potash aus Ölabwasser ein. Unternehmenskreisen zufolge sollen schon in Kürze erste Pilot-Projekte mit Ölriesen starten. Unsere Lithium Aktienempfehlung MGX Minerals befindet sich offenbar bereits in fortgeschrittenen Verhandlungen über Petrolithium-Deals mit führenden Ölriesen Nordamerikas. Wir rechnen daher in Kürze mit ersten spektakulären Riesendeals, die für eine Neubewertung unseres Lithium Hot Stock MGX Minerals sorgen dürften. Erst kürzlich sorgte unser Lithium Aktientip mit einer ersten Ressourcen-Schätzung für sein Parodox Basin Petrolithium-Projekt für einen Paukenschlag. Gemäß dem anerkannten NI 51-101 Report verfügt das erstklassige Petrolithium-Projekt über eine Öl Ressource von bis zu 6 Milliarden Barrel Öl. Das würde bei einem Ölpreis von 50 USD einem Ölwert von bis zu 300 Milliarden Dollar entsprechen. Eine Ressourcen-Schätzung für das in dem Projekt enthaltene Lithium soll in Kürze folgen. Das Paradox Basis Petrolithium-Projekt dürfte sich aber bereits mit dem enthaltenem Öl zum Jackpot für die Aktionäre unseres Lithium Hot Stock entwickeln. Das dürfte jedoch erst der Anfang gewesen sein. Nach dem Einstieg von Börsenstar und Öl- und Gas-Erfolgsinvestor Marc Bruner erwarten wir in den kommenden Monaten eine fundamentale Neubewertung unseres Lithium Aktientips MGX Minerals. Börsen-Legende Marc Bruner führte bereits 2 Pennystocks zu Marktkapitalisierungen von über 10 Milliarden Dollar. Die Öl- und Gasindustrie Nordamerikas steht vor einem Paradigmenwechsel. Börsenstar Marc Bruner hat das gewaltige Potential der Abspaltung hochwertiger Metalle aus dem Ölabwasser frühzeitig erkannt. Mit unserem Lithium Aktientip startet Erfolgsunternehmer Marc Bruner seinen nächsten Milliardendeal und Sie können von Beginn an dabei sein. Gerade mal 55,98 Mio. EUR beträgt der aktuelle Börsenwert unseres Lithium Aktientips. Das Erreichen einer Marktkapitalisierung von 1 Milliarde USD wäre mehr als 15 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres Lithium Aktientips. Sollte Börsen-Superstar Marc Bruner einen weiteren Börsenhit über 10 Milliarden USD landen, wäre dies mehr als 154 mal soviel als die aktuelle Marktkapitalisierung unserer Lithium Aktienempfehlung. Wir erwarten nun kurzfristig eine Kursverdopplung für unseren Lithium Hot Stock 2018. Mutigen und risikobereiten Investoren winkt jetzt eine Aktienchance von 746% mit unserem Lithium Hot Stock MGX Minerals Inc.

2 Deals erfolgreich Penny-Stock auf 10 Mrd. USD geführt - Nächster 200Bagger von Börsenstar Marc Bruner

Der Einstieg von Börsenstar und Öl- und Gas-Erfolgsinvestor Marc Bruner dürfte zum Game Changer für unseren Lithium Hot Stock MGX Minerals Inc. werden. Börsen-Legende Marc Bruner führte bereits 2 Pennystocks zu Marktkapitalisierungen von über 10 Milliarden Dollar. Die Öl- und Gasindustrie Nordamerikas steht vor einem Paradigmenwechsel. Börsenstar Marc Bruner hat das gewaltige Potential der Abspaltung hochwertiger Metalle aus dem Ölabwasser frühzeitig erkannt. Mit unserem Lithium Aktientip startet Erfolgsunternehmer Marc Bruner seinen nächsten Milliardendeal und Sie können von Beginn an dabei sein. Gerade mal 55,98 Mio. EUR beträgt der aktuelle Börsenwert unseres Lithium Aktientips. Das Erreichen einer Marktkapitalisierung von 1 Milliarde USD wäre mehr als 15 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres Lithium Aktientips. Sollte Börsen-Superstar Marc Bruner einen weiteren Börsenhit über 10 Milliarden USD landen, wäre dies mehr als 154 mal soviel als die aktuelle Marktkapitalisierung unserer Lithium Aktienempfehlung.

