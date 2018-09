Ein europäisches Leiden: Kopfschmerz- und Migränetag am 12. September

Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) steht Migräne an sechster Stelle der am schwersten behindernden Erkrankungen des Menschen. In der Schweiz leiden gemäss der schweizerischen Kopfwehgesellschaft 18 % der Frauen und 6 % der Männer unter Migräne, wobei insbesondere Personen im Alter zwischen 25 und 45 Jahren betroffen sind. Der Griff zur Schmerztablette ist immer noch die erste Reaktion von Patienten aber auch von Ärzten. Das Problem bleibt damit im wahrsten Sinn des Wortes "unbehandelt." Die Schweizer Hormonexpertin Christine Rosa Thanner kennt die Probleme: "Über 60 Prozent der Kunden, die zu mir kommen, geben im Fragebogen als Symptom unter anderem Kopfschmerzen oder Migräne an. Was die wenigsten wissen, oft sind es zu niedrige oder überhöhte Hormonwerte, die Schuld an den pochenden Schmerzen im Kopf sind. Hier bringt ein Hormoncheck Klarheit und ein Hormoncoaching bringt den Körper wieder ins Lot." https://www.hormon-power.ch

Zürich (pts008/11.09.2018/08:20) - Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) steht Migräne an sechster Stelle der am schwersten behindernden Erkrankungen des Menschen. In der Schweiz leiden gemäss der schweizerischen Kopfwehgesellschaft 18 % der Frauen und 6 % der Männer unter Migräne, wobei insbesondere Personen im Alter zwischen 25 und 45 Jahren betroffen sind. Der Griff zur Schmerztablette ist immer noch die erste Reaktion von Patienten aber auch von Ärzten. Das Problem bleibt damit im wahrsten Sinn des Wortes "unbehandelt." Die Schweizer Hormonexpertin Christine Rosa Thanner kennt die Probleme: "Über 60 Prozent der Kunden, die zu mir kommen, geben im Fragebogen als Symptom unter anderem Kopfschmerzen oder Migräne an. Was die wenigsten wissen, oft sind es zu niedrige oder überhöhte Hormonwerte, die Schuld an den pochenden Schmerzen im Kopf sind. Hier bringt ein Hormoncheck Klarheit und ein Hormoncoaching bringt den Körper wieder ins Lot." https://www.hormon-power.ch

Eine Million Schweizer leiden unter Migräne

Allein in der Schweiz leben zirka eine Million Migräne-Patienten mit dauerhaften Beschwerden, deren Leiden eine nicht unwesentliche negative volkswirtschaftliche Auswirkung haben. Ganz abgesehen vom massiven Verlust an Lebensqualität und auch an Lebenszeit. "Eine Kundin sagte mir, sie fällt bei einem Migräneanfall oft für zwei bis drei Arbeitstage aus und das circa zweimal im Monat. Wobei dann vom Arzt meist massive Schmerzmittel verschrieben werden, die gravierende Nebenwirkungen haben können und dennoch nicht die Ursachen behandeln. Ich führe bei Migräne und Kopfschmerzen ein bewährtes, ganzheitliches und natürliches Programm durch, das direkt die Ursachen der Schmerzen geht", so Thanner.

Hauptursache von Migräne und Kopfschmerzen - Hormon-Dysbalancen im Körper

Die Hauptursache von Kopfschmerzen bzw Migräne sind Mangelzustände beziehungsweise Dysbalancen bei körpereigenen Hormonen! Eigentlich kein Wunder, denn unsere körpereigenen Hormone steuern alles: jede Zelle, jedes Organ, jede Körperfunktion, unser psychisches Wohlbefinden wie auch Gehirnfunktionen. Leider werden diese meist nicht in Betracht gezogen! Hier zeigen die Ergebnisse eines Speicheltestes, der daheim durchgeführt werden kann, ob eine Dysbalance beziehungsweise Hormon-Mangelzustände vorliegen und die eigentliche Ursache der Kopfschmerzen beziehungsweise der Migräne sind.

Die häufigsten Hormone in Verbindung mit Migräne und chronischen Kopfschmerzen: - das Östrogen Estradiol ist entweder zu hoch oder zu tief - Mangel an Progesteron - Mangel oder ein Zuviel an Cortisol - Schilddrüsenhormone, die nicht im optimalen Wert sind - das Verhältnis der Hormonwerte zueinander

Nach der Ursachenfeststellung kommt das Hormoncoaching. "Ich zeige den Betroffenen zudem auch, wie man die Histaminempfindlichkeit senken kann. Denn Histaminempfindlichkeit, Darmgesundheit und körpereigene Hormone hängen auch zusammen! Hier schon ein erster Tipp: Histaminempfindliche Personen sollten folgendes vermeiden: Sekt, viele Weinsorten, Erdbeeren, Ananas, Käsesorten (auch warmer Käse auf Pizza), Schwefelhaltiges", so die im Kanton Zürich tätige Hormonexpertin Christine Rosa Thanner.

Gratis: kostenloses 40-minütiges Online-Seminar https://hormon-power.ch/online-seminar

Christine Rosa Thanner beantwortet gerne alle Fragen rund um das Thema Hormone: Telefon: ++41 44 994 57 27 oder per E-Mail: info@hormon-power.ch

(Ende)

Aussender: Zentrum für Vitalität und Hormon-Power® Ansprechpartner: Christine Rosa Thanner Tel.: +41 44 994 57 27 E-Mail: info@hormon-power.ch Website: www.hormon-power.ch

Zürich (pts008/11.09.2018/08:20)