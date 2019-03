Ein Jahr nach der Fusion prägt BCW die Zukunft der Kommunikation

BCW (Burson Cohn & Wolfe), eine führende global tätige Kommunikationsagentur, die vor einem Jahr aus der Fusion von Burson-Marsteller und Cohn & Wolfe hervorging, stellte heute ihr Hybridangebot vor, das die Zukunft der Agenturwelt mit einer Positionierung prägt, bei der der Wert ihres Geschäfts im Mittelpunkt steht: Moving People - Menschen zu bewegen.

(Photo: Business Wire)

„Bei allem, was wir bei BCW tun, geht es darum, Menschen anzusprechen“, erklärte Donna Imperato, Global CEO, BCW. „Den Agenturen für Public Relations, öffentliche Angelegenheiten und Marketingkommunikation fällt es mitunter schwer, genau zu bestimmen, was sie sind und wie sie sich nennen sollten. Wir sind dagegen sehr darauf fokussiert, was unsere Kunden brauchen, um ihre inneren und äußeren Interessengruppen zu bewegen. Sie müssen ihre Kundenkreise engagieren, inspirieren und in eine günstige Richtung lenken. BCW ist Menschen behilflich, die Wahrheit zu erkennen, Marken zu verstehen, zu respektieren und zu lieben und neue Produkte, Dienstleistungen und Ziele zu identifizieren. Wir stellen die Verbindungen her, die Menschen inspirieren und zum „Kaufen“ anregen.“

Diese Positionierung fließt auch in die Produkt- und Dienstleistungsentwicklung von BCW, seine Talentprogramme und Markteinführungsbestrebungen in der ganzen Welt ein. Sie wird durch eine neue, hausintern entwickelte Kampagne unter dem Motto „Moving People“ (Menschen bewegen) zum Leben erweckt, die eine Werbeserie von digitalen Displays und Druckmedien umfasst, bei der ein von Imperato erzähltes Video im Mittelpunkt steht. Die Kampagne kann heute live auf Medium, Instagram, LinkedIn, Twitter und Facebook sowie auf der Website von BCW verfolgt werden, erscheint in Wirtschafts- und Handelspublikationen und steht an prominenter Stelle in der Mitarbeiterkommunikation.

BCW ist eine Hybridagentur für Public Relations, öffentliche Angelegenheiten, Marketingkommunikation und kreative, digitale und andere Inhalte. Der Ansatz des Unternehmens ist vertriebskanalneutral und konzentriert sich auf freie Medien, um Kunden behilflich zu sein, schwierige Geschäftsherausforderungen durch leistungsstarke Ideen zu meistern, die durch Daten und Technologie untermauert sind. Zu den Mitarbeitern von BCW gehören führende Datenwissenschaftler, Ingenieure und Storyteller sowie erfahrene Fachleute in Sachen Public Relations und öffentliche Angelegenheiten. Damit wird sichergestellt, dass die freien Medien, die für die ROI der Kunden entscheidend sind, im Mittelpunkt seiner Kampagnen stehen.

„Im vergangenen Jahr hat unser globales BCW-Team im Namen von Tausenden von Kunden in allen Branchen Menschen bewegt“, ergänzte Imperato. „Wir haben ein außergewöhnliches Team, das sich von seinen eigenen Erfolgen inspirieren lässt.“

Über BCW

BCW (Burson Cohn & Wolfe), eine der weltweit größten und global tätigen Full-Service-Kommunikationsagenturen, setzt sich dafür ein, im Namen seiner Kunden Menschen zu bewegen. BCW ging aus der Fusion von Burson-Marsteller und Cohn & Wolfe hervor. Die Agentur bietet digitale und datengestützte kreative Inhalte und integrierte Kommunikationsprogramme, die auf freien Medien gründen und über sämtliche Kanäle hinweg skaliert sind. Der Kundenstamm von BCW erstreckt sich über die Sektoren B2B, Verbraucher, Unternehmen, Krisenmanagement, CSR, Gesundheitswesen, öffentliche Angelegenheiten und Technologie. BCW ist ein Teil von WPP (NYSE:WPP), einem richtungweisenden kreativen Medienunternehmen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bcw-global.com.