Riesendeals voraus - Offtake-Agreement mit Elektroauto-Riese Tesla vor Abschluss?

Wir erwarten in den kommenden Wochen weitere Riesendeals. Unternehmenskreisen zufolge verhandelt Erfolgsinvestor Marc Bruner derzeit erste Abnahmedeals mit führenden Playern aus der Elektroauto-Industrie. Elektroauto-Pionier Tesla hat sich zuletzt frühzeitig die Produktion kommender nordamerikanischer Lithium-Produzenten gesichert. Eine in Kürze mögliche Vollzugsmeldung würde für ein Kursfeuerwerk bei unserer Lithium Aktienempfehlung sorgen. Unternehmenskreisen zufolge ist in Kürze mit ersten Riesendeals mit Majors aus dem Öl- und Gas-Sektor zu rechnen. Auch erste Abnahmedeals mit führenden Elektroauto-Herstellern sind in Kürze möglich. Der wahrscheinlichste Kandidat für ein Offtake-Agreement ist natürlich Elektroauto-Pionier Tesla. Schon in der Vergangenheit sicherte sich der führende Elektroauto-Hersteller frühzeitig die Kapazitäten kommender Lithium-Produzenten. Die jederzeit mögliche Vollzugsmeldung würde eine Kursrallye bei unserer Lithium Aktienempfehlung auslösen.

Über 1,7 Mio. Acres Petrolithium-Projektfläche - Weitere spektakuläre Übernahmen in Kürze

Erfolgsunternehmer und CEO Jared Lazerson setzt bei unserer Lithium Aktienempfehlung MGX Minerals Inc. auf rasantes Wachstum durch aggressive Übernahmen. Über 1,7 Millionen Acres Petrolithium-Projektfläche hat unser Lithium Aktienfavorit durch spektakuläre Übernahmen eingesammelt und ist damit inzwischen zum führenden Petrolithium-Player Nordamerikas aufgestiegen. Das dürfte jedoch erst der Anfang der Börsen-Erfolgsstory unseres Lithium Aktientips gewesen sein. Börsenstar Marc Bruner ist bestens vernetzt mit den Majors der Öl- und Gasindustrie. Wir rechnen daher bereits in Kürze mit ersten Riesendeals mit Milliardenkonzernen aus dem Öl- und Gas-Sektor. Wir erwarten daher bereits in Kürze weitere spektakuläre Übernahmen und strategische Partnerschaften unserer Lithium Aktienempfehlung.

Filter-Technologie steigert Lithium-Konzentration um den Faktor 25 von 67mg/L auf 1.600mg/L

Petrolithium bietet Öl- und Gas-Produzenten die Möglichkeit ihr Öl-Abwasser zusammen mit der Wirtschaft der neuen Energien in bares Geld umzumünzen. Dank der innovativen Technologie unseres Lithium Aktientips MGX Minerals ist es gelungen die Konzentration des aus Ölabwasser gewonnenen Lithiums um den Faktor 24 von 67 auf 1.600 mg/L zu steigern. Ein absoluter Game Changer für die boomende Lithium-Branche.

Im Branchenvergleich massiv unterbewertet - Wettbewerber bis zu 160 mal höher bewertet

Mit seiner innovative Filter-Technologie könnte unser TopLithium-Aktie MGX Minerals Inc. in wenigen Jahren zu einem der führenden Lithium-Produzenten der Welt aufsteigen. Vor diesem Hintergrund erscheint unsere Lithium Aktienempfehlung mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von nur 55,98 Mio. EUR im Branchenvergleich massiv unterbewertet. Branchenkonkurrent Galaxy Resources bringt inzwischen ein Börsengewicht von 693 Mio. EUR auf die Börsenwaage - mehr als 12 mal soviel als die aktuelle Marktkapitalisierung unserer Lithium Aktienempfehlung MGX Minerals Inc. Wettbewerber Albemarle Corporation kommt derweil auf einen Börsenwert von 8,95 Milliarden EUR - rund 160 mal soviel als die aktuelle Marktkapitalisierung unserer PetroTopLithium-Aktie MGX Minerals Inc.

Bahnbrechende News voraus - Spektakuläre Übernahmen und Abnahmedeals voraus

Unternehmenskreisen zufolge ist in Kürze mit weiteren spektakulären Joint Ventures, Übernahmen, strategischen Partnerschaften mit Majors aus dem Öl- und Gas-Sektor sowie ersten Abnahmedeals mit führenden Elektroauto-Herstellern zu rechnen. Unternehmenskreisen zufolge verhandelt Erfolgsinvestor Marc Bruner derzeit erste Abnahmedeals mit führenden Playern aus der Elektroauto-Industrie. Elektroauto-Pionier Tesla hat sich zuletzt frühzeitig die Produktion kommender nordamerikanischer Lithium-Produzenten gesichert. Eine in Kürze mögliche Vollzugsmeldung würde für ein Kursfeuerwerk bei unserer Lithium Aktienempfehlung sorgen.

Lithium Hot Stock 2018 - Strong Outperformer - Kursziel 24M 4,50 EUR - 746% Aktienchance - Die beste Lithium-Aktie 2018

Weltklasse-Lithium-Entdeckung - Nächster 200 Bagger von Börsenstar Jetzt 746% mit Lithium Hot Stock MGX Minerals

Unser Lithium Hot Stock MGX Minerals Inc. (ISIN CA55303L1013 / WKN A12E3P, Ticker: 1MG, CSE: XMG) sorgt mit der Meldung einer potentiellen Weltklasse-Lithium-Lagerstätte im Lithium-Dreieck Argentiniens, der ergiebigsten Lithium-Lagerstätte der Welt, für einen Paukenschlag. Die Identifizierung umfassender geophysikalischen Anomalien auf dem Lithium-Projekt Salinitas deutet auf eine erstklassige Lithium-Lagerstätte. Wir erwarten daher heute eine Kursrallye bei unserem Lithium Hot Stock MGX Minerals Inc. Deutschen Anlegern bietet sich dabei ein geldwerter Zeitvorteil, weil der kanadische Heimatmarkt unseres Lithium Aktientips MGX Minerals nach dem Labor Day erst am Dienstag Nachmittag wieder öffnet. Erst vor wenigen Tagen meldete unser Lithium Hot Stock MGX Minerals zusammen mit Partner PurLucid den Durchbruch für seine revolutionäre Lithium-Filter-Technologie. Die sensationelle Lithiumausbeute von 99,7% bei 90% niedrigeren Kosten im Vergleich zu konventionellen Technologien wird zum Game Changer für die boomende Lithium-Industrie. Dank der bahnbrechenden Lithium-Technologie sollen die Produktionskosten für Hartgestein-Lithium-Lagerstätten um 30 bis 50% sinken. Die Game Changer-Technologie soll schon in Kürze auf dem potentiellen Weltklasse-Lithium-Projekt Case Lake von Power Metals zum Einsatz kommen. Mit der Übernahme der revolutionären Lithium-Technologie entwickelt sich unser Lithium Hot Stock zum globalen Technologie-Führer zur Lithium-Gewinnung. Unser Lithium Hot Stock 2018 hat kürzlich 8,2 Mio. CAD Fördermittel von der kanadischen Regierung zur Kommerzialisierung seiner revolutionären Filtertechnologie PurLucid erhalten. Damit setzt sich die kanadische Regierung massiv für die Gewinnung von Lithium, Magnesium, Sodium, Calcium, Boron, und Potash aus Ölabwasser ein. Unternehmenskreisen zufolge sollen schon in Kürze erste Pilot-Projekte mit Ölriesen starten. Unsere Lithium Aktienempfehlung MGX Minerals befindet sich offenbar bereits in fortgeschrittenen Verhandlungen über Petrolithium-Deals mit führenden Ölriesen Nordamerikas. Wir rechnen daher in Kürze mit ersten spektakulären Riesendeals, die für eine Neubewertung unseres Lithium Hot Stock MGX Minerals sorgen dürften. Erst kürzlich sorgte unser Lithium Aktientip mit einer ersten Ressourcen-Schätzung für sein Parodox Basin Petrolithium-Projekt für einen Paukenschlag. Gemäß dem anerkannten NI 51-101 Report verfügt das erstklassige Petrolithium-Projekt über eine Öl Ressource von bis zu 6 Milliarden Barrel Öl. Das würde bei einem Ölpreis von 50 USD einem Ölwert von bis zu 300 Milliarden Dollar entsprechen. Eine Ressourcen-Schätzung für das in dem Projekt enthaltene Lithium soll in Kürze folgen. Das Paradox Basis Petrolithium-Projekt dürfte sich aber bereits mit dem enthaltenem Öl zum Jackpot für die Aktionäre unseres Lithium Hot Stock entwickeln. Das dürfte jedoch erst der Anfang gewesen sein. Nach dem Einstieg von Börsenstar und Öl- und Gas-Erfolgsinvestor Marc Bruner erwarten wir in den kommenden Monaten eine fundamentale Neubewertung unseres Lithium Aktientips MGX Minerals. Börsen-Legende Marc Bruner führte bereits 2 Pennystocks zu Marktkapitalisierungen von über 10 Milliarden Dollar. Die Öl- und Gasindustrie Nordamerikas steht vor einem Paradigmenwechsel. Börsenstar Marc Bruner hat das gewaltige Potential der Abspaltung hochwertiger Metalle aus dem Ölabwasser frühzeitig erkannt. Mit unserem Lithium Aktientip startet Erfolgsunternehmer Marc Bruner seinen nächsten Milliardendeal und Sie können von Beginn an dabei sein. Gerade mal 55,98 Mio. EUR beträgt der aktuelle Börsenwert unseres Lithium Aktientips. Das Erreichen einer Marktkapitalisierung von 1 Milliarde USD wäre mehr als 15 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres Lithium Aktientips. Sollte Börsen-Superstar Marc Bruner einen weiteren Börsenhit über 10 Milliarden USD landen, wäre dies mehr als 154 mal soviel als die aktuelle Marktkapitalisierung unserer Lithium Aktienempfehlung. Wir erwarten nun kurzfristig eine Kursverdopplung für unseren Lithium Hot Stock 2018. Mutigen und risikobereiten Investoren winkt jetzt eine Aktienchance von 746% mit unserem Lithium Hot Stock MGX Minerals Inc.

Der Einstieg von Börsenstar und Öl- und Gas-Erfolgsinvestor Marc Bruner dürfte zum Game Changer für unseren Lithium Hot Stock MGX Minerals Inc. werden. Börsen-Legende Marc Bruner führte bereits 2 Pennystocks zu Marktkapitalisierungen von über 10 Milliarden Dollar. Die Öl- und Gasindustrie Nordamerikas steht vor einem Paradigmenwechsel. Börsenstar Marc Bruner hat das gewaltige Potential der Abspaltung hochwertiger Metalle aus dem Ölabwasser frühzeitig erkannt. Mit unserem Lithium Aktientip startet Erfolgsunternehmer Marc Bruner seinen nächsten Milliardendeal und Sie können von Beginn an dabei sein. Gerade mal 55,98 Mio. EUR beträgt der aktuelle Börsenwert unseres Lithium Aktientips. Das Erreichen einer Marktkapitalisierung von 1 Milliarde USD wäre mehr als 15 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres Lithium Aktientips. Sollte Börsen-Superstar Marc Bruner einen weiteren Börsenhit über 10 Milliarden USD landen, wäre dies mehr als 154 mal soviel als die aktuelle Marktkapitalisierung unserer Lithium Aktienempfehlung.

Wir erwarten in den kommenden Wochen weitere Riesendeals. Unternehmenskreisen zufolge verhandelt Erfolgsinvestor Marc Bruner derzeit erste Abnahmedeals mit führenden Playern aus der Elektroauto-Industrie. Elektroauto-Pionier Tesla hat sich zuletzt frühzeitig die Produktion kommender nordamerikanischer Lithium-Produzenten gesichert. Eine in Kürze mögliche Vollzugsmeldung würde für ein Kursfeuerwerk bei unserer Lithium Aktienempfehlung sorgen. Unternehmenskreisen zufolge ist in Kürze mit ersten Riesendeals mit Majors aus dem Öl- und Gas-Sektor zu rechnen. Auch erste Abnahmedeals mit führenden Elektroauto-Herstellern sind in Kürze möglich. Der wahrscheinlichste Kandidat für ein Offtake-Agreement ist natürlich Elektroauto-Pionier Tesla. Schon in der Vergangenheit sicherte sich der führende Elektroauto-Hersteller frühzeitig die Kapazitäten kommender Lithium-Produzenten. Die jederzeit mögliche Vollzugsmeldung würde eine Kursrallye bei unserer Lithium Aktienempfehlung auslösen.

Bis zu 748% Kursgewinn konnten Investoren mit unserem Lithium Aktientip Power Metals Corp erzielen. Die Lithium-Aktien von Power Metals Corp. schossen von 0,046 EUR im November 2016 auf in der Spitze 0,38 EUR im Februar 2018 in die Höhe. Die Gewinnung von Lithium aus Ölabwasser ist derzeit einer der heißesten Börsentrends. Unser neuer Lithium Hot Stock MGX Minerals Inc. ist der führende Player Nordamerikas dieser Boom-Branche.

Erfolgsunternehmer und CEO Jared Lazerson setzt bei unserer Lithium Aktienempfehlung MGX Minerals Inc. auf rasantes Wachstum durch aggressive Übernahmen. Über 1,7 Millionen Acres Petrolithium-Projektfläche hat unser Lithium Aktienfavorit durch spektakuläre Übernahmen eingesammelt und ist damit inzwischen zum führenden Petrolithium-Player Nordamerikas aufgestiegen. Das dürfte jedoch erst der Anfang der Börsen-Erfolgsstory unseres Lithium Aktientips gewesen sein. Börsenstar Marc Bruner ist bestens vernetzt mit den Majors der Öl- und Gasindustrie. Wir rechnen daher bereits in Kürze mit ersten Riesendeals mit Milliardenkonzernen aus dem Öl- und Gas-Sektor. Wir erwarten daher bereits in Kürze weitere spektakuläre Übernahmen und strategische Partnerschaften unserer Lithium Aktienempfehlung.

Petrolithium bietet Öl- und Gas-Produzenten die Möglichkeit ihr Öl-Abwasser zusammen mit der Wirtschaft der neuen Energien in bares Geld umzumünzen. Dank der innovativen Technologie unseres Lithium Aktientips MGX Minerals ist es gelungen die Konzentration des aus Ölabwasser gewonnenen Lithiums um den Faktor 24 von 67 auf 1.600 mg/L zu steigern. Ein absoluter Game Changer für die boomende Lithium-Branche.

Mit seiner innovative Filter-Technologie könnte unser TopLithium-Aktie MGX Minerals Inc. in wenigen Jahren zu einem der führenden Lithium-Produzenten der Welt aufsteigen. Vor diesem Hintergrund erscheint unsere Lithium Aktienempfehlung mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von nur 55,98 Mio. EUR im Branchenvergleich massiv unterbewertet. Branchenkonkurrent Galaxy Resources bringt inzwischen ein Börsengewicht von 693 Mio. EUR auf die Börsenwaage - mehr als 12 mal soviel als die aktuelle Marktkapitalisierung unserer Lithium Aktienempfehlung MGX Minerals Inc. Wettbewerber Albemarle Corporation kommt derweil auf einen Börsenwert von 8,95 Milliarden EUR - rund 160 mal soviel als die aktuelle Marktkapitalisierung unserer PetroTopLithium-Aktie MGX Minerals Inc.

Unternehmenskreisen zufolge ist in Kürze mit weiteren spektakulären Joint Ventures, Übernahmen, strategischen Partnerschaften mit Majors aus dem Öl- und Gas-Sektor sowie ersten Abnahmedeals mit führenden Elektroauto-Herstellern zu rechnen. Unternehmenskreisen zufolge verhandelt Erfolgsinvestor Marc Bruner derzeit erste Abnahmedeals mit führenden Playern aus der Elektroauto-Industrie. Elektroauto-Pionier Tesla hat sich zuletzt frühzeitig die Produktion kommender nordamerikanischer Lithium-Produzenten gesichert. Eine in Kürze mögliche Vollzugsmeldung würde für ein Kursfeuerwerk bei unserer Lithium Aktienempfehlung sorgen.

Wir bekräftigen daher unsere Einschätzung "Strong Outperformer" für die Lithium-Aktien unseres Lithium Hot Stock 2018 MGX Minerals Inc. Das Kursziel für unseren Lithium Aktientip veranschlagen wir auf Sicht von 12 Monaten auf 3,00 EUR. Das entspricht einer Aktienchance von 464% für mutige und risikobereite Investoren mit unserer Lithium Aktienempfehlung. Auf Sicht von 24 Monaten halten wir für unseren Lithium Hot Stock ein Kursziel von 4,50 EUR für realistisch. Das entspricht einer Aktienchance von 746% für unseren Lithium Aktientip.

Vorläufige Wirtschaftlichkeitsprüfung (PEA) sorgt für Paukenschlag 530 Mio. $ Barwert - 1,3 Mrd. $ Cash-flow - 72,6 Mio. $ Cash-flow

Unser Lithium Hot Stock MGX Minerals Inc. (ISIN CA55303L1013 / WKN A12E3P, Ticker: 1MG, CSE: XMG) hat erst kürzlich für einen 1 Mrd. Dollar Paukenschlag gesorgt. Unser Lithium Aktientip 2018 hat im Rahmen einer vorläufigen Wirtschaftlichkeitsprüfung (PEA) einen Netto-Barwert von 530 Mio. CAD für sein Weltklasse-Magnesium-Projekt Driftwood in British Columbia, Kanada verkündet. Bei einem kalkulierten Magnesium-Verkaufspreis von 779 CAD und Produktionskosten von 351 CAD pro Tonne errechnet sich ein jährlicher Cash-flow von 72,6 Mio. CAD bzw. 1,1 Milliarden CAD über die 19jährige Minenlaufzeit. Die Aktien unseres Lithium Aktientips MGX Minerals reagieren mit einem Kursfeuerwerk und einem starken Kaufsignal der Chartanalyse auf die hoch erfreuliche Nachricht.

Das dürfte jedoch erst der Anfang gewesen sein. Nach dem Einstieg von Börsenstar und Öl- und Gas-Erfolgsinvestor Marc Bruner erwarten wir in den kommenden Monaten eine fundamentale Neubewertung unseres Lithium Aktientips MGX Minerals. Börsen-Legende Marc Bruner führte bereits 2 Pennystocks zu Marktkapitalisierungen von über 10 Milliarden Dollar.

Die Öl- und Gasindustrie Nordamerikas steht vor einem Paradigmenwechsel. Börsenstar Marc Bruner hat das gewaltige Potential der Abspaltung hochwertiger Metalle aus dem Ölabwasser frühzeitig erkannt. Mit unserem Lithium Aktientip startet Erfolgsunternehmer Marc Bruner seinen nächsten Milliardendeal und Sie können von Beginn an dabei sein.

Gerade mal 55,98 Mio. EUR beträgt der aktuelle Börsenwert unseres Lithium Aktientips. Das Erreichen einer Marktkapitalisierung von 1 Milliarde USD wäre mehr als 15 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres Lithium Aktientips. Sollte Börsen-Superstar Marc Bruner einen weiteren Börsenhit über 10 Milliarden USD landen, wäre dies mehr als 154 mal soviel als die aktuelle Marktkapitalisierung unserer Lithium Aktienempfehlung.

Unser Lithium Hot Stock 2018 hat kürzlich 8,2 Mio. CAD Fördermittel von der kanadischen Regierung zur Kommerzialisierung seiner revolutionären Filtertechnologie PurLucid erhalten. Damit setzt sich die kanadische Regierung massiv für die Gewinnung von Lithium, Magnesium, Sodium, Calcium, Boron, und Potash aus Ölabwasser ein.

Unternehmenskreisen zufolge sollen schon in Kürze erste Pilot-Projekte mit Ölriesen starten. Unsere Lithium Aktienempfehlung MGX Minerals befindet sich offenbar bereits in fortgeschrittenen Verhandlungen über Petrolithium-Deals mit führenden Ölriesen Nordamerikas. Wir rechnen daher in Kürze mit ersten spektakulären Riesendeals, die für eine Neubewertung unseres Lithium Hot Stock MGX Minerals sorgen dürften.

Erst kürzlich sorgte unser Lithium Aktientip mit einer ersten Ressourcen-Schätzung für sein Parodox Basin Petrolithium-Projekt für einen Paukenschlag. Gemäß dem anerkannten NI 51-101 Report verfügt das erstklassige Petrolithium-Projekt über eine Öl Ressource von bis zu 6 Milliarden Barrel Öl. Das würde bei einem Ölpreis von 50 USD einem Ölwert von bis zu 300 Milliarden Dollar entsprechen. Eine Ressourcen-Schätzung für das in dem Projekt enthaltene Lithium soll in Kürze folgen. Das Paradox Basis Petrolithium-Projekt dürfte sich aber bereits mit dem enthaltenem Öl zum Jackpot für die Aktionäre unseres Lithium Hot Stock entwickeln.

Wir erwarten nun kurzfristig eine Kursverdopplung für unseren Lithium Hot Stock 2018. Mutigen und risikobereiten Investoren winkt jetzt eine Aktienchance von 746% mit unserem Lithium Hot Stock MGX Minerals Inc.

748% Kursgewinn mit unserem letzten Lithium Aktientip Innovative Technologie macht Öl-Abwasser zu barem Geld

Bis zu 748% Kursgewinn konnten Investoren mit unserem Lithium Aktientip Power Metals Corp erzielen. Die Lithium-Aktien von Power Metals Corp. schossen von 0,046 EUR im November 2016 auf in der Spitze 0,38 EUR im Februar 2018 in die Höhe. Unserer neuer Lithium Hot Stock MGX Minerals Inc. (ISIN CA55303L1013 / WKN A12E3P, Ticker: 1MG, CSE: XMG) ist der führenden Player Nordamerikas dieser Boom-Branche und hat inzwischen die Nummer zwei dieser Boombranche übernommen

Petrolithium bietet Öl- und Gas-Produzenten die Möglichkeit ihr Öl-Abwasser zusammen mit der Wirtschaft der neuen Energien in bares Geld umzumünzen. Dank der innovativen Technologie unseres Lithium Aktientips MGX Minerals ist es gelungen die Konzentration des aus Ölabwasser gewonnenen Lithiums um den Faktor 24 von 67 auf 1.600 mg/L zu steigern. Ein absoluter Game Changer für die boomende Lithium-Branche.

Die rasant steigende Lithium-Nachfrage dürfte in den kommenden Jahren zu einem Angebotsengpass auf dem Lithium-Markt führen. Die Lithium-Nachfrage dürfte sich nach Einschätzung der Branchenanalysten der Deutschen Bank in den Jahren 2018 bis 2025 aufgrund der boomenden Elektroauto-Branche und dem stark steigenden Bedarf an Energiespeichern nahezu verdreifachen. Die Branchenexperten von Goldman Sachs erwarten im gleichen Zeitraum lediglich eine Verdopplung der Lithium-Produktion. Eine Lithium-Verknappung und ein weitere Preisanstieg beim Lithium wäre die Folge.

Unser neuer Lithium-Aktienfavorit MGX Minerals Inc. dürfte zu einem der größten Profiteure dieses Lithium-Booms werden. Der führende Petrolithium-Player Nordamerikas dürfte in den kommenden Jahren zu einem der weltweit führenden Lithium-Produzenten aufsteigen. Die jüngste Kurskonsolidierung bietet eine ideale Einstiegsgelegenheit. Risikobereiten Investoren winkt eine spannende Vervielfachungschance.

Rasantes Wachstum durch aggressive Übernahmen Strategische Partnerschaften mit Majors aus dem Öl- und Gas-Sektor voraus

Unsere Lithium Aktienempfehlung MGX Minerals Inc. (ISIN CA55303L1013 / WKN A12E3P, Ticker: 1MG, CSE: XMG) ist der Anführer der Petrolithium-Revolution in Nordamerika. Erfolgsunternehmer und CEO Jared Lazerson war der Erste der das gewaltige Potential des Petrolithium-Marktes erkannt hat. Unser neuer Lithium Hot Stock XMG Minerals war die erste Gesellschaft, die sich voll auf das boomende Petrolithium-Geschäft konzentriert hat.

CEO Jared Lazerson setzt auf rasantes Wachstum durch aggressive Übernahmen. Über 1,7 Mio. Acres Petrolithium-Projektfläche hat der führende Petrolithium-Player Nordamerikas bereits eingesammelt. Zur Beschleunigung des Schwindel erregenden Wachstums wurde zuletzt Börsenstar und Öl- und Gas-Branchengröße Marc Bruner ins Haus geholt. Wir rechnen daher in den kommenden Wochen mit Riesendeals. Unternehmenskreisen zufolge sind weitere aggressive Übernahmen, Strategische Partnerschaften und erste Abnahmedeals mit Majors aus der Elektroauto-Industrie geplant. Branchenpionier Tesla ist bekannt dafür sich frühzeitig die Lithium-Produktion aufstrebender Lithium-Produzenten in Nordamerika zu sichern.

Unsere Lithium Aktienempfehlung MGX Minerals Inc. ist der erste reine Petrolithium-Player am Markt. Dank der innovativen Technologie von MGX Minerals Inc. ist es gelungen die Konzentration des aus Öl-Abwasser gewonnenen Lithiums um den Faktor 24 von 67mg/L auf 1.600mg/L zu steigern. Unser Lithium-Aktienfavorit bietet den großen Playern der Öl- und Gas-Industrie damit eine Möglichkeit ihr Öl-Abwasser gewinnbringend in der Wirtschaft der Neuen Energien zu Geld zu machen. Börsenstar und Öl- und Gas-Veteran Marc Bruner fungiert dabei als Türöffner für Strategische Partnerschaften mit den Majors der Öl- und Gas-Industrie. Wir erwarten in Kürze weitere Strategische Partnerschaften mit Game Changer-Charakter für unseren Lithium-Aktienfavoriten.

Unserer Lithium Aktienempfehlung MGX Minerals Inc. ist der Proof of Concept bereits gelungen. Die innovative Technologie von MGX Minerals Inc. ist ein Game Changer für den gesamten Lithium-Sektor. Mit der wegweisenden Filtrations-Technologie wurde die Konzentration des aus Ölabwasser gewonnenen Lithiums um den Faktor 24 von 67mg/L auf 1.600mg/L gesteigert. Damit stellt die Petrolithium-Produktion aus Ölabwasser alles in den Schatten, was klassische Lithium Explorer in Hartfelsen oder Salzsehen zu bieten haben. Unser Lithium Aktientip MGX Minerals Inc. dürfte daher derzeit einer der begehrtesten Partner der Öl- und Gas-Industrie sein. Wir erwarten in den kommenden Wochen bahnbrechende Deals, die für eine Neubewertung unseres Lithium Aktientips sorgen dürften.

Die Petrolithium-Branchen steht vor einem gewaltigen Boom. Unser neuer Lithium-Aktienfavorit MGX Minerals ist die absolute Nummer eins dieses Boom-Sektors in Nordamerika. Sie sollten daher die jüngste Kurskonsolidierung für den Einstieg nutzen, um von dieser einmaligen Investmentchance zu profitieren. Unsere Lithium Aktienempfehlung steht vor Riesendeals mit der Öl- und Gas-Industrie und ersten Abnahmedeals mit der boomenden Elektroauto-Industrie. Wir rechnen daher in den kommenden Wochen mit einer fundamentalen Neubewertung unseres Lithium Aktientips MGX Minerals Inc.

1,7 Mio. Acres Petrolithium-Projektfläche Führender Petrolithium-Player Nordamerikas

Zum Nachrichtenüberblick